Ako rozmnožiť levanduľu, rozmarín a šalviu doma. Najjednoduchší spôsob s odrezkami

Pestovanie a rozmnožovanie byliniek má svoje čaro – človek si pripadá ako malý záhradnícky kúzelník. Stačí kúsok stonky, trochu trpezlivosti a za krátky čas z neho vyrastie nová rastlina. V nasledujúcom sprievodcovi si krok za krokom ukážeme, ako na to, a pridáme aj niekoľko tipov, ktoré vám uľahčia prácu a zvýšia šancu na úspech.
Predstavte si, že na okennom parapete alebo v záhradke máte rozvoniavajúci rozmarín, levanduľu či šalviu a prajete si, aby ste ich mali ešte viac. Dobrá správa je, že množeniu sa môžete venovať sami, bez veľkých nákladov a s minimálnym vybavením. V skutočnosti ide o jednoduchý, no veľmi radostný proces – a keď uvidíte prvé korienky, pochopíte, prečo sa mu hovorí aj malá záhradnícka alchýmia.
Ktoré bylinky sa na množenie hodia najviac?
Nie všetky rastliny reagujú rovnako. Niektoré sa ľahko vysievajú zo semien, iným sa darí lepšie pri rozmnožovaní odrezkami. Najspoľahlivejšie sú bylinky z čeľade hluchavkovité – teda rozmarín, šalvia, tymian, oregano, mäta a samozrejme levanduľa. Ich výhodou je, že zakoreňujú rýchlo a často aj bez špeciálnej starostlivosti. Potrebujú len vodu alebo piesočnatý substrát a v priebehu niekoľkých týždňov sa z nich stanú mladé rastlinky pripravené na presadenie.
Dva spôsoby množenia: vo vode alebo v substráte
Existujú dve najbežnejšie cesty, ako odrezky zakoreniť:
1. Množenie vo vode
Tento postup je ideálny pre úplných začiatočníkov. Stačí vložiť odrezok do pohára s vodou, položiť ho na svetlé miesto a v priebehu dvoch týždňov sa začnú objavovať prvé korienky. Výhodou je rýchlosť a možnosť pozorovať celý proces. Nevýhodou však býva, že rastlina si na vodné prostredie zvykne a po presadení do pôdy sa jej nemusí dariť. Niekedy potrebuje dlhší čas, kým sa prispôsobí.
2. Množenie v piesku alebo substráte
Táto metóda si vyžaduje viac trpezlivosti – prvé pevné korene sa objavia po 4 až 6 týždňoch. Výhodou je, že rastlinky sú od začiatku prispôsobené životu v pôde, a preto sú zvyčajne odolnejšie a silnejšie. Ak chcete zdravé a životaschopné bylinky, je to voľba, ktorá sa vám určite oplatí.
Čo budete potrebovať?
Našťastie nepotrebujete žiadne špeciálne pomôcky. Väčšinu vecí máte určite doma:
- zdravú materskú rastlinu, z ktorej odoberiete odrezky
- ostré, čisté nožnice alebo záhradnícke nožnice
- pohár s čerstvou vodou (ak zvolíte metódu vo vode)
- kvetináč s pieskom alebo substrátom (ak použijete metódu v pôde)
- prírodný stimulátor zakoreňovania – poslúži aj štipka škorice, ktorá chráni pred hnilobou
- kvetináče s drenážnymi otvormi, ideálne hlinené
Praktická pomôcka: lyžička alebo palička, ktorou v substráte vytvoríte jamku, aby ste pri zasadzovaní nepoškodili jemnú stonku.
Ako na to krok za krokom
1. Odoberanie odrezkov
Vyberte si mladé, zdravé výhonky dlhé približne 10–15 cm. Najlepšie sú polodrevnaté stonky. Odrežte ich šikmo pod listovým uzlom, aby rastlina lepšie prijímala vodu a živiny.
2. Úprava odrezkov
Zo spodnej časti odstráňte listy – práve tam sa budú tvoriť korene. Nebojte sa, rastlinka sa rýchlo spamätá. Odstrihnuté lístky môžete hneď využiť v kuchyni.
3. Zakoreňovanie
- Vo vode: Odrezky vložte do pohára tak, aby sa vo vode nachádzala len stonka. Listy by sa nemali namočiť. Vodu pravidelne meňte a čakajte na korienky.
- V substráte: Odrezok jemne zapichnite do vlhkého piesku alebo substrátu. Listy musia zostať nad povrchom. Substrát udržiavajte vlhký, nie premokrený.
4. Starostlivosť počas zakoreňovania
Odrezky potrebujú svetlo, ale nie priame ostré slnko. Dbajte na stabilnú teplotu a vyhýbajte sa prievanu. Pre lepšie podmienky môžete odrezky prikryť fóliovým sáčkom alebo pestovať v minipareništi.
5. Presádzanie
Keď sa objavia pevné korienky, presuňte mladé rastlinky do výživnejšej pôdy – napríklad do zmesi substrátu a kompostu. Buďte veľmi opatrní, aby ste jemné korienky nepoškodili. Každej rastlinke doprajte vlastný kvetináč alebo dostatok priestoru.
Ako prezimovať mladé rastlinky
Čerstvo zakorenené bylinky nezvládnu zimovať vonku. Najlepšie je preniesť ich do chladnej, ale svetlej miestnosti s teplotou okolo 10–15 °C – vhodná je veranda, zimná záhrada alebo garáž s oknom. Zalievajte len zľahka, aby pôda zostala mierne vlhká, a rastlinky majú dostatok svetla.
Čo ďalej?
Na jar, keď sa dni predĺžia a počasie oteplí, môžete mladé rastlinky presadiť von na záhon alebo do väčších nádob. Bylinky rýchlo zosilnejú a vy sa budete tešiť z bohatej úrody voňavých listov. A keď dorastú, môžete ich opäť rozmnožiť – takto si časom vytvoríte vlastné malé „bylinkové kráľovstvo“.
Malé rady na záver
- nikdy nezbierajte viac než tretinu rastliny naraz, aby sa stihla zregenerovať
- doprajte bylinkám dostatok slnka – ideálne 4 až 8 hodín denne
- zalievajte až vtedy, keď vrchná vrstva pôdy preschne
- čím viac budete strihať a zbierať, tým viac rastlina obrastie
Rozmnožovanie levandule, rozmarínu či šalvie je jednoduché, lacné a prináša veľkú radosť. Stačí trochu starostlivosti a už čoskoro budete mať toľko byliniek, že sa s nimi môžete deliť aj so susedmi a priateľmi.