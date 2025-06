Ako si zadarmo vyhriať bazén? Využite solárny ohrev a kúpacia sezóna bude dlhšia

Slovensko a Česko patria k európskej špičke, čo sa týka počtu záhradných bazénov. Viete, že u našich západných susedov pripadá až 2050 bazénov na každých 100-tisíc obyvateľov? To je dvakrát viac než napríklad v Nemecku! Tento trend sa úspešne rozšíril aj u nás, pretože domáce kúpanie bez tlačenice, preplnených kúpalísk a zakalenej vody je skrátka skvelé. Ako si však ohriať vodu v bazéne čo najlacnejšie alebo ešte lepšie – úplne zadarmo?

Naša kúpacia sezóna je pomerne krátka, spravidla od júna do septembra, a aj to len v prípade, že nám počasie praje. Preto mnoho majiteľov bazénov premýšľa nad spôsobmi, ako si užívať príjemne teplú vodu dlhšie. Drahé elektrické ohrevy sú ekonomicky náročné, no našťastie existuje jednoduchšie a finančne veľmi efektívne riešenie – solárny ohrev. Vďaka slnku totiž dokážeme vodu ohrievať zadarmo a kúpaciu sezónu výrazne predĺžiť.

Solárne riešenia sú lacné a efektívne

Solárne zariadenia sú cenovo dostupné a ich prevádzka je doslova bezplatná. Investujete iba do obstarania, ktoré môže stáť od pár eur až po niekoľko stoviek, v závislosti od typu systému, ktorý si vyberiete.

Solárna plachta – dostupný základ

Najlacnejšou možnosťou je solárna plachta. Tá dokáže bazénovú vodu otepliť približne o dva až tri stupne Celzia. Jej veľkou výhodou je nielen cena, pohybujúca sa okolo niekoľkých desiatok eur, ale aj to, že bráni padaniu nečistôt, ako sú listy, hmyz či prach, do vody. Plachta sa položí priamo na hladinu, kde ju udržujú vzduchové bublinky. Vďaka týmto bublinkám nielenže zostáva plachta stabilne na hladine, ale zároveň zachytáva a udržuje teplo v bazéne, čo je veľmi užitočné najmä v chladnejších nociach.

Solárne panely – efektívnejší ohrev s vyššou teplotou

O niečo vyššiu investíciu predstavujú solárne panely. Fungujú na jednoduchom princípe, kedy čerpadlo vháňa vodu z bazéna cez panel, kde ju slnečné lúče účinne zahrievajú. Výsledkom je voda, ktorá môže byť oproti pôvodnej teplejšia dokonca až o 10 °C. Tieto panely sú dostupné v rôznych veľkostiach, pričom platí jednoduché pravidlo: čím väčšia plocha panelov, tým efektívnejší je výsledný ohrev.

Ako optimálne umiestniť solárne zariadenie?

Ak chcete, aby boli solárne panely čo najúčinnejšie, dbajte na ich správnu orientáciu. V našich zemepisných šírkach je ideálne panely umiestniť tak, aby zvierali s horizontálnou rovinou uhol približne 51 stupňov, čo je optimálny sklon na maximálne využitie slnečných lúčov. Nezabúdajte tiež, že na noc je dobré ich odpojiť od cirkulácie vody, pretože inak by chladli a mohli by vodu ochladzovať.

Rozdiel medzi solárnym a fotovoltickým ohrevom

Pri zvažovaní solárneho riešenia sa môžete stretnúť s dvoma technológiami – solárnym a fotovoltickým ohrevom. Rozdiel je jednoduchý:

Solárny ohrev znamená priame zohrievanie vody slnečnými lúčmi. Ide o jednoduchý a efektívny proces bez medzistupňov.

znamená priame zohrievanie vody slnečnými lúčmi. Ide o jednoduchý a efektívny proces bez medzistupňov. Fotovoltický ohrev je trochu zložitejší – slnečné lúče sa najskôr pomocou panelov premenia na elektrickú energiu, ktorá následne ohrieva vodu v bazéne.

Využitie fotovoltických prebytkov

Fotovoltické panely, ktoré máte možno na streche, produkujú elektrinu podľa intenzity slnečného žiarenia a počasia. Najviac energie vyrábajú práve okolo poludnia. Ak máte v týchto hodinách prebytky, ktoré domácnosť bežne nevyužije, môžete ich šikovne použiť na klasický elektrický ohrev vody v bazéne. Tak efektívne využijete každú vyrobenú kilowatthodinu a ešte viac znížite náklady na prevádzku bazéna.