Ako skladovať jablká, aby zostali svieže aj pol roka. Tomuto omylu sa dopúšťa väčšina záhradkárov

Jeseň prináša nielen krásne farebné lístie, ale aj bohatú úrodu jabĺk. Pre mnohých záhradkárov to znamená otázku, ako uchovať tieto plody tak, aby vydržali nielen do Vianoc, ale pokojne až do jari. Hoci sa to môže zdať ako náročná úloha, pri dodržaní niekoľkých jednoduchých pravidiel je to úplne možné. Naše staré mamy o týchto trikoch vedeli veľmi dobre a práve vďaka nim mali zásoby ovocia počas celej zimy.
Prečo záleží na výbere jabĺk
Určite ste už počuli staré príslovie: „Jedno zlé jablko pokazí celý košík.“ Platilo kedysi a platí aj dnes. Ak sa medzi zdravé plody dostane čo i len jedno nahnité, veľmi rýchlo sa začne rozkladať a prenášať hnilobu či plesne aj na ostatné. Preto je prvým krokom dôkladné triedenie. Jablká, ktoré sú otlačené, popraskané alebo majú drobné poškodenia, by sa mali okamžite spotrebovať alebo spracovať – napríklad na koláč, pyré či kompót.
Najčastejšie chyby, ktoré skracujú trvanlivosť jabĺk
Mnohí záhradkári robia pri skladovaní rovnaké omyly. Niektoré sa môžu zdať nepodstatné, no výsledok býva vždy rovnaký – jablká sa rýchlejšie kazia a namiesto sviežich plodov ostane len hromada odpadu. Na čo si dať pozor?
- Nevhodná teplota – ak jablká zostanú v teplej miestnosti, proces zrenia sa urýchľuje a ovocie zmäkne.
- Plastové vrecká – vzduch v nich necirkuluje, jablká sa zaparia a vznikajú ideálne podmienky na plesne.
- Miešanie odlišne zrelých plodov – tvrdšie, nedozreté jablká môžu ležať v sklade celé mesiace, zatiaľ čo mäkké či prezreté sa začnú kaziť už po pár dňoch.
Ako skladovať jablká, aby vydržali až do Veľkej noci
Základom je dôsledná príprava. Najlepšie je každé jablko zabaliť do tenkého papiera, no ak je úroda veľká, dá sa to len ťažko stihnúť. V takom prípade pomôže aspoň rozloženie jabĺk na prepravkách alebo poličkách v menších vrstvách. Plody by sa nemali tlačiť jeden na druhý – ich vlastná váha môže spôsobiť otlaky. Medzi jednotlivé vrstvy je dobré vložiť hrubší papier či kartón.
Ďalším dôležitým krokom je výber vhodného miesta. Ideálne sú pivnice alebo chladiace komory, kde sa teplota pohybuje okolo +2 až +4 °C. Prílišné teplo urýchľuje zrenie, no ani mráz nie je vhodný – ten môže plody znehodnotiť. Počas zimy sa odporúča pravidelne jablká kontrolovať a ak sa nájde nahnité, okamžite ho odstrániť.
Ktoré odrody vydržia najdlhšie
Nie všetky jablká sú vhodné na dlhodobé skladovanie. Niektoré druhy sa kazia rýchlejšie a sú ideálne na okamžitú spotrebu, iné dokážu vydržať aj niekoľko mesiacov. Medzi najodolnejšie patria napríklad Idared či Jonagold, ktoré si svoju kvalitu udržia až do jari.
Obľúbený Rubín, ktorý vznikol krížením odrôd Golden Delicious a Lord Lambourne, vydrží spravidla do februára alebo marca. Jeho potomok Rubinola je ešte trvanlivejší a v dobrých podmienkach ostáva chutný až do apríla. Medzi neskoršie jesenné odrody sa radí aj Bohemia, ktorá pri správnom uskladnení vydrží do polovice jari.
Ak sa chcete tešiť z vlastných jabĺk aj počas dlhých zimných večerov, stačí dodržiavať pár jednoduchých pravidiel. Vyberajte len zdravé a nepoškodené plody, skladujte ich na chladnom a vzdušnom mieste, nedávajte ich do plastových vreciek a pravidelne ich kontrolujte. Správne uskladnené jablká vám budú robiť radosť niekoľko mesiacov a možno si na nich pochutnáte aj pri veľkonočnom stole.