Ako jednoducho prerezať korpus na tortu? Fungujúca metóda aj pre úplného začiatočníka

Domáca torta má svoje čaro – chutí lepšie, vonia krajšie a navyše z nej ide radosť, pretože ste ju vytvorili vlastnými rukami. No ak má vyzerať ako z profesionálnej cukrárne, nestačí iba dobre upiecť cesto. Dôležitým krokom je aj to, ako korpus prerežete. Práve táto časť býva pre mnohých začiatočníkov postrachom. Našťastie, existuje jednoduchý trik, vďaka ktorému to zvládne naozaj každý.
Pozrite si aj video s ukážkou postupu
Ak si nie ste istí, ako správne viesť niť alebo vlasec, pomôže vám krátke video, v ktorom je celý proces jasne viditeľný.
Video: Porcovanie a prerezanie korpusu niťou
Základom je dobré cesto
Príprava cesta na tortu nie je žiadna veda. Stačí si vopred vyhriať rúru, vystlať okrúhlu formu papierom na pečenie a pripraviť si suroviny. Do misy vložte 6 vajec a 180 g kryštálového cukru a vyšľahajte ich mixérom na najvyšších otáčkach. Asi po 8 až 10 minútach sa zmes premení na hustú, svetlú penu.
Potom opatrne vmiešajte 180 g preosiatej hladkej múky, štipku soli, nastrúhanú citrónovú kôru a kvapku vanilkového extraktu. Pomocou stierky cesto preneste do formy a pečte pri teplote 170 °C, kým povrch nezíska jemne zlatistý odtieň. Takto máte hotový dokonalý základ pre svoju tortu – vláčny, nadýchaný a pripravený na plnenie.
Keď obyčajný nôž nestačí
A tu prichádza ten moment, kedy mnohí cukrári–amatéri strácajú trpezlivosť. Ak chcete tortu rozkrojiť na polovicu a naplniť ju krémom, marmeládou alebo šľahačkou, potrebujete mať rovný rez. No práve to býva problém – korpus sa drobí, nôž často zíde z roviny a výsledkom sú nakrivo rozdelené časti, ktoré sa potom ťažko skladajú.
Profesionálni cukrári používajú dlhý, tenký a veľmi ostrý nôž. Postupujú tak, že ho vedú od kraja ku stredu a pritom tortu pomaly otáčajú. Tak docielia rovnomerný rez po celom obvode. Ak však nemáte doma špeciálny cukrársky nôž, nezúfajte – existuje jednoduchší spôsob.
Trik s niťou: tajomstvo dokonale rovného rezu
„Ak chcete prerezať tortu bez toho, aby sa drobila, použite pevný bavlnený špagát alebo rybársky vlasec,“ radí skúsená cukrárka.
Najprv si vezmite ostrý nôž a po celom obvode korpusu urobte plytký zárez – asi 2 až 3 cm hlboký. Tým si vytvoríte akýsi vodítkový žliabok, ktorý určí smer rezu.
Potom do zárezu vložte niť, pretiahnite ju po celom obvode, skrížte konce a pomaly ich ťahajte k sebe. Niť postupne prereže korpus bez toho, aby ho zdeformovala. Tento trik je známy aj ako „knedlíková metóda“, pretože presne takýmto spôsobom sa kedysi krájali domáce knedle.
Výhodou tohto postupu je, že rezy budú dokonale rovné a tortové pláty sa nebudú lámať. Ak ste začiatočník, odporúča sa začať len s jedným rezom. Skúsenejší môžu tortu prerezať aj na tri či viac častí.
Tipy na plnky, ktoré sa vždy podaria
Keď máte korpus rozdelený, prichádza tá najzábavnejšia časť – plnenie.
Skúste napríklad:
- Pudingový krém – zmiešajte vanilkový puding, maslo a trochu cukru.
- Tvarohovú náplň – tvaroh vyšľahajte so smotanou, cukrom a kúskami ovocia.
- Šľahačku so ztužovačom – pre ľahkú a nadýchanú chuť.
Ak chcete tortu ozvláštniť, pridajte medzi vrstvy aj ovocie, orechy alebo polevu z čokolády.
Niť využijete aj pri krájaní hotovej torty
Mimochodom, pevná niť nie je len skvelá na prekrájanie korpusu. Rovnako dobre sa hodí aj na porcovanie hotovej torty. Vďaka nej získate čisté, presné rezy, ktoré sa nebudú drobiť a dezert si zachová dokonalý tvar.
Stačí, ak si ešte pred servírovaním tortu „predelíte“ niťou na jednotlivé kúsky. Hostia si tak môžu ľahko vziať svoj diel bez toho, aby sa rozpadol alebo poškodil ozdobu na povrchu.
Domáce pečenie nemusí byť komplikované. Stačí poznať pár trikov, ktoré používajú profesionáli – a jedným z nich je práve niťový rez korpusu. Vďaka nemu bude vaša torta nielen chutná, ale aj krásna na pohľad, ako z tej najlepšej cukrárne.