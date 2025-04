Ako ľahko rozoznať kapustu plnú chémie? Prezradíme vám overený spôsob, ktorý vám uľahčí rozhodovanie pri výbere tej najkvalitnejšej hlávky!

Pozorná kontrola vzhľadu

Kvalitná kapusta by mala byť kompaktná, primerane ťažká a vonkajšie listy by mali pôsobiť sviežo a zdravo. Pokiaľ je kapusta veľmi ľahká, môže to naznačovať, že je vysušená alebo že bola vystavená nadmerným postrekom – tie totiž môžu vplývať na jej prirodzenú vlhkosť. Všímajte si aj pevnosť listov: príliš stlačené alebo naopak zvädnuté okraje môžu signalizovať, že s ňou nie je všetko v poriadku.