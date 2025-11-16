Ako napiecť vianočné koláčiky do 20 eur: veľký prehľad možností a tipy, ako ušetriť

Pečenie vianočných koláčikov je krásna tradícia, ktorá k sviatkom jednoducho patrí. No v čase, keď ceny potravín aj energií stále rastú, sa mnohé rodiny pýtajú, ako pripraviť obľúbené druhy pečiva bez toho, aby to výrazne zaťažilo rodinný rozpočet.
Dobrá správa znie: ide to! Stačí siahnuť po jednoduchších receptoch, využiť suroviny, ktoré už doma máte, a piecť s rozumom.
Koľko stojí samotné pečenie?
Cena sa líši podľa typu rúry a jej príkonu. V priemere však upečenie jedného plechu pečiva stojí približne 0,80 €.
Úspornejšou alternatívou je remoska – spotrebuje menej než polovicu energie oproti klasickej rúre, no jej nevýhodou je menší objem. Je teda ideálna, ak chcete upiecť len menšie množstvo.
Elektrické rúry spotrebujú najviac energie pri predhrievaní, potom už len udržujú teplotu. Ak chcete ušetriť, pečte viac druhov naraz a postupujte od najvyššej teploty k najnižšej – napríklad začnite lineckým, a skončite pusinkami či kokoskami, ktoré sa len sušia.
Dá sa šetriť na surovinách?
Čiastočne áno, ale nie za každú cenu. Niekomu chutí pečivo zo stuženého tuku, iný nedá dopustiť na pravé maslo. Ceny oboch sa zvýšili, no rozdiel už nie je taký veľký, aby sa oplatilo šetriť na úkor chuti.
Rozumnejšie je pripraviť si menšie dávky, využiť to, čo máte doma, a doplniť to domácimi surovinami:
nazbierať vlašské alebo lieskové orechy,
nasušiť ovocie,
urobiť si domáci vanilkový cukor alebo esenciu,
zavariť si marmeládu na plnenie koláčikov.
Bezhlavé šetrenie a lacné náhrady sa pri vianočnom pečení zvyčajne nevyplatia – ani chuťovo, ani finančne.
Kúpiť hotové, alebo piecť doma?
Ak plánujete len menšie množstvo (napríklad na sviatočný stôl alebo pre dvoch), oplatí sa koláčiky kúpiť – hlavne ak nájdete cukráreň, ktorá ponúka aj menšie balenia.
No ak chcete napiecť pre rodinu či známych, domáce pečenie je stále lacnejšie a chutnejšie. V cene hotových koláčikov totiž platíte aj ručnú prácu.
Pozor si dajte na cenu dopravy – niekedy môže objednávku výrazne predražiť. Ideálne je vyzdvihnúť si ju osobne alebo piecť doma, kde máte suroviny aj kontrolu nad kvalitou.
Koláčiky do 20 €
Aj s takýmto rozpočtom zvládnete niekoľko druhov chutného pečiva, ktoré poteší celú rodinu. Stačí siahnuť po jednoduchších receptoch bez krémov a zdobenia.
Pusinky, kokosky či iné bielkové pečivo – ak máte vlastné vajcia a orechy, 2 plechy vás vyjdú asi na 3 €.
Zázvorky – približne 5 € / 40 ks.
Linecké koláčiky – okolo 6 € / 50 ks.
Vanilkové rožky – približne 4 € / 2 plechy.
Kakaové sušienky – asi 4 € / 50 ks, poleva navyše približne 1 €.
Maslové sušienky – okolo 3,50 € / 2 plechy.
Ak vám po pečení zostanú zvyšky – polámané sušienky, kúsky čokolády alebo orechy – zmiešajte ich s trochou masla či marmelády a vytvarujte nepečené guličky. Obaľte ich v kokose – 30 kúskov vyjde na 0,50 – 1 €.
Koláčiky do 40 €
Ak si môžete dovoliť trochu väčší rozpočet, môžete sa pustiť do tradičných vianočných klasík:
Išelské koláčiky spájané zaváraninou – asi 7 € / 40 ks.
Medovníčky – okolo 8 € / 30 ks, ak nemáte vlastný med.
Osie hniezda – približne 6,50 € / 30 ks.
Tieto druhy sú síce o niečo drahšie, ale vydržia dlho čerstvé a patria k najobľúbenejším.
Koláčiky do 60 €
Tento rozpočet už umožní aj prémiovejšie suroviny – kvalitné maslo, čokoládu či orechy – a množstvo pre väčšiu rodinu.
Orechové cukrovinky s maslovým krémom alebo poliate čokoládou – asi 8 € / 50 ks.
Marokánky – okolo 9 € / 30 ks.
Opitý Izidor – približne 12 € / plech.
Medvedie labky– 7 – 9 € / 30 ks (záleží, či máte vlastné orechy).
Tipy, ako piecť lacnejšie
Pečte viac druhov po sebe – rúru zapnite len raz.
Postupujte od najvyššej teploty k najnižšej.
Využívajte domáce zásoby (vajcia, orechy, marmelády).
Zvyšky spracujte – z koláčikov, čokolády či orechov vzniknú výborné nepečené dezerty.
Nakupujte v akciách alebo sa o suroviny podeľte s rodinou.
Záver
Na to, aby vaše Vianoce rozvoniavali vanilkou a orechmi, nepotrebujete stovky eur. Aj s rozpočtom do 20 € dokážete pripraviť krásnu misu plnú tradičných koláčikov, ktoré potešia chuť aj srdce.
Najdôležitejšou prísadou je aj tak čas a láska, ktorú do pečenia vložíte.