Ako upratať kuchyňu za 15 minút? Stačí pracovať rozumne

Niekedy je zbytočné premýšľať nad tým, kde začať – jednoducho sa pustite do práce. Keď máte plán a viete, čo presne robiť, všetko ide rýchlejšie a bez stresu. Natiahnite si rukavice, zapnite si obľúbenú hudbu a pustite sa do upratovania!
Nepotrebujete veľa – stačí pár osvedčených pomocníkov
Mať plán znamená mať jasno v tom, čo nasleduje, neblúdiť po miestnosti a nestrácať drahocenné minúty. Nastavte si časovač na 15 minút, pustite si energickú hudbu a začnite. Upratovanie nemusí byť dokonalé – cieľom je poriadok, nie dokonalosť.
Na bežné čistenie kuchyne netreba mať celú zbierku čistiacich prostriedkov. Úplne postačí:
- univerzálny čistič v spreji
- hubka alebo mikrovláknová handrička
- suchá utierka na doleštenie
- a vrecko na odpadky
Väčšina domácností má tieto veci bežne poruke, len je dobré ich mať spolu – napríklad v košíku alebo malej plastovej nádobe, ktorú stačí zobrať do ruky a ísť na vec.
Ak sa vám poriadok nedarí udržať dlhodobo, možno je problém v nedostatku úložného priestoru. Praktické boxy, háčiky či organizéry dokážu urobiť zázraky a uľahčia každodenný život.
15 minút, ktoré premenia vašu kuchyňu
Stačí štvrť hodiny a vaša kuchyňa môže opäť vyzerať sviežo a usporiadane. Držte sa tohto jednoduchého plánu krok za krokom:
- 0–1. minúta: Pripravte si všetky potrebné veci – handričku, čistič, vrecko na odpadky. Nastavte si časovač, aby vás motivoval držať tempo.
- 1–4. minúta: Upracte z pracovnej dosky všetko, čo tam nemá byť – pohodené obaly, potraviny, hrnčeky. Veci, ktoré patria inde, ihneď odložte na svoje miesto.
- 4–7. minúta: Umyte alebo vložte špinavý riad do umývačky. Očistite drez a vodovodnú batériu, ktoré bývajú často zanedbávané.
- 7–10. minúta: Pretrite pracovné plochy, sporák, rukoväte spotrebičov a dvierka skriniek. Kuchyňa sa začne okamžite lesknúť.
- 10–12. minúta: Vyneste odpadky, vložte nový sáčok, utrite vypínače a kľučky – tieto miesta bývajú plné baktérií.
- 12–15. minúta: Zameťte alebo prejdite mopom podlahu, narovnajte utierky, upravte drobnosti a pozrite sa okolo – kuchyňa je opäť pripravená na varenie či posedenie pri káve.
Každá minúta má svoj význam. Ak sa budete držať tohto rytmu, po 15 minútach sa budete cítiť, akoby ste mali úplne novú kuchyňu – a bez zbytočného stresu.
Raz týždenne urobte poriadnu hĺbkovú očistu
Krátke každodenné upratovanie je skvelé na udržiavanie poriadku, no aspoň raz za týždeň je dobré pridať aj väčšie úlohy. Vyhraďte si čas napríklad na:
- dôkladné čistenie rúry, mikrovlnky či digestora
- umytie drezu a odtoku
- pretrenie vnútorných políc chladničky
- kontrolu zásob potravín a vyhodenie expirovaných výrobkov
Takýto väčší úklid síce zaberie o niečo viac času, no ak budete kuchyňu udržiavať denne v poriadku, nikdy to nebude drina. Tajomstvom je pravidelnosť – trochu každý deň, namiesto všetkého naraz.
Keď sa váš dom stane čistým a uprataným miestom, bude aj atmosféra oveľa príjemnejšia. Po krátkom, efektívnom upratovaní si môžete spokojne sadnúť s kávou alebo čajom a užívať si pocit pokoja, že všetko je, ako má byť.