Ako pripraviť záhon na budúcu sezónu? Dôležitejšie, než si myslíte

Na jeseň záhrada pomaly prechádza do obdobia odpočinku, no práve v tomto čase potrebuje vašu pozornosť najviac.
Pôda po celej sezóne stráca živiny a ak ju necháte bez starostlivosti, budúcoročná úroda nemusí byť taká, akú očakávate. Jesenná údržba je preto základom úspešného pestovania – či už zeleniny, ovocia alebo okrasných rastlín.
Od čoho začať?
Prvým krokom je dôkladné odstránenie buriny. Ani v jeseni sa tejto činnosti nevyhnete. Ak by ste totiž pôdu rýľovali bez predchádzajúceho vypletia, mohli by sa korene či semená burín zapracovať do zeme a na jar vás opäť potrápia.
Hlbšie koreniace rastliny môžete vybrať až počas samotného rýľovania, no ide už len o doplnkové čistenie.
Malé záhony sa oplatí vyplievať ručne, pri väčších plochách by to však bola zbytočná strata energie a nervov.
Jesenné rýľovanie záhonov
Hoci sa dnes často spomína aj pestovanie bez narúšania pôdy, u nás má tradičné jesenné rýľovanie stále svoje miesto. Okrem kyprenia pôdy je dôležité do nej zapracovať aj organický materiál, ktorý dodá živiny.
Použiť môžete:
- zelené hnojenie,
- pokosenú trávu,
- lístie,
- maštaľný hnoj,
- alebo iné prírodné hnojivá, napríklad slepačí trus (odporúča sa však nechať ho najprv prekvasiť).
Pri hnoji platí pravidlo striedmosti – na 1 m² pôdy postačí 1–2 kg, a to podľa toho, aké náročné rastliny plánujete na danom mieste pestovať.
Ako správne rýľovať?
Začnite prvou brázdou, z ktorej rozprestriete pôdu a materiál po záhone. Potom postupujete rad za radom – vždy preklopíte zeminu do predchádzajúcej brázdy a tým vytvoríte novú.
Dôležité je po zrytých častiach nestúpať, ale chodiť iba brázdou.
Finálne úpravy pôdy
Zrytý záhon nechajte aspoň týždeň odpočívať. Následne povrch posypte vrstvou dobre vyzretého kompostu a jemne ho zapracujte do hornej časti pôdy pomocou hrablí.
Pozor však na kombináciu vápna a hnojenia – vápno totiž neutralizuje dusík, ktorý ste do pôdy dodali organickými hnojivami. Preto tieto úkony nikdy nerobte súčasne.
Ak záhony pripravíte dôkladne už na jeseň, pôda sa vám na jar odvďačí zdravou štruktúrou a vyššou úrodnosťou.