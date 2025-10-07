Ako správne skladovať jablká, aby vydržali celé mesiace? Tipy, vďaka ktorým budú čerstvé až do jari

Tohtoročná úroda jabĺk sa vydarila. Ak ste ich nestihli všetky zjesť alebo spracovať, určite by bola škoda nechať ich pokaziť. Správnym uskladnením si ich môžete dopriať aj v zime, keď býva čerstvé ovocie z domácej záhrady vzácnosťou. Vďaka niekoľkým jednoduchým pravidlám vám jablká vydržia vo výbornej kvalite pokojne až do jari.
Nie všetky jablká sa hodia na skladovanie
Je dôležité vedieť, že nie každá odroda jabĺk je vhodná na dlhodobé uskladnenie. Letné odrody, ktoré dozrievajú skoro, sú určené na rýchlu konzumáciu – rýchlo sa kazia a dužina mäkne. Naopak, zimné odrody majú pevnú šupku, hustú dužinu a obsahujú menej vody, čo z nich robí ideálnych kandidátov na skladovanie.
Medzi najlepšie patria Golden Delicious, Idared, Jonagold, Gloster, Rubín, Bohemia, Florina a Ontario. Ak im doprajete správne podmienky, vydržia vám až do mája.
Kedy jablká zbierať?
Ak chcete, aby jablká vydržali čo najdlhšie, zbierajte ich vtedy, keď sa dajú ľahko oddeliť od vetvičky, no zároveň nie sú ani príliš mäkké, ani tvrdé. Mali by byť v tzv. konzumnom stave – jednoducho také, na aké máte chuť zahryznúť si hneď po zbere.
Zároveň je veľmi dôležité, aby jablká neboli napadnuté chorobami, plesňou, červami či hnilobou. Aj jediný poškodený plod dokáže v krátkom čase „nakaziť“ ostatné.
Prečo je dôležité oddeliť odrody?
Pri skladovaní by sa mali jednotlivé odrody oddeľovať. Každý druh jablka zreje inou rýchlosťou a pri spoločnom skladovaní sa navzájom ovplyvňujú.
Ešte dôležitejšie je, aby jablká neležali v blízkosti iného ovocia – napríklad hrušiek či banánov. Tieto druhy uvoľňujú etylén, plyn, ktorý zrýchľuje proces dozrievania. Výsledkom by bolo, že vaše jablká začnú predčasne mäknúť a kaziť sa.
Potlčené jablká hneď spracujte
Do skladu patria len nepoškodené jablká. Tie, ktoré sú potlčené, prasknuté alebo majú len malé stopy po hnilobe, treba čo najskôr spracovať – napríklad usušiť, uvariť z nich lekvár, kompót, detskú výživu alebo ich použiť na domáci mušt či cider.
Ak máte jabĺk prebytok, môžete ich ponúknuť susedom, položiť pred dom s nápisom „zadarmo pre každého“ alebo ich využiť ako krmivo pre zvieratá. Rozkladajúce sa plody by ste určite nemali nechávať hniť pod stromami.
Ideálne podmienky skladovania
Najvhodnejším miestom na skladovanie je chladná pivnica s konštantnou teplotou od 0 do 5 °C. Takéto prostredie zabezpečí, že jablká ostanú šťavnaté a nepodľahnú plesniam. Ak pivnicu nemáte, použite komoru, balkón alebo nevykurovanú chodbu.
Dôležité je, aby vzduch nebol príliš suchý – v opačnom prípade by jablká stratili vodu a začali sa scvrkávať. Naopak, príliš vlhké prostredie podporuje vznik plesní.
Čo robiť, ak skladujete jablká vonku?
Ak plánujete skladovať jablká na mieste, kde teplota klesá k nule, je nutné zabrániť ich premrznutiu. Mrazom prešlé jablká strácajú chuť, štruktúru aj živiny.
V takom prípade ich umiestnite do izolovanej nádoby alebo boxu, ktorý zabraňuje prenikaniu mrazu, no zároveň umožňuje cirkuláciu vzduchu.
Ako si vyrobiť vlastný termobox?
Jednoduchým riešením je domáci termobox z polystyrénu. Použite drevenú alebo plastovú prepravku s malými otvormi, ktorá zabezpečí prúdenie vzduchu. Potom ju zvonku oblepte polystyrénom, ktorý poslúži ako tepelná izolácia. Takto uskladnené jablká by ste mali raz za pár týždňov skontrolovať a odstrániť všetky, ktoré sa začínajú kaziť.
Na čo si dať pozor?
Jablká by sa nemali skladovať v chladničke dlhodobo – nízka vlhkosť a cirkulácia vzduchu v nej spôsobujú rýchle vysychanie plodov. Rovnako sa neodporúča mraziť celé jablká, pretože po rozmrazení stratia tvar aj chuť.
Vyhýbajte sa tiež skladovaniu jabĺk v blízkosti zemiakov – tie uvoľňujú vlhkosť a urýchľujú klíčenie. Nevhodné je aj susedstvo s aromatickou zeleninou, ako je cesnak či cibuľa, ktoré dokážu jablká napáchnuť.
Zhrnutie:
Ak chcete, aby vám jablká vydržali čerstvé a chrumkavé celé mesiace, doprajte im:
- správny výber odrody (zimné jablká)
- vhodný moment zberu
- oddelené skladovanie podľa druhu
- chladné, mierne vlhké prostredie bez mrazu
- a pravidelnú kontrolu počas zimy
Vďaka týmto zásadám si budete môcť dopriať vlastné domáce jablká aj v marci či apríli, keď sú ostatné druhy ovocia dávno minulosťou.