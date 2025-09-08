Ako správne čistiť kuchynské dosky na krájanie? Nesprávna starostlivosť z nich robí raj pre baktérie

Krájacia doska je v kuchyni nevyhnutnou pomôckou. Používame ju pri príprave chleba, zeleniny, ovocia aj mäsa. Hoci ju má doma každý, správna starostlivosť o ňu už taká samozrejmá nebýva. A práve tu sa skrýva problém – ak dosku len rýchlo opláchnete pod tečúcou vodou a odložíte, časom začne zapáchať a stane sa ideálnym miestom pre množenie baktérií.
Drevo alebo plast? Každý materiál má svoje výhody aj riziká
Na trhu nájdeme plastové, drevené, sklenené aj kamenné dosky. Najčastejšie siahame po plastových, pretože sú lacné a ľahko sa udržiavajú. Majú však aj nevýhodu – ak sú povrchovo poškodené a majú hlboké ryhy, baktérie sa v nich udržia dlhšie a čistenie je problematické.
Drevené dosky sú prirodzenou alternatívou. Majú antibakteriálne vlastnosti, no vyžadujú dôslednejšiu údržbu a správne vysušenie, inak môže vzniknúť pleseň. Kamenné dosky sú extrémne odolné a hygienické, ale cenovo pre väčšinu ľudí menej dostupné.
Ako čistiť dosku po použití
Správne čistenie je základom bezpečného používania. Tu sú osvedčené postupy:
- Umývajte ihneď po použití – zvyšky jedla nenechávajte zaschnúť.
- Použite teplú vodu a bežný saponát – povrch dôkladne umyte hubkou alebo kefkou.
- Prírodná dezinfekcia – na drevené dosky môžete použiť ocot alebo citrónovú šťavu. Oba prostriedky neutralizujú pachy a pomáhajú znížiť množstvo baktérií.
- Odolné škvrny – odstránite ich pastou z citrónovej šťavy a jedlej sódy. Zmes naneste na škvrnu, nechajte pôsobiť pár minút a potom dosku vydrhnite.
- Dôkladné vysušenie – dosku nikdy neodkladajte mokrú. Najlepšie je nechať ju vo zvislej polohe alebo na mieste s dobrým prúdením vzduchu.
Prečo je sušenie také dôležité
Najväčším nepriateľom drevených dosiek je vlhkosť. Ak zostanú mokré, rýchlo v nich vznikajú plesne. Preto je dôležité vždy ich nechať preschnúť a odkladať až vtedy, keď sú úplne suché.
Predĺženie životnosti drevenej dosky
Drevené dosky časom vysychajú a môžu praskať. Aby vydržali dlhšie, odporúča sa ich pravidelne ošetrovať olejom. Najlepšie je použiť minerálny olej určený na kuchynské pomôcky, ktorý nemá chuť ani vôňu. Ak ho nemáte, môžete použiť aj rastlinný olej. Olej sa nanesie na povrch a nechá vsiaknuť – drevo sa tak chráni pred vysušením aj prenikaním vlhkosti.
Kedy dosku vymeniť
Žiadna doska nevydrží večne. Ak už má hlboké ryhy od nožov alebo praskliny, je lepšie ju vyhodiť a nahradiť novou. V takýchto poškodených miestach sa môžu držať baktérie, ktoré sa nedajú úplne vyčistiť.
Zhrnutie
- Plastové dosky sú lacné a praktické, no v ryhách sa môžu držať baktérie.
- Drevené dosky pôsobia prirodzene a majú antibakteriálne vlastnosti, no musia sa pravidelne čistiť, sušiť a ošetrovať olejom.
- Najdôležitejšie je dosku umyť hneď po použití, nenechávať ju mokrú a včas ju vymeniť, ak je opotrebovaná.
Správnou starostlivosťou predĺžite životnosť dosky a zároveň znížite riziko, že sa baktérie dostanú na jedlo, ktoré pripravujete.