Ako mať sklokeramickú varnú dosku ako novú. Spoľahlivý návod v 3 krokoch

Sklokeramická varná doska patrí medzi najobľúbenejšie typy sporákov v moderných kuchyniach. Vyzerá elegantne, ľahko sa udržiava a perfektne ladí s minimalistickým štýlom. No aby si zachovala svoj lesk a funkčnosť dlhé roky, treba o ňu správne a pravidelne starať.
Čistenie pritom nie je žiadna veda – stačí poznať pár zásad, ktoré odporúčajú samotní výrobcovia.
Krok 1: Odstránenie pripálených zvyškov jedla
Najprv vždy počkajte, kým doska vychladne. Teplé alebo horúce sklo by sa pri kontakte s vodou či čistiacim prípravkom mohlo poškodiť.
Keď je doska chladná na dotyk, vezmite špeciálnu škrabku určenú na sklokeramické povrchy (nie obyčajný nôž). Držte ju pod uhlom približne 45° a pomaly odstráňte pripálené alebo zaschnuté zvyšky.
Krok 2: Dôkladné čistenie povrchu
Po odstránení nečistôt naneste na povrch niekoľko kvapiek čistiaceho krému určeného výhradne na sklokeramiku.
Tieto prostriedky majú zloženie, ktoré rozpúšťa mastnotu a nečistoty, no nepoškodzuje sklo.
Ak nemáte špeciálny čistič, môžete použiť aj jemnú domácu alternatívu – pastu z jedlej sódy a vody. Naneste ju handričkou alebo mäkkou hubkou a krúživými pohybmi ju rozotrite po celej doske.
Na bežné odmastenie a odstránenie šmúh výborne poslúži aj roztok vody a octu v pomere 1 : 1 v rozprašovači.
Potom povrch utrite vlhkou handričkou a zotrite všetky zvyšky čističa.
Krok 3: Sušenie a leštenie
Nakoniec dosku osušte mäkkou utierkou z mikrovlákna.
Takýto materiál nielenže nepoškriabe povrch, ale zároveň ho krásne vyleští.
Správne vyčistená sklokeramická doska má byť na dotyk hladká, bez škvŕn, mastnoty a šmúh.
Zásady starostlivosti podľa výrobcov
Aby vaša doska zostala ako nová čo najdlhšie, riaďte sa týmito zásadami:
- Čistite ju po každom varení. Zvyšky jedla sa pri ďalšom použití pripaľujú a poškodzujú povrch.
- Nikdy nepoužívajte drôtenky, abrazívne prášky ani agresívne chemikálie. Môžu zanechať mikroškrabance, ktoré časom zmatnia sklo.
- Nepoužívajte čističe s chlórom, amoniakom či alkoholom. Tieto látky môžu poškodiť ochrannú vrstvu.
- Ťažké hrnce neposúvajte po povrchu, ale ich dvíhajte. Posúvanie môže spôsobiť ryhy.
- Rozliaty cukor, plast či sirup odstráňte čo najskôr. Po stuhnutí sa ich ťažko zbavíte bez poškodenia.
- Používajte iba mäkké hubky a mikrovlákno. Nikdy nie drsné špongie či kefy.
Čo robiť, ak je doska odštiepená alebo prasknutá
Ak sa vám doska mierne štiepi na okraji, zvyčajne to neovplyvní jej funkčnosť. Poškodené miesto však pravidelne čistite, aby sa v ňom neusádzali zvyšky jedla a nečistoty.
Ak však doska praskne, okamžite ju prestaňte používať.
Podľa všetkých výrobcov je to bezpečnostné riziko – môže dôjsť k úniku tepla, rozšíreniu trhliny či dokonca k prasknutiu celej platne.
V takom prípade je jediným riešením výmena dosky v autorizovanom servise. Opravy v domácich podmienkach sa neodporúčajú.
Zhrnutie
Starostlivosť o sklokeramickú varnú dosku je jednoduchá, ak dodržiavate pár základných pravidiel.
Najdôležitejšie je nepoužívať hrubú silu ani nevhodné čističe, čistiť ju pravidelne a chrániť ju pred mechanickým poškodením.
Takto si zachová svoj elegantný vzhľad aj funkčnosť dlhé roky – presne tak, ako odporúčajú samotní výrobcovia.