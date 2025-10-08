Ako skladovať zemiaky. Vyberte správne miesto a pridajte k nim ovocie. Vydržia dlhšie, nevyklíčia ani sa nezvráskavejú

Jeseň je ideálnym obdobím na nákup väčšieho množstva zemiakov za výhodné ceny. Ak ich však uskladníte nesprávne, čoskoro zistíte, že mäknú, hnijú alebo klíčia – a namiesto zásob budete mať len materiál na kompost. Správne skladovanie zemiakov je pritom jednoduché, keď poznáte niekoľko základných pravidiel.
Zemiaky – nenahraditeľná súčasť nášho jedálnička
Zemiaky patria k najdôležitejším potravinám v slovenskej kuchyni. Obsahujú cenné živiny a sú bohatým zdrojom vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu, najmä počas chladných mesiacov. Navyše sú mimoriadne univerzálne – dajú sa variť, piecť, zapekať či pripraviť ako kaša, placky alebo šalát. Aj preto sa oplatí kúpiť si na jeseň väčšie množstvo a uskladniť ich na zimu.
Prečo zemiaky klíčia alebo hnijú
Mnohí si myslia, že stačí uložiť zemiaky niekam do pivnice a je hotovo. V skutočnosti sú však veľmi citlivé na svetlo, teplo aj vlhkosť. Ak sú vystavené nevhodným podmienkam, začnú rýchlo klíčiť, mäknúť alebo dokonca hniť. Klíčiace hľuzy strácajú pevnosť, vráskavejú a majú horkastú chuť.
Možno sa pýtate, či sú takéto zemiaky ešte jedlé. Naklíčené zemiaky nie sú vyslovene jedovaté, ale treba byť opatrný. Klíčky totiž obsahujú solanín – toxický alkaloid, ktorý môže vo väčšom množstve spôsobiť tráviace ťažkosti, nevoľnosť alebo bolesti hlavy. Preto je nutné klíčky pred varením dôkladne odstrániť a vyrezať aj zelené časti.
Kde je najlepšie miesto na skladovanie zemiakov
Aby vám vydržali čo najdlhšie, zemiaky by mali byť uložené na tmavom, chladnom a dobre vetranom mieste. Ideálne podmienky nájdete v pivnici alebo špajzi bez okien, kde sa teplota pohybuje medzi 7 až 10 °C a vlhkosť je približne 90 až 95 %.
Vyhnite sa plastovým vrecúškam – v nich sa zemiaky „sparia“, hromadí sa v nich vlhkosť a proces hnitia sa urýchľuje. Namiesto toho ich dajte do košíkov, drevených debien alebo jutových vriec, kde môže cirkulovať vzduch. Ak ich skladujete vonku, napríklad na balkóne, nezabudnite debnu odizolovať polystyrénom a nikdy ju nepokladajte priamo na zem, aby zemiaky neprechladli.
Malý trik: pridajte k zemiakom jablko
Ak chcete spomaliť klíčenie zemiakov, skúste jednoduchý, ale účinný trik – vložiť medzi ne jedno jablko. Možno to znie zvláštne, no funguje to. Jablká totiž pri dozrievaní uvoľňujú etylén, rastlinný plyn, ktorý vplýva na proces zrenia a klíčenia.
Bežne sa etylén považuje za faktor, ktorý urýchľuje dozrievanie ovocia, no v prípade zemiakov má opačný účinok – dokáže zastaviť alebo výrazne spomaliť ich klíčenie. Potvrdila to aj štúdia publikovaná v roku 2016 v časopise Journal of Food Science and Technology, podľa ktorej vystavenie zemiakov etylénu brzdí metabolizmus sacharidov a tým zabraňuje tvorbe klíčkov.
Vedecky overený spôsob, ktorý používajú aj veľkosklady
Tento postup nie je žiadnym domácim „babským receptom“. Rovnaký princíp sa používa aj v priemyselných skladoch zemiakov, kde sa aplikuje presne odmerané množstvo etylénu, aby sa hľuzy udržali čo najdlhšie čerstvé. Kedysi sa jeho účinky skúmali na viacerých univerzitách, pretože nebolo úplne jasné, ako presne na zemiaky pôsobí. Dnes sa už používa bežne – etylén je totiž prirodzený rastlinný hormón, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri dozrievaní mnohých druhov ovocia.
Zhrnutie: Ako na zemiaky, ktoré vydržia celú zimu
- Vyberte tmavé, chladné a vzdušné miesto – ideálne pivnicu alebo špajzu.
- Udržujte teplotu okolo 7–10 °C a vysokú vlhkosť.
- Nepoužívajte plastové vrecká – zemiaky potrebujú dýchať.
- Nedovoľte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré spúšťa klíčenie.
- Pridajte k nim jablko – prirodzený zdroj etylénu, ktorý spomaľuje klíčenie.
Ak sa budete týchto zásad držať, zemiaky vám vydržia čerstvé a chutné až do jari – bez klíčkov, bez zápachu a bez zbytočných strát.