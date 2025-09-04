Ako správne zalievať počas dažďov. Ochráňte korene pred hnilobou

Pre každého záhradkára je dážď darom – šetrí čas aj energiu. No všetko má svoje hranice. Ak dažde trvajú niekoľko dní po sebe, môže sa stať, že namiesto prospechu prinesú rastlinám problémy. Nadmerná vlhkosť totiž dokáže urobiť viac škody než samotné sucho. Korene rastlín potrebujú nielen vodu, ale aj vzduch. Ak ostanú stáť v premáčanej pôde, rýchlo sa zadusia a začnú hniť. Aby ste svojej záhrade pomohli prežiť aj obdobia, keď sa obloha nevie zatvoriť, je dobré poznať niekoľko zásad, ktoré zabránia premokreniu a udržia rastliny zdravé.
Prečo nestačí spoliehať sa len na dážď
Možno si poviete: „Prší, tak načo ešte polievať?“ Pravda je však zložitejšia. Silné dažďové prehánky síce prinesú veľa vody, no pôda ju často nestihne vsiaknuť rovnomerne. Výsledkom je, že niektoré miesta na záhone ostanú suché, zatiaľ čo iné sa premenia na malé jazierka. A práve v takom prostredí sa darí plesniam, hnilobe či rôznym hubovým chorobám. Navyše stojatá voda pri koreňoch bráni prístupu kyslíka – rastlina doslova „nedýcha“.
Ako postupovať pri zalievaní počas daždivých dní
Základom je kontrola pôdy. Zabudnite na pravidlo, že keď prší, zálievku netreba. Skúste prstom alebo malou lopatkou zistiť, čo sa deje pod povrchom. Ak je zemina mokrá aj v hĺbke, polievať netreba. Ak je však povrch vlhký, ale spodná vrstva suchá, rastliny sa k vode vôbec nedostanú. Vtedy pomôže cieľená zálievka priamo ku koreňom – ideálne cez kvapkovú závlahu, ktorá zabezpečí, že voda sa dostane presne tam, kde je potrebná, bez ďalšieho premokrenia pôdy.
Pri zalievaní je najlepšie použiť dažďovú vodu. Je mäkká, bez chlóru a minerálneho prebytku, preto ju rastliny prijímajú ľahšie než tvrdú vodu z vodovodu. Ak máte sudy alebo nádrže na zachytávanie dažďovky, práve počas takýchto období ich využijete naplno.
Vylepšite drenáž a pôdu udržujte priedušnú
Ak prší viac dní za sebou, pôda okolo rastlín má tendenciu sa zhutniť a voda zostáva stáť. Preto je vhodné ju jemne prekypriť – vzduch sa dostane ku koreňom a vlaha sa ľahšie vsiakne do hlbších vrstiev. Pomôcť môže aj pridanie jemného štrku alebo piesku do pôdy, ktoré prirodzene zlepšia odvodnenie.
Ak máte záhony v nižších častiach pozemku, kde sa voda zhromažďuje, je rozumné vytvoriť odvodňovacie kanáliky alebo časť rastlín presunúť do vyvýšených záhonov. Tie zabezpečia, že korene nebudú neustále stáť vo vlhku.
Mulčovanie – áno, ale opatrne
Mulč má počas daždivých dní dve tváre. Na jednej strane chráni pôdu pred rozbahnením, udržiava jej štruktúru a bráni vyplavovaniu živín. Na druhej strane však môže pôsobiť ako špongia – ak je vrstva príliš hrubá, voda sa v nej zadržiava a korene nemajú šancu preschnúť. Ideálne je preto použiť tenkú vrstvu mulča (2–3 cm), ktorá pôdu ochráni, no zároveň umožní jej prirodzené dýchanie.
Nezabúdajte na rastliny v skleníkoch a pod prístreškami
Častá chyba záhradkárov je, že počas daždivých dní prestanú úplne zalievať aj rastliny v skleníkoch. Hoci vonku prší, pod strechou sa voda k nim nedostane. Zvýšená vlhkosť vzduchu síce vytvára dojem, že rastliny majú vody dosť, no substrát môže byť suchý. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať zeminu a polievať cielene ku koreňom, nikdy nie cez listy – tým by ste zbytočne podporili vznik plesní.
Správne zalievanie počas daždivého obdobia nespočíva v pridávaní ďalšej vody, ale v tom, ako sa zbaviť jej nadbytku. Sledujte pôdu, zlepšujte jej drenáž, mulčujte s mierou a myslite aj na rastliny pod prístreškom. Takto zabezpečíte, že vaša záhrada zostane zdravá, odolná a pripravená čeliť aj tým najmokrejším dňom sezóny.