Ako správne zastrihnúť orchideu po odkvitnutí, aby znovu zakvitla. Postup, ktorý funguje

Keď orchidea odkvitne, nemusí to byť dôvod na smútok ani na to, aby rastlina skončila v kúte bez povšimnutia. Práve naopak – správnym zastrihnutím jej dáte šancu znovu sa rozžiariť a potešiť vás ďalšou vlnou kvetov. A niekedy dokonca dvakrát v priebehu jedného roka. Potrebné je len poznať jednoduchý trik a riadiť sa niekoľkými základnými pravidlami.
Orchidey patria medzi najobľúbenejšie izbové rastliny. Niet sa čo čudovať – ich kvety dokážu zútulniť byt lepšie ako akákoľvek dekorácia. No keď posledný kvietok opadne, mnohí pestovatelia zostanú v rozpakoch. Má sa stonka odstrihnúť celá? Alebo ju radšej ponechať? A kedy je vlastne správny čas zasiahnuť? Odpoveď je jednoduchá – práve strih rozhoduje o tom, či vaša orchidea rozkvitne znovu, alebo ostane dlhé mesiace len zelenou ozdobou na parapete.
Prečo je zastrihnutie také dôležité
Strihanie nie je iba estetická záležitosť. Pri orchideách ide o zásah, ktorý ovplyvňuje ich životnú silu a schopnosť tvoriť nové kvety. Ak necháte stonku len tak, rastlina môže zbytočne míňať energiu na uschnuté alebo odumierajúce časti. Keď však použijete nožnice v správny okamih a na správnom mieste, nasmerujete jej silu do rastu nových výhonkov a pukov.
Najskôr spoznajte typ orchidey
Ešte predtým, než sa pustíte do práce, uistite sa, aký druh orchidey máte doma.
- Monopodiálne orchidey – sem patrí aj najznámejší Phalaenopsis. Rastie z jedného hlavného stonku smerom nahor. Tento typ dobre znáša strih a práve tu máte najväčšiu šancu na opakované kvitnutie.
- Sympodiálne orchidey – napríklad Oncidium, Dendrobium alebo Cattleya. Tie vytvárajú viaceré výhonky z pseudohľúzy. Tu sa väčšinou strihajú iba odumreté alebo choré časti, inak by ste rastlinu zbytočne oslabili.
Trik s tretím púčikom
Ak doma pestujete Phalaenopsis, skúste tento osvedčený postup: nájdite tretí púčik smerom nadol od miesta, kde bol posledný kvet, a odstrihnite stonku tesne nad ním. Práve tam sa často vytvorí nová vetva. Nie je nič výnimočné, ak rastlina vyženie hneď dve nové výhonky, čo znamená ešte bohatšie kvitnutie.
Ak však stonka zhnedla, vyschla alebo je dutá, nemá zmysel čakať. Vtedy je lepšie zastrihnúť ju čo najnižšie pri báze, aby mohla orchidea začať úplne odznova.
Hygiena pri strihaní je základ
Orchidey sú citlivé rastliny a ľahko podľahnú infekcii. Preto vždy dbajte na čistotu nástrojov. Nožnice dezinfikujte alkoholom alebo ich na chvíľu podržte nad plameňom. Ak striháte viac rastlín, nástroj očistite po každej z nich – aj nepatrné znečistenie môže preniesť plesne alebo baktérie na všetky vaše kvety.
Ako sa o orchideu starať po zastrihnutí
Po strihaní doprajte orchidei chvíľu odpočinku. Umiestnite ju na svetlé miesto, ale vyhnite sa priamemu poludňajšiemu slnku. Zálievku na čas obmedzte, aby ste napodobnili prirodzené obdobie pokoja. Keď začne vytvárať nové listy či vzdušné korene, môžete zalievanie postupne zvýšiť. V tejto fáze je tiež vhodné presadenie do čerstvého substrátu.
Pamätajte, že rezať sa oplatí až po úplnom odkvitnutí. Ak by ste skrátili stonku skôr, pripravili by ste sa o kvety, ktoré by ešte mohli rozkvitnúť. Jedinou výnimkou je situácia, keď na rastline spozorujete hnilobu alebo tmavé škvrny – vtedy je nutné konať ihneď a odstrániť postihnuté časti až po zdravé tkanivo.
Čomu sa určite vyhnúť
- Príliš veľa vody – korene začnú hniť a rastlina odchádza.
- Malý alebo tesný kvetináč – orchidea potrebuje priestor a vzduch okolo koreňov.
- Nedostatok svetla – bez neho rastlina nevyženie ani púčiky.
Rozdiel medzi začínajúcim a skúseným pestovateľom je často v jedinej veci – v tom, ako rastlinu zastrihne po odkvitnutí. Netreba k tomu žiadne špeciálne znalosti ani vybavenie – stačia ostré nožnice, chvíľa pozorovania a trocha trpezlivosti. Orchidey vedia byť neuveriteľne vďačné. Ak im doprajete správny strih a následnú starostlivosť, odmenia sa vám kvetmi skôr, než by ste čakali.