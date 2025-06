Ako ochrániť psa v lete? Kompletný sprievodca starostlivosťou o štvornohého priateľa v horúčavách

Letné obdobie patrí medzi tie najobľúbenejšie ročné časy – dlhé dni plné slnečných lúčov, príjemné večery pri grilovaní s priateľmi či rodinné výlety do prírody. Ak ste majiteľom psa, leto však prináša nielen radosti, ale aj niekoľko nástrah, na ktoré by ste mali myslieť. Vysoké teploty, dlhé cesty alebo vodné radovánky si vyžadujú osobitnú prípravu, aby sa váš chlpatý miláčik cítil pohodlne a bezpečne.

Pes na cestách: Dobrá príprava je základ

V lete sa často púšťame do rôznych dobrodružstiev a lákajú nás dovolenky pri mori, výlety do hôr alebo pikniky v parkoch. Ak zvažujete, či vziať so sebou aj svojho psa, mali by ste si položiť niekoľko otázok. Bude cesta pre neho komfortná? Nevystavíte ho nadmernému stresu z hluku, tepla či častých presunov? Krátky výlet do prírody môže byť pre psa úžasným zážitkom, avšak niekoľkohodinové cestovanie v aute alebo dlhý pobyt v rozpálených uliciach mesta pre neho nemusí byť práve príjemný.

Ak sa rozhodnete vziať psa so sebou, nezabudnite mu pripraviť dostatok čerstvej vody, obľúbené jedlo a niečo dôverne známe – môže to byť hračka, deka alebo peliešok, ktorý mu pripomenie domov a zmierni stres z nového prostredia. Pri jazde autom psa vždy zabezpečte bezpečnostným pásom alebo použite prepravku, aby sa cítil bezpečne a zároveň bol chránený v prípade prudkého brzdenia či nehody. Nikdy psa nenechávajte samotného v aute, ani len na pár minút! Teplota vo vnútri vozidla dokáže stúpnuť na nebezpečne vysoké hodnoty aj v tieni.

Ak váš pes cestovanie či nové prostredie horšie zvláda, nechajte ho radšej doma v starostlivosti osoby, ktorej dôveruje – napríklad člena rodiny alebo dobrých priateľov.

Ako zvládnuť horúčavy: Voda, tieň a dostatok chládku

Prehriatie a dehydratácia sú v lete najväčšími hrozbami pre psy. Ľudia sa dokážu efektívne ochladiť potením, avšak psi majú možnosti obmedzené – chladia sa najmä zrýchleným dýchaním, čo nemusí vždy stačiť. Preto zabezpečte, aby mal váš štvornohý priateľ po celý deň voľný prístup k čerstvej vode. Rozmiestnite misky s vodou na viacerých miestach v dome či záhrade a pravidelne ich dopĺňajte.

V extrémnych horúčavách ocenia psy aj špeciálne chladiace podložky alebo uteráky namočené v studenej vode, ktoré im pomôžu rýchlejšie znížiť telesnú teplotu. Prechádzky plánujte ideálne skoro ráno alebo neskoro večer, keď už nie je horúčava taká intenzívna. Asfalt alebo chodníky rozpálené slnkom môžu psom spôsobiť vážne popáleniny labiek – jednoduchý test je položiť ruku na povrch; ak je príliš horúci pre vašu dlaň, je nebezpečný aj pre vášho psa.

Pri dlhších prechádzkach vezmite vodu nielen pre seba, ale aj pre psa, a vyhnite sa nadmernému fyzickému zaťaženiu počas horúceho dňa.

POZOR! Nikdy psa nenechávajte zatvoreného na balkóne bez tieňa alebo priviazaného na priamom slnku!

Kúpanie áno, ale s rozumom a pravidlami

Mnohé psy milujú kúpanie a voda predstavuje skvelú možnosť, ako ich ochladiť. Aj tu však platia jasné pravidlá. Vždy voľte bezpečné a čisté miesta, kde je kúpanie psov povolené. Vyhýbajte sa vodným plochám, kde voda pôsobí zakalene, nepríjemne zapácha alebo sú viditeľné sinice či riasy – tie môžu byť pre psa toxické.

Pred samotným vstupom do vody psa postupne ochlaďte, aby ste predišli teplotnému šoku. Menšie plemená alebo psy, ktoré nie sú výbornými plavcami, môžete vybaviť špeciálnou plávacou vestou, čím zvýšite ich bezpečnosť a znížite riziko rýchlej únavy.

Počas plávania pes často prehltne veľké množstvo vody, čo môže viesť k nebezpečnej vodnej intoxikácii. Doprajte mu preto pravidelné prestávky a limitujte dĺžku pobytu vo vode. Po kúpaní psa dôkladne vysušte – najmä ak má hustú alebo dlhšiu srsť, predídete tak vzniku kožných problémov či zaparenín.

Starostlivosť o srsť: Zabudnite na radikálne strihanie

Možno vás napadne, že radikálne ostrihanie srsti uľaví psovi od horúčavy. Pravdou však je, že väčšine plemien ich srsť slúži ako prirodzená ochrana pred slnkom aj vysokými teplotami. Oveľa dôležitejšie než strihanie je pravidelné vyčesávanie, ktoré pomôže srsti lepšie „dýchať“ a zabráni jej zacuchávaniu.

Dôkladne vysušená srsť po kúpaní je nutnosťou – vlhkosť totiž môže podporiť množenie baktérií a vznik nepríjemných kožných problémov, ktoré by vám aj vášmu psovi znepríjemnili celé leto.

Využite moderné pomôcky pre pohodlie psa

V dnešnej dobe existuje na trhu množstvo užitočných doplnkov, ktoré vášmu psíkovi pomôžu lepšie zvládnuť letné horúčavy. Chladiace vesty, podložky, cestovné fontány na vodu, špeciálne hračky či tieniace plachty sú len niektoré z možností, ako môžete svojmu štvornohému priateľovi spríjemniť letné mesiace.