Ako pripraviť žihľavové pesto, ktoré nepáli a vydrží dlhšie?

Mladé žihľavy si väčšina ľudí spája len s nepríjemným pálením pri dotyku počas jarných prechádzok. No málokto vie, že práve tieto rastliny môžu byť obrovským pokladom aj v kuchyni. Ak im dáte šancu, zmenia sa na chutné a výživné pesto, ktoré dodá vášmu jedálničku sviežosť, vitamíny a energiu.
Žihľava – nenápadná superpotravina
Žihľava dvojdomá patrí medzi rastliny, ktoré si človek často ani nevšimne, pretože rastie prakticky všade – pri plotoch, na lúkach či pri cestách. V skutočnosti však ide o výživový poklad, ktorý máte doslova zadarmo na dosah ruky. Listy obsahujú vysoký podiel vitamínov A, C, D a K, ale aj minerálov ako železo, vápnik, horčík či draslík. Vďaka tomu dokáže podporiť krvotvorbu, prečistiť organizmus a dodať telu silu po dlhej zime. Niet divu, že sa využívala už v tradičnej ľudovej medicíne.
Ak máte pocit, že žihľava patrí len do plnky alebo do čaju, presvedčte sa o opaku. Pesto z mladých listov má jemne orieškovú chuť, ktorá vás milo prekvapí. Hodí sa k cestovinám, na čerstvý chlieb, do zeleninových šalátov, ale aj ako dip k pečenej zelenine či mäsu.
Recept na domáce žihľavové pesto
Ingrediencie (asi na 1 väčšiu pohárik):
- 2 hrnčeky čerstvých mladých žihľavových listov (krátko sparené a odkvapkané)
- 4 strúčiky cesnaku
- ¼ lyžičky soli
- ½ hrnčeka olivového oleja
- ½ hrnčeka vlašských orechov
- 1 a ½ hrnčeka nastrúhaného parmezánu
Postup:
- Najprv priveďte vo veľkom hrnci vodu do varu. Mladé listy žihľavy vložte na približne 1 minútu do vriacej vody. Následne ich hneď ponorte do misky s ľadovou vodou, aby si zachovali sviežu farbu a stratili pálivosť. Potom nechajte listy dobre odkvapkať.
- Do mixéra vložte nakrájaný cesnak, štipku soli, sparenú žihľavu a olivový olej. Rozmixujte na hrubšiu pastu.
- Pridajte orechy a parmezán a pokračujte v mixovaní, až kým nevznikne jemná krémová hmota.
- Ak sa vám bude zdať pesto príliš husté, môžete priliať trochu oleja alebo pár kvapiek vody, v ktorej sa sparila žihľava.
Prečo sa oplatí pripraviť si žihľavové pesto?
Tento zelený elixír nie je iba netradičný kuchynský experiment, ale aj výživná bomba. Okrem toho, že v sebe nesie chuť prírody, pomáha telu naštartovať imunitu a pôsobí detoxikačne. Navyše je lacný a dostupný – nemusíte ho hľadať na trhu, rastie prakticky všade.
Výhodou je aj variabilita receptu. Orechy môžete vymeniť podľa toho, čo máte doma alebo čo vám vyhovuje – skvele chutí aj s lieskovcami, mandľami či slnečnicovými semienkami. Rovnako môžete pridať ďalšie jarné bylinky, napríklad popenec, medvedí cesnak alebo bazalku. Výsledkom bude jedinečné pesto, ktoré bude zakaždým chutiť trochu inak.
Ako pesto využiť?
- Na cestoviny – jednoducho premiešajte s horúcimi špagetami alebo penne.
- Na pečivo – natrieť na chrumkavý chlieb či bagetu je rýchle a zdravé riešenie večere.
- Na pizzu – namiesto paradajkového základu skúste použiť lyžicu pesta.
- Ako dip – výborne sa hodí k pečenej alebo grilovanej zelenine.
- Do šalátov – pár lyžíc pesta môže nahradiť dresing a dodať šalátu originálnu chuť.
Malý tip na skladovanie
Ak chcete, aby pesto vydržalo dlhšie, nalejte ho do pohára a povrch zalejte tenkou vrstvou olivového oleja. Takto uzavreté ho môžete uchovávať v chladničke niekoľko dní. Pre dlhšie skladovanie ho možno aj zamraziť – ideálne v malých porciách, napríklad v nádobkách na ľad, aby ste mali vždy po ruke rýchlu dávku zdravej chuti.
Žihľavové pesto je dôkazom, že aj obyčajná rastlina, ktorú väčšina ľudí považuje len za burinu, môže byť v kuchyni malým zázrakom. Stačí trocha odvahy a fantázie – a príroda vám ponúkne to najlepšie úplne zadarmo.