Ako jednoducho vyčistiť rúru? Trik, ktorý funguje ako kúzlo

Udržiavať rúru čistú je pre mnohých hotová výzva. Mastnota, zvyšky omáčok či odpadnuté kúsky jedla sa pri každom pečení doslova „zapečú“ do povrchu, a keď na ne človek nemyslí hneď, neskôr ich dá dole len veľmi ťažko. Našťastie existujú staré domáce triky, ktoré poznali už naše staré mamy, a vďaka nim sa aj silne znečistená rúra dá vyčistiť bez drahých a agresívnych chémii.
Rúra – verný pomocník aj strašiak pri upratovaní
Len máloktorý spotrebič používame doma tak často ako práve rúru. Denne v nej pripravujeme mäso, zapekané jedlá, koláče či pečivo. No rovnako patrí aj medzi najšpinavšie časti kuchyne, pretože tuk a šťavy sa rýchlo pripália a vedia poriadne potrápiť každého, kto sa ich pokúsi odstrániť.
Prvou zásadou, ktorú si treba osvojiť, je neodkladať čistenie. Ak si všimnete, že vám počas pečenia vyšplechla šťava na dno alebo mastnota vystrekla po bokoch, je najlepšie zasiahnuť hneď, kým je špina ešte čerstvá. Stačí navlhčená hubka a trochu prostriedku na riad – a máte po probléme. Ak však nečistoty necháte zaschnúť a rúru znova zapnete, postupne sa budú vypekať stále hlbšie a hlbšie.
Starý trik s octom a vodou
Ak už je špina pripečená a obyčajná hubka nestačí, nemusíte hneď siahať po agresívnych chemikáliách. Výborne funguje jednoduchý trik s vodou a octom, ktorý sa šíri aj po sociálnych sieťach, no pritom ho poznali už generácie pred nami.
Postup je veľmi jednoduchý:
- do hlbšieho plechu nalejte asi centimeter vody
- pridajte pohár octu a vložte plech do rúry
- rúru zapnite na 180 °C a nechajte pôsobiť približne 45 minút
Počas pečenia sa roztok začne odparovať a para s octom prenikne do celého priestoru rúry. Po vypnutí spotrebiča nechajte rúru zatvorenú, kým úplne nevychladne. Potom stačí vziať handričku a zotrieť povrch – nečistoty pôjdu dole podstatne ľahšie. Pri odolnejších miestach pomôže drsnejšia strana hubky na riad.
Keď je špina príliš zažratá
Sú však aj prípady, keď ani ocot s vodou nestačí. Napríklad keď rúru dlhšie nepoupratujete a mastnota sa premení na tvrdú, hnedú vrstvu. Vtedy siahnite po ďalšom spoľahlivom pomocníkovi – jedlej sóde.
V miske zmiešajte jedlú sódu s trochou vody tak, aby vznikla hustejšia pasta. Tú potom naneste na najšpinavšie miesta a nechajte pôsobiť aspoň 4 hodiny, ideálne aj cez noc. Sóda postupne zmäkčí pripáleniny a pri ďalšom kroku – triku s vodou a octom – pôjdu dole ešte ľahšie. Keď rúra vychladne, zotrite pastu handrou a výsledok vás prekvapí.
Prečo staviť na prírodné riešenia
Tieto postupy sú nielen účinné, ale aj šetrné – k vášmu zdraviu, peňaženke aj životnému prostrediu. Nemusíte kupovať drahé čistiace spreje plné chémie, ktoré pri práci dráždia dýchacie cesty a často ani nefungujú tak dobre, ako sľubujú reklamy. Ocot a sóda sú lacné, dostupné a ekologické alternatívy, ktoré zvládnu prácu spoľahlivo.
Ak teda chcete mať rúru stále vo forme, pamätajte: čistite hneď po pečení, pri väčšej špine skúste trik s octom a vodou, a ak už nič nepomáha, pridajte aj jedlú sódu. Výsledok bude stáť za to a vaša kuchyňa bude nielen voňať čisto, ale aj pôsobiť útulnejšie.