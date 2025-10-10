Ako prať deku a vankúš: Väčšina ľudí to robí zle a škodí si tak posteľnej bielizni aj zdraviu!

Nie je nič príjemnejšie ako vôňa čerstvo vypranej posteľnej bielizne.

Aby ste si však mohli každú noc vychutnať ten pocit čistoty a sviežosti, treba vedieť, ako sa o prikrývky a vankúše správne starať.

Nesprávne pranie totiž môže poškodiť materiál aj ohroziť vaše zdravie.

Čisté posteľné prádlo – základ zdravého spánku

Kvalitný spánok začína čistotou. Ak chcete, aby vaša posteľ lákala k zaboreniu sa do mäkkej periny a voňavého vankúša, nestačí len pravidelne meniť obliečky.

Aj samotné lôžkoviny – teda deky a vankúše – si vyžadujú dôkladnú starostlivosť.

Nestačí len meniť obliečky

Mnohí si myslia, že výmena posteľnej bielizne raz za dva týždne stačí. V skutočnosti by ste však mali aspoň párkrát do roka vyprať aj samotné prikrývky a vankúše.

Pri praní treba byť opatrný – zvoliť šetrný program a dbať na to, aby sa výplň nepoškodila.

Každý materiál potrebuje inú starostlivosť

Výplň lôžkovín môže byť rôzna – najčastejšie ide o perie alebo duté vlákno, no čoraz viac sa používajú aj anatomické vankúše z pamäťovej peny.

Každý typ si vyžaduje iný prístup:

Ak máte syntetické vlákna

Prikrývky a vankúše z dutého vlákna môžete bez obáv prať v práčke. Použite však menšie množstvo pracieho prostriedku, pretože tieto materiály silno penia.

Ideálna teplota je 60 °C, čím sa zbavíte aj roztočov. Odstreďovanie by nemalo trvať viac ako minútu a sušenie v sušičke je vhodné pri nízkej teplote.

Ak máte perové výplne

Perové prikrývky a vankúše perte samostatne, na nízkej teplote (okolo 30 °C) a na jemnom programe – niektoré práčky majú priamo režim pre lôžkoviny.

Otáčky by nemali presiahnuť 600 za minútu. Bežné pracie prostriedky nie sú vhodné, v drogérii nájdete špeciálne prípravky určené na pranie peria.
Naše staré mamy navyše dobre vedeli, že raz týždenne je dobré lôžkoviny aj vyvetrať na čerstvom vzduchu.

Na slnko s perím nechoďte

Ak máte perové vankúše alebo prikrývky, nesušte ich na priamom slnku. Tuk obsiahnutý v perí by mohol žltnúť a začať nepríjemne zapáchať.

Lepšie je sušiť ich voľne na vzduchu alebo v sušičke. Malý trik: pridajte dve tenisové loptičky, ktoré počas sušenia perie rovnomerne načechrajú.

Ako prať anatomické vankúše

Vankúše z pamäťovej peny nepatria do práčky ani sušičky. Umývajú sa ručne – ideálne vo vani s teplou vodou a lyžicou tekutého pracieho prostriedku.

Po vypratí ich dôkladne prepláchnite čistou vodou a sušte položené na uteráku, najlepšie na podlahe, aby sa nedeformovali.

Ako často prať a čistiť

Lôžkoviny by ste mali prať minimálne dvakrát do roka, aby ste odstránili zvyšky potu, prach a roztoče. Rovnako často nezabudnite vyčistiť aj matrac.

Vždy sa riaďte pokynmi na štítkoch – uľahčia vám prácu a predĺžia životnosť vašej posteľnej výbavy.

