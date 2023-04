Postele do spálne sa vedia postarať o poriadnu dilemu pri zariaďovaní jej interiéru. Jednak čo sa materiálu týka, a jednak čo sa týka celkového dizajnu. Posteľ je dominantou celej spálne a tiež tvorcom pokojného spánku. Aby bol naozaj pokojný, nepodceňujte jednotlivé kritériá výberu.

Pohodlné a kvalitné postele spolu s vhodným roštom a matracom spôsobia, že sa ráno budete zobúdzať oddýchnutí a plní energie. V tomto prípade sa veľmi šetriť neoplatí. Komfort totiž doprajete v konečnom dôsledku svojmu zdraviu. Ponuka je však široká, preto môžete natrafiť aj na dobré a lacné postele.

Moderné postele do spálne

Jednoduché tvary a čisté línie, tak je charakterizovaný súčasný moderný štýl. Moderné postele sa však vyznačujú nielen rovnými „ostrými“ hranami (ako je to u iného moderného nábytku), ale tiež oblými líniami. Tie môžete vidieť na posteliach, ktorých čelo je mierne zahnuté do oblúka, prípadne je zahnutý stred postele, ktorý z tohto nábytku vytvára akoby vlnu.

V podstate ide o „zväčšeninu“ leňošky kopírujúcej chrbticu. Okrem tohto moderného dizajnu nájdete v ponuke tiež moderné postele do spálne s hranatým čelom, ktoré môže byť nízke, ale tiež vysoké až po strop. Materiály moderného štýlu sa taktiež líšia. Koža a ekokoža sú bežným materiálom moderných postelí, no stretnete sa aj s drevom, drevotrieskou či čalúnením.

Postele s úložným priestorom

Moderné postele vytvárajúce často nadštandardné miesto na spánok, čo sa veľkosti týka, sa logicky nehodia do malej spálne. Naopak, výborným riešením do malých spální sú postele s úložným priestorom. Často sú vyššie, čo sa taktiež podieľa na komfortnom spánku, a navyše sa do nich zmestia veci, na ktorých ukrytie už jednoducho nemáte miesto.

Nejde len o periny či posteľnú bielizeň. Aj veci na oblečenie, ideálne sezónne, ktoré momentálne nenosíte (kvôli praktickosti), ale tiež rôzne ďalšie veci a predmety, pre ktoré ste nenašli miesto v skriniach. Manipulácia pritom býva jednoduchá. Buď posteľ zdvihnete pomocou konštrukčných mechanizmov, alebo sú úložné priestory riešené prostredníctvom zásuviek pod posteľou.

Luxusné postele

Manželské postele môžu byť taktiež nositeľkami luxusu. Masív je už tradičnou známkou kvality a vyššej ceny, no tentokrát sa bavíme aj o iných materiáloch, ktoré sa podieľajú na vytvorení luxusnej postele. Takýmto materiálom je napríklad koža. Celokožená posteľ rôznych tvarov a veľkostí, často s čelom postele až po strop, určite patrí medzi luxusné druhy nábytku.

Luxusné postele sa vyznačujú aj atypickými rozmermi. Ich veľkosť je totiž veľakrát rozmernejšia ako u bežných postelí o rozmere 160/180 cm x 200 cm. V podstate vytvára „letisko“, na ktorom sa pohodlne vyspia dvaja ľudia, pokojne aj s dieťaťom. Takéto postele si však vyžadujú príslušenstvo vyrobené na mieru, či už ide o rošt, matrace alebo posteľnú bielizeň.

Ceny postelí do spálne v luxusnej verzii sa, samozrejme, nebudú pohybovať nízko. Do tejto kategórie totiž patria aj manželské postele, ktoré oplývajú dizajnom rustikálneho, barokového štýlu či ďalších ozdobných štýlov, ktoré v tomto prípade nesú prívlastok starožitné.

