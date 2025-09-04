Ako spíte, taký máte tlak. Poloha tela, pravidelnosť spánku aj obyčajný tenisák môžu rozhodnúť

Krvný tlak si väčšina ľudí kontroluje doma alebo u lekára pomocou tlakomera. To však nie je celý obraz. Odborníci dnes vedia, že spánok – jeho dĺžka, pravidelnosť a poloha tela – môže ovplyvniť, ako sa hodnoty tlaku počas dňa a noci menia.
Nie je nezvyčajné, že tlak nameraný doma v ľahu vychádza inak než tlak v ordinácii v sede. Organizmus totiž funguje odlišne v rôznych polohách. Preto sa čoraz viac skúma, ako spánkové návyky súvisia s hypertenziou.
Ako poloha tela mení krvný obeh
Počas spánku sa mení činnosť nervového systému aj prúdenie krvi. Poloha, v ktorej ležíme, má preto vplyv na cirkuláciu aj na dýchanie:
- Spánok na ľavom boku môže odľahčiť návrat krvi do srdca a uľahčiť jeho činnosť.
- Spánok na chrbte môže zhoršiť chrápanie alebo spánkovú apnoe, čo vedie k prerušovanému dýchaniu a následnému zvýšeniu krvného tlaku.
- Spánok s mierne vyvýšenou hornou časťou tela (asi 15–20 cm) môže pomôcť niektorým ľuďom s tzv. supinnou hypertenziou – zvýšeným tlakom v ľahu.
Jednoduchý trik: tzv. tenisáková metóda
U ľudí, ktorí trpia spánkovou apnoe, sa v minulosti skúmali jednoduché spôsoby, ako im zabrániť spať na chrbte. Jedným z nich bolo prišiť na pyžamo kapsičku s tenisovou loptičkou. Keď sa človek v noci pretočil na chrbát, loptička spôsobila nepohodlie a donútila ho otočiť sa späť na bok.
Štúdie ukázali, že u niektorých pacientov takáto jednoduchá metóda viedla k zlepšeniu spánku a dokonca k zníženiu nočného krvného tlaku. Treba však zdôrazniť, že nejde o liečbu samotnej apnoe – je to len doplnkový trik, ktorý môže zmierniť jej vplyv na tlak.
Prečo je pravidelný a dostatočný spánok dôležitý
Nie je to len poloha, ale aj dĺžka a pravidelnosť spánku, čo hrá úlohu pri regulácii tlaku:
- Ľudia, ktorí spia menej ako 6 hodín denne, majú vyššie riziko hypertenzie.
- Nedostatok spánku zvyšuje tlak už nasledujúci deň – napríklad v štúdiách, kde ľudia spali len 3–4 hodiny, bol ich tlak citeľne vyšší.
- Stabilný režim, teda chodiť spať a vstávať každý deň v približne rovnakom čase, pomáha regulovať biorytmy a znižuje riziko problémov s tlakom.
- Kofeín a alkohol vo večerných hodinách môžu narušiť spánkový cyklus, čím nepriamo vplývajú aj na hodnoty tlaku.
Kedy je čas navštíviť lekára
Niektoré signály by ste nemali ignorovať:
- ak máte doma opakovane vyšší tlak než v ambulancii
- ak sa budíte s bolesťami hlavy alebo búšením srdca
- ak máte podozrenie na spánkovú apnoe (hlasné chrápanie, pauzy v dýchaní)
V takom prípade je vhodné spomenúť pri vyšetrení aj to, v akej polohe spíte. Lekár vám môže odporučiť podrobnejšie vyšetrenia – napríklad 24-hodinové meranie tlaku alebo spánkovú štúdiu.
Zhrnutie
Spánok ovplyvňuje nielen to, ako sa cítime ráno, ale aj to, ako pracuje naše srdce a cievy. Poloha tela, pravidelnosť spánku a jeho dostatočná dĺžka môžu prispieť k stabilnejším hodnotám krvného tlaku. Aj keď jednoduché triky, ako spánok na boku alebo tenisáková metóda, môžu pomôcť, nikdy nenahrádzajú lekársku starostlivosť.
Ak máte podozrenie na problémy s tlakom alebo spánkom, je najlepšie obrátiť sa na odborníka. Včasná diagnostika dokáže odhaliť hypertenziu skôr, než spôsobí závažné komplikácie.