Ako správne rozohriať skryštalizovaný med. Väčšina ľudí ho týmto spôsobom zničí

Našli ste doma med, ktorý sa zmenil na pevnú, zrnistú hmotu a nejde natrieť na chlieb ani rozpustiť v čaji? Žiadna panika – takýto med nie je pokazený. Naopak, práve kryštalizácia je dôkazom, že ide o pravý, kvalitný med bez pridaného cukrového sirupu. Dôležité však je, aby ste ho nezohrievali nesprávne, pretože pri príliš vysokej teplote by ste prišli o všetky cenné enzýmy a živiny, ktoré z neho robia prírodný zázrak.

Prečo med kryštalizuje?

Kryštalizácia je prirodzený jav, ktorý prebieha v každom mede, ktorý nebol pasterizovaný alebo chemicky upravený. Ak máte doma med, ktorý aj po rokoch zostáva tekutý, s najväčšou pravdepodobnosťou obsahuje glukózový sirup alebo prešiel tepelným spracovaním. Takýto med síce vyzerá lákavo, ale prišiel o veľkú časť vitamínov, enzýmov a antioxidantov.

Rýchlosť kryštalizácie závisí od pomeru glukózy a fruktózy. Medy s vyšším obsahom glukózy (napríklad repkový alebo slnečnicový) tuhnú veľmi rýchlo, zatiaľ čo tmavšie druhy, ako je lesný či medovicový, zostávajú tekuté dlhšie. Jednoducho povedané – svetlý med kryštalizuje skôr, tmavý neskôr.

Ak vám kryštalizovaný med nevyhovuje, existuje aj tzv. pastovaný med. Ide o špeciálne spracovaný med, ktorý má jemnú, pastovitú konzistenciu a nestuhne ani po dlhom čase. Je výborným kompromisom medzi tekutým a pevným medom – ľahko sa natiera, nelepí a pritom si zachováva všetky výživové vlastnosti.

Ako med správne rozohriať?

Najväčšou chybou, ktorú ľudia robia, je zohrievanie medu v mikrovlnke. Takéto prudké a nerovnomerné zahriatie môže med úplne zničiť – enzýmy sa rozložia, vitamíny sa stratia a z prírodného produktu sa stane len sladká hmota bez hodnoty.

Ak chcete med vrátiť do tekutého stavu, postupujte pomaly a šetrne:

  1. Vodný kúpeľ – ide o najspoľahlivejšiu metódu. Vložte pohár s medom do hrnca s teplou vodou a neprekračujte teplotu 50 °C. Ak by ste ju prekročili, začnú sa ničiť cenné látky. Voda by mala byť teplá, nie horúca. Po pár minútach sa med pomaly roztopí.
  2. Na radiátore alebo pri izbovej teplote – ak sa vám nikam neponáhľa, med môžete položiť na teplé miesto (napr. radiátor) a nechať ho postupne zmäknúť. Trvá to síce dlhšie, no výsledok stojí za to.
  3. Nikdy nie mikrovlnka ani rúra – tieto prístroje zohrievajú príliš rýchlo a nerovnomerne, čím sa med prehrieva a degraduje.

Výhody pastovaného medu

Ak nechcete med neustále rozohrievať, zvážte kúpu pastovaného medu. Ten sa vyrába pomocou riadeného miešania pri nízkych teplotách, vďaka čomu zostáva hladký a krémový bez toho, aby sa zmenil na kryštály.

Jeho výhody sú jasné:

  • Nemení konzistenciu ani po mesiacoch
  • ľahko sa natiera
  • neleje sa a nelepí
  • možno ním osladiť čaj, kašu či jogurt
  • a pritom si zachováva všetky prírodné látky

Ako med správne skladovať

Aby vám med vydržal dlhé mesiace či roky bez straty kvality, uchovávajte ho v tme, suchu a pri teplote do 25 °C. Vlhkosť je jeho najväčší nepriateľ – ak sa do nádoby dostane voda, med môže začať kvasiť. Nádobu preto vždy dobre uzatvárajte.

Správne uskladnený med sa prakticky nepokazí, iba zmení konzistenciu. Je ľahko stráviteľný, prirodzene sladký a na rozdiel od bieleho cukru obsahuje enzýmy, minerály a antioxidanty, ktoré podporujú imunitu a trávenie.

Ak váš med skryštalizoval, nevyhadzujte ho. Práve tým dokazuje svoju kvalitu. Stačí trocha trpezlivosti a opatrnosti pri zahrievaní – a znovu získa tekutú formu aj všetku svoju sladkú silu.

