Ako prežiť horúčavy, ak už nemáte dvadsať? Tieto tipy vám lekár väčšinou nepovie

Leto je nádherné obdobie plné slnka, dovoleniek a príjemných chvíľ s rodinou. S pribúdajúcim vekom však vysoké teploty prinášajú aj značné komplikácie. Cítite sa počas horúčav viac unavení, máte menej energie alebo vás dokonca trápi slabosť? Vysoké teploty už nepredstavujú len drobné nepohodlie, ale môžu vážne ovplyvniť vaše zdravie, najmä ak máte viac ako päťdesiat či šesťdesiat rokov. Ako si teda leto užiť bez rizík?

Keď má človek dvadsať, všetko sa zdá jednoduché. Beháte po slnku, pijete málo tekutín, nočné vychádzky vám nerobia problém. Časom sa však telo mení – stráca schopnosť efektívne regulovať teplotu. Starší ľudia sa potia menej, ich telo reaguje pomalšie, a tak im horúčavy môžu naozaj vážne uškodiť. Zdravotné komplikácie sú vtedy oveľa pravdepodobnejšie. No panika nie je na mieste – stačí pár chytrých opatrení.

Voda ako základ

Určite ste už počuli odporúčanie „pite veľa vody“, ale úprimne – koľko čistej vody denne skutočne vypijete? Veľa ľudí si mylne myslí, že sladené nápoje, chladená káva či pohár piva sú postačujúce. Opak je však pravdou. Vaše telo počas horúčav potrebuje čistú, ideálne mierne mineralizovanú, a predovšetkým vlažnú vodu. Ľadové nápoje spôsobujú teplotný šok, čím sa nadmerne zaťaží žalúdok aj srdce.

Vyskúšajte radšej obyčajnú vodu s plátkom citróna, čerstvou mätou zo záhrady alebo domáci bylinkový čaj, prípadne čerstvo vytlačenú šťavu z melóna. Telo totiž počas leta stráca tekutiny nielen potením, ale aj rýchlejším dýchaním.

Vytvorte si doma príjemný chládok

Ventilátor v byte je síce užitočný, no existujú aj iné, osvedčené spôsoby, ako znížiť teplotu v miestnosti. Poznáte starý trik našich starých mám – mokrý uterák alebo prestieradlo? Zaveste vlhkú textíliu do miestnosti alebo do otvoreného okna a pocítite príjemný chladný vánok.

Cez deň majte okná zatvorené a rolety či závesy zatiahnuté, aby sa byt nerozpálil ako skleník. Ideálne je vetrať večer a skoro ráno, keď sú vonkajšie teploty najnižšie. Stačí pár jednoduchých opatrení a váš domov sa stane príjemným útočiskom pred horúčavou.

Správne letné oblečenie

Ľahké oblečenie automaticky neznamená, že je vhodné do horúčav. Najlepšou voľbou sú prírodné materiály, ako bavlna či ľan, ktoré dýchajú a umožňujú telu lepšie regulovať teplotu. Vyhýbajte sa syntetickým látkam – tie síce často bývajú lacnejšie, no telo v nich nemôže dýchať.

Oblečenie by malo byť voľnejšie, v svetlých farbách, a nezabúdajte ani na pokrývku hlavy. Klobúk, šiltovka alebo šatka dokážu zabrániť úpalu, ktorý je pre seniorov obzvlášť nebezpečný. Nezabúdajte ani na svoje chodidlá. Sandále alebo iná otvorená obuv pomôžu nohám lepšie dýchať a prirodzene ochladia celé telo zdola. U starších ľudí je totiž krvný obeh slabší, preto je dôležité dbať aj na pohodlie nôh.

Čo jesť, aby telo nezostalo rozpálené?

Letné mesiace nie sú vhodné na mastné, ťažké alebo príliš korenené jedlá. Trávenie týchto pokrmov zvyšuje telesnú teplotu a telo sa ešte viac prehrieva. Namiesto guláša či sviečkovej skúste ľahšie varianty – čerstvé šaláty, ovocie, grilované ryby, prípadne ľahké studené polievky.

Skvele poslúži napríklad studený šalát zo zemiakov s jogurtom, uhorkou a čerstvým kôprom. Jedlá si rozdeľte na menšie porcie, aby telo nemuselo naraz zvládať veľké množstvo potravy, čo by viedlo k ďalšiemu prehriatiu.

Doprajte si siestu ako na juhu

Obyvatelia južných krajín už dávno pochopili, že počas horúceho popoludnia treba spomaliť. Medzi 12. a 15. hodinou je najväčšie teplo, preto sa snažte tráviť tento čas oddychom. Nemusíte nutne spať, ale postačí, keď si sadnete či ľahnete s knihou, pokojne sa pozerajte z okna alebo počúvajte obľúbenú hudbu.

Vyhnite sa v tomto čase nakupovaniu, fyzickej aktivite vonku a celkovo priamemu slnku. Ak sa vám chce ísť na prechádzku, urobte tak skoro ráno alebo neskôr večer, keď sú teploty priaznivejšie. Ak sa vám však aj napriek tomu zatočí hlava či cítite slabosť, okamžite zastavte a odpočívajte. Vaše telo vám jasne naznačuje, že už stačilo.

Hlavne pokoj a žiadne prehnané výkony

Na záver je najdôležitejšie si uvedomiť, že nemusíte nikomu nič dokazovať. Požiadať o pomoc či dopriať si oddych nie je hanba, práve naopak, je to prejav múdrosti a skúsenosti. Horúčavu neprekonáte silou ani tvrdohlavosťou, ale inteligentnými opatreniami a pokojom.