Ako sa navždy zbaviť slimákov. Odhaľte ich skrýše a použite šmirgľový papier

Sotva na záhradke vykuknú prvé mladé šaláty či iná zelenina, už sa objavuje nepozvaný návštevník, ktorý dokáže za pár nocí úplne zdevastovať vašu úrodu. Slimáky – nočná mora každého záhradkára. Ich apetít nemá konca a na rozdiel od mnohých iných škodcov nemajú vôbec žiadny praktický význam. A tak sa niet čo čudovať, že slimákov na svojich záhradách nechce naozaj nikto. Sú to škodcovia v pravom slova zmysle a navyše sa mimoriadne rýchlo množia. Preto je nutné čo najskôr zasiahnuť.

Kam sa slimáky schovávajú a ako ich nájsť?

Slimáky sú nočné tvory, cez deň sa dokonale ukrývajú. Najčastejšie sa nachádzajú pod kvetináčmi, doskami, kamienkami, záhradnými hadicami či dokonca pod záhradným nábytkom alebo náradím. Preto je dobré aspoň raz týždenne nasadiť gumové rukavice a spraviť si dôkladnú kontrolu záhrady.

Ak chcete slimáky efektívne likvidovať, robte to ideálne podvečer, keď slimáky vyliezajú na svoju každodennú hostinu. Počas dňa je hľadanie ich úkrytov trochu náročnejšie, no rozhodne sa oplatí, pretože práve v úkrytoch sa slimáky aj rozmnožujú.

Spojenci v boji proti slimákom – príroda pomáha sama

Možno ste to nevedeli, ale niektoré živočíchy sa slimákmi živia a dokážu výrazne pomôcť pri ich likvidácii. Na záhradu si môžete napríklad privolať ježkov, ktorí sú známi tým, že veľmi radi konzumujú slimáky. Stačí im zabezpečiť zimný úkryt v podobe kôpky lístia, vetiev alebo drevených búdok. Ježkovia si hravo poradia s množstvom mladých slimákov a budú vám skvelými spojencami. Nezabúdajte však, že ak máte na záhrade ježkov, nemali by ste používať žiadne chemické návnady či jedy, ktoré by mohli ježkov otráviť.

Nie sú to však len ježkovia, ktorí sa slimákmi živia. Rovnako účinnými pomocníkmi sú užovky, ropuchy, rôzne druhy vtákov, ale aj chrobáky, ako sú napríklad bystrušky alebo drabčíky. Mimoriadne účinným a úplne bezpečným riešením sú aj indické bežce, druh kačiek, ktoré slimáky doslova milujú a dokážu ich za krátky čas úplne vyhubiť.

Biologická zbraň v pôde – neškodné hlístice

Ak sa chcete vyhnúť akejkoľvek chémii a zároveň máte radi moderné ekologické riešenia, vyskúšajte biohack. V pôde prirodzene žijú mikroskopické hlístice s latinským názvom Phasmarhabditis hermaphrodita. Larvy týchto hlístic potrebujú telá slimákov, aby dokončili svoj vývoj. Slimáky pritom zahubia, no pre človeka ani pre iné živočíchy nie sú vôbec škodlivé. Hlístice cielene likvidujú len slimáky a po vyriešení ich populácie sa prirodzene regulujú a nehrozí, že by poškodili pôdny ekosystém.

Použite šmirgľový papier ako prirodzenú bariéru

Okrem biologických pomocníkov existuje aj jednoduché a veľmi efektívne riešenie – mechanická prekážka. Slimáky nemajú rady drsné povrchy, ktoré im spôsobujú nepríjemné poranenia na citlivom tele. Práve túto ich citlivosť využite vo svoj prospech pomocou obyčajného šmirgľového papiera.

Postačí vám kúpiť zopár kusov brusného papiera, ktorý je veľmi lacný a ľahko dostupný v každom hobby obchode. Nakrájajte ho na pruhy a rozmiestnite ich strategicky okolo vašich rastlín alebo po obvode záhradky. Táto jednoduchá, no účinná ochrana odradí slimáky, ktoré sa cez túto prekážku len málokedy pokúsia prejsť.

Ručný zber slimákov – neobľúbená, ale účinná metóda

Ak máte odvahu a žalúdok na priamy zásah, je jednou z najúčinnejších metód pravidelný ručný zber slimákov. Zoberte si vedro, gumové rukavice a v podvečer vyrazte do záhrady. Objavené slimáky okamžite odstráňte. Môžete ich odniesť na vzdialenejšie miesto, napríklad k rieke alebo do lesa, kde sa o nich postará príroda.

Ak vám nevadí drastickejší spôsob, slimáky môžete rýchlo zlikvidovať rozstrihnutím záhradnými nožnicami alebo utopením v pive. Práve pivo je totiž pre slimáky neodolateľne lákavé, čo z neho robí obľúbenú pascu medzi záhradkármi.