Ako umývať plávajúcu podlahu bez chémie? Stačia dve suroviny z vašej kuchyne

Plávajúce podlahy patria medzi najobľúbenejšie typy podlahových krytín v moderných domácnostiach. Dôvodov je hneď niekoľko – sú cenovo dostupné, vyrábajú sa v nespočetnom množstve dekorov a pôsobia veľmi elegantne. Navyše sa pomerne jednoducho pokladajú a dokážu zlepšiť akustiku aj tepelnú pohodu interiéru. No práve pri ich údržbe treba byť opatrný. Mnohí ľudia siahajú po drahých prípravkoch z drogérie, pritom si účinný čistič viete vyrobiť aj doma, a to z bežných surovín, ktoré máte po ruke.
Prečo sa volajú „plávajúce“ podlahy?
Názov je trochu mätúci – podlaha samozrejme nikam nepláva. Je to skôr o spôsobe kladenia. Jednotlivé lamely sa do seba zaklapnú podobne ako skladačka a celá plocha tak leží nad pôvodným podkladom. K podlahe je pevne prichytený iba okraj, ostatné časti nie sú napevno spojené. Vďaka tomu sa podlaha ľahko montuje aj demontuje a zároveň poskytuje slušné izolačné vlastnosti.
Laminát – materiál číslo jeden
Najrozšírenejším materiálom pre plávajúce podlahy je laminát. Vyzerá atraktívne a na prvý pohľad pripomína drevo, no je oveľa lacnejší. Treba si však uvedomiť, že laminát je v podstate zlisovaná celulóza. Je preto mäkší a náchylnejší na poškodenie. Zatiaľ čo drevo možno po rokoch prebrúsiť a obnoviť, pri lamináte táto možnosť neexistuje. Ak sa povrch poškodí, jediným riešením je výmena lamely.
Najväčší nepriateľ – voda
Pri laminátovej podlahe si treba dávať veľký pozor na vlhkosť. Tento materiál vodu neznesie, preto nie je vhodný do kúpeľní ani do miestností, kde je vysoká vlhkosť vzduchu. Ak by sa lamely opakovane namáčali, mohli by sa zdeformovať a stratiť tvar.
Rovnako opatrní musíte byť aj pri umývaní. Mop alebo handra by nikdy nemali byť premočené. Ideálne je vytierať čo najsuchším mopom alebo použiť rozprašovač, ktorým povrch jemne navlhčíte a následne zotriete. Takto sa vyhnete nadmernému prenikaniu vody do špár.
Ako často podlahu umývať?
Na rozdiel od dlažby či vinylu nie je dobré laminát vytierať každý deň. Postačí ho pravidelne vysávať alebo zametať, aby sa zabránilo škrabancom od prachu a drobných nečistôt. Umývanie vodou je vhodné len raz za čas – a práve vtedy je dôležité zvoliť správny prostriedok.
Domáci čistič z octu a aviváže
Namiesto kupovania špeciálnych čističov na laminát, ktoré často stoja viac než sto korún a obsahujú zbytočnú chémiu, si môžete pripraviť vlastný prípravok. Je lacný, účinný a dokonca šetrnejší k podlahe aj životnému prostrediu.
Potrebujete iba dve prísady: ocot a aviváž.
- Ocot odstraňuje vodný kameň, mastnotu, pachy a pomáha rýchlejšiemu odparovaniu vody, takže na podlahe nezostávajú šmuhy.
- Aviváž má antistatické účinky – spomaľuje usádzanie prachu a zanecháva jemný lesk.
Postup prípravy a použitia
- Do vedra s teplou vodou nalejte približne pol šálky octu.
- Pridajte tri lyžice aviváže.
- Namočte mop, dôkladne ho vyžmýkajte a až potom začnite s vytieraním.
- Pred samotným umývaním podlahu vysajte alebo pozametajte, aby sa prach nevtieral do povrchu a nespôsobil škrabance.
- Vytierajte vo smere lamiel, aby sa špina nezachytávala v spojoch.
Nebojte sa octu
Mnohí sa obávajú, že po použití octu zostane v miestnosti nepríjemný zápach. V skutočnosti sa jeho aróma veľmi rýchlo vytratí a zostane len sviežosť doplnená jemnou vôňou aviváže. Výhodou je aj to, že na rozdiel od silných chemických prostriedkov nemusíte po vytieraní dlhé minúty vetrať.
Plávajúca laminátová podlaha môže pri správnej starostlivosti vydržať krásna celé roky. Kľúčom je šetrné čistenie, obmedzenie kontaktu s vodou a používanie jemných, ale účinných prostriedkov. Vďaka jednoduchému domácemu receptu z octu a aviváže ušetríte peniaze, vyhnete sa chémii a podlahe doprajete presne to, čo potrebuje – čistotu, lesk a dlhú životnosť.