Ako ušetriť na záhrade: 7 overených spôsobov, ktoré potešia rodinný rozpočet

Záhradkárčenie je krásny koníček – môže byť finančne náročné, ale aj prekvapivo úsporné.
Ak sa naň pozriete rozumne, dokáže vám nielen priniesť radosť a úrodu, ale aj ušetriť nemalé peniaze.
Tu je niekoľko jednoduchých, no účinných tipov, ako mať krásnu záhradu a pritom šetriť.
1. Zbierajte si vlastné semená
Ceny semien stúpajú, a preto sa oplatí pestovať si ich z vlastnej úrody. Okrem úspory zachováte aj odrody, ktoré už v obchodoch často nenájdete.
Niektoré druhy síce vyžadujú špeciálny postup (napr. koreňová zelenina či druhy, ktoré sa ľahko krížia – ako cukety a tekvice), no väčšinu semien si zvládnete nazbierať bez problémov.
Jednoduché je to napríklad pri listovej zelenine, paradajkách, paprike, baklažánoch, hrachu, fazuli či letničkách. Semená zbierajte v suchom počasí, nechajte ich dosušiť a uskladnite na suchom mieste.
Pri plodoch ako paradajky nechajte dužinu pár dní kvasiť, aby sa semená od nej ľahšie oddelili. Používajte len dokonale zrelé plody z najlepších rastlín.
Vyhýbajte sa však hybridom F1 – ich semená si neudržia rovnaké vlastnosti.
2. Podporte užitočný hmyz – vašich pomocníkov
Lienky sú drobné, no mimoriadne užitočné. Kým sa larva premení na dospelého chrobáka, dokáže zlikvidovať aj tisíc vošiek – a ani potom sa v love nezastaví.
Ak im na záhrade vytvoríte vhodné podmienky na prezimovanie, na jar vám pomôžu v boji so škodcami.
Stačí im ponechať trochu neposekanej trávy, kôpku lístia, konáriky či mulč v trvalkovom záhone. Využiť môžete aj hmyzí hotel naplnený senom, suchým machom alebo drevené škatuľky s úzkou štrbinou ako vchodom.
Umiestnite ich pod kríky alebo do tieňa – poslúžia ako bezpečný zimný úkryt.
3. Vypestujte si vlastné sadenice
Rozmnožovanie rastlín odrezkami je rýchly a spoľahlivý spôsob, ako získať nové rastliny bez nákladov. Navyše, zachováte presne tie vlastnosti, ktoré má pôvodná rastlina.
Na jeseň si odrežte asi 10 cm dlhé výhonky, odstráňte spodné listy a zapichnite ich do vlhkého, ľahkého substrátu.
Odrezky môžete prezimovať v skleníku, svetlej chladnej miestnosti alebo na záhone prekrytom netkanou textíliou.
Trvalky sa zase jednoducho množia delením starších trsov – nielenže získate nové rastliny, ale aj omladíte tie pôvodné.
4. Dajte veciam druhý život – recyklujte
Aj na záhrade môžete šetriť materiál. Netkané textílie, ktoré chránia rastliny pred chladom, po sezóne nevyhadzujte – jemne ich vyperte (bez aviváže) a uskladnite.
Rovnako využite plastové sadbovače či kvetináče opakovane. Ak ich nemáte dosť, poslúžia aj obyčajné kelímky od jogurtov – stačí urobiť drenážne otvory.
Kartonové krabice použite ako mulč, plastové tácky z potravín zas ako podmisky pod kvetináče. Malé zmeny, veľká úspora.
5. Skúste fermentovať
Fermentácia, teda mliečne kvasenie, je spôsob uchovania zeleniny bez potreby energie. Výsledkom je zdravá, vitamínmi nabitá potravina prospešná pre trávenie.
Zeleninu nakrájajte, osolte (asi 1 čajová lyžička soli na kilogram), premiešajte, kým nepustí šťavu, a natlačte do nádoby tak, aby bola úplne ponorená.
Kvaste ju 3–7 dní pri izbovej teplote – čím dlhšie, tým kyslejšia. Potom ju uložte do chladu. Fermentovať môžete takmer všetko – od kapusty cez mrkvu až po listové zeleniny či prebytočné paradajky.
Výsledok je chutný, zdravý a trvácny.
6. Kompostujte všetko, čo sa dá
Kompostovanie je najlacnejší spôsob, ako získať výživný substrát pre ďalšie pestovanie. Zároveň znížite množstvo odpadu, ktorý by inak skončil v kontajneri.
Na rýchle a kvalitné zretie miešajte suché materiály bohaté na uhlík (listy, piliny, papier, slamu) s „zelenými“ zložkami bohatými na dusík (tráva, kuchynské zvyšky, rastlinné výluhy).
Zelený materiál by mal tvoriť maximálne tretinu. Ak kompost počas prvého mesiaca raz týždenne premiešate, vytvorí sa teplo, ktoré zničí semená burín aj choroby.
Výsledkom bude na jar prvotriedny kompost – hnojivo aj substrát v jednom.
7. Zbierajte úrodu rozumne
Nechajte si nič neprepadnúť!
- Jablká a hrušky skladujte v chladnom, vlhkom sklepe – zimné odrody vydržia až do jari.
- Tekvice nechajte dosušiť na slnku, aby boli chutnejšie a dlhšie vydržali.
- Ak máte mrazničku, využite ju naplno – slivky, bobuľoviny či rakytník po rozmrazení skvelo poslúžia do koláčov, smoothie alebo ako zdravšia verzia džemu s medom.
Mrazenie často nahradí zavarovanie – ušetríte energiu aj čas a zachováte viac živín.
Záver:
Záhrada nemusí byť finančnou záťažou. Stačí trochu kreativity, šetrného prístupu a využitia toho, čo príroda sama ponúka.
Každý z týchto siedmich krokov vám pomôže mať úrodnú, ekologickú a ekonomickú záhradu, ktorá bude radosťou aj úsporou zároveň.