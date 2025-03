Ako dávate vajcia do vody, za studena, či až keď voda vrie? Rozdiel je väčší, než by ste čakali

Vajcia patria v mnohých domácnostiach k najfrekventovanejším surovinám – hodia sa na raňajky, do nátierok, rôznych šalátov či ako rýchla prísada do obeda. Možno sa zdá, že ich príprava je banálne jednoduchá, avšak práve pri bežných úkonoch sa častokrát vypláca venovať pozornosť detailom. Jednou z najčastejších otázok je, či vajcia vložiť do studenej vody a postupne ich priviesť do varu, alebo ich ponoriť rovno do vriacej. Prekvapivo, tento krok môže mať väčší vplyv na výsledok, než by sme očakávali. V nasledujúcich riadkoch sa preto dozviete, prečo niekedy hrá úlohu aj vek vajec, aké výhody prináša začať s horúcou vodou, a tiež ako presne načasovať varenie, aby ste získali vajcia mäkké, „hniličky“ alebo tvrdo uvarené – jednoducho také, ktoré budú presne zodpovedať vašej chuti a potrebám.