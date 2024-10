Ako sa zbaviť nepríjemného zápachu kuchynských utierok a špongií? Skúste tieto účinné spôsoby!

Nepríjemný zápach, ktorý často prichádza z kuchynských utierok a špongií, má jednoduchú príčinu – množstvo baktérií. Ak chcete odstrániť tento zápach a zároveň zabrániť jeho návratu, máme pre vás niekoľko osvedčených tipov, ktoré vám pomôžu.

Dôležité fakty, ktoré treba vedieť:

Väčšina z nás dbá na čistotu v kuchyni, no čistiace nástroje často zanedbávame.

Aj utierky a špongie si zaslúžia pravidelnú starostlivosť, aby zostali hygienické.

Udržiavanie čistoty čistiacich prostriedkov prispieva k celkovej hygiene domácnosti.

Je veľmi uspokojujúce pracovať v čistej kuchyni, no zamysleli ste sa niekedy nad stavom čistiacich utierok a špongií? Často ostávajú v kúte, kde sa na ne zabúda, a práve tam sa skrýva zdroj nepríjemného zápachu. Namiesto vyhadzovania po každom použití by ste mali zvážiť pravidelné čistenie týchto pomôcok, aby zostali čerstvé a hygienické. Máme pre vás niekoľko jednoduchých spôsobov, ako to dosiahnuť.

Prečo kuchynské utierky a špongie smrdia?

Hlavným dôvodom zápachu sú baktérie, ktoré sa rýchlo množia na zvyškoch jedla zachytených v špongii alebo utierke. Podľa odborníkov môže na jednom centimetri štvorcovom špongie na umývanie riadu prebývať až neuveriteľných 45 miliárd baktérií.

Ako efektívne čistiť kuchynské utierky a špongie?

Použiť len vodu a mydlo nestačí, pretože tieto metódy baktérie len čiastočne odstránia. Aby ste sa baktérií zbavili úplne, potrebujete niečo silnejšie. Tu sú overené postupy, ktoré vám pomôžu udržať vaše čistiace pomôcky v perfektnom stave:

1. Varenie v horúcej vode

Špongie a utierky môžete jednoducho variť v horúcej vode s trochou čistiaceho prostriedku. Vysoká teplota zničí baktérie a odstráni zápach.

2. Mikrovlnná rúra

Ak máte mikrovlnnú rúru, vložte do nej vlhkú špongiu a nechajte ju zahriať aspoň dve minúty. Po skončení ju nechajte vychladnúť. Nikdy nepoužívajte suché špongie, aby ste predišli riziku požiaru.

3. Zmes octu a soli

Špongie a utierky namočte cez noc do horúcej vody s octom a soľou. Ráno ich dobre opláchnite a nechajte uschnúť na slnku.

4. Bielenie

Namočte špongie a utierky do roztoku bielidla a vody na niekoľko minút, potom ich dôkladne opláchnite a nechajte ich uschnúť na slnku alebo v umývačke riadu. Tento spôsob je veľmi efektívny.

5. Používanie dezinfekčných prostriedkov

Dezinfekčný prostriedok, ktorý si môžete zakúpiť v obchode, jednoducho nastriekajte na špongiu alebo utierku. Zničí baktérie a zároveň dodá čistiacim pomôckam príjemnú vôňu.

Záver

Dodržiavajte tieto jednoduché tipy a udržiavajte svoje čistiace prostriedky v perfektnom stave. Nezabudnite čistiť špongie a utierky aspoň raz za týždeň a vymieňať ich každé dva mesiace. Vďaka týmto jednoduchým postupom bude vaša kuchyňa nielen čistá, ale aj bez zápachu.