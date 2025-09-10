Aké mäso je zdravšie než kuracie? Slováci naň často zabúdajú

Kuracie mäso patrí medzi najobľúbenejšie – mnohí si bez rezňa alebo kuracej polievky ani nevedia predstaviť týždeň. Je cenovo dostupné, rýchlo sa pripravuje a chutí väčšine rodín. Napriek tomu existujú druhy mäsa, ktoré sú ešte výživnejšie, ľahšie stráviteľné a ponúkajú aj vyšší obsah bielkovín či minerálov prospešných pre zdravie srdca a kostí. Oplatí sa preto spestriť jedálny lístok a kurča občas vymeniť za alternatívu, ktorá telu prinesie ešte viac benefitov.
Králik – zabudnutý poklad slovenskej kuchyne
Naši starí rodičia pripravovali králika pomerne často – pečený králik na nedeľný obed patril k tradíciám. Dnes však jeho konzumácia klesla na minimum. Kým v 90. rokoch Slováci (aj Česi) zjedli niekoľko kilogramov ročne, dnes ide o zanedbateľné množstvo. Pritom práve králičie mäso je jedno z najdietnejších a najlepšie stráviteľných.
- má veľmi nízky obsah tuku aj cholesterolu
- obsahuje kvalitné bielkoviny, ktoré telo ľahko spracuje
- je vhodné pre deti, seniorov, ľudí s citlivým trávením aj pre tých, čo chcú schudnúť
Vo Francúzsku alebo Španielsku je králik stále bežnou súčasťou kuchyne – napríklad v tradičnej paelle. Zaujímavé je aj to, že domestikácia králika začala už v oblasti Pyrenejí a slovo „králik“ vôbec nesúvisí s kráľom, ako by sa mohlo zdať.
Ako si pripraviť králika moderným spôsobom
Králičie mäso sa dá pripraviť na nespočetné spôsoby – od pečenia až po dusenie. Skvelou inšpiráciou sú králičie kúsky na rozmaríne:
- Mäso nakrájajte na pásiky, osoľte a sprudka opečte na olivovom oleji spolu s cesnakom, chilli a čerstvým rozmarínom.
- Podlejte bielym vínom, pridajte paradajky a nechajte dusiť asi 20 minút.
Výsledkom je jemné, voňavé a diétne jedlo, ktoré sa hodí na bežný obed aj na sviatočný stôl.
Hus – nielen svätomartinská pochúťka
Hus patrí u nás najmä k novembrovej tradícii, no oplatí sa všímať aj jej vnútornosti, najmä husaciu pečeň.
- obsahuje omnoho viac železa a vitamínov než kuracie mäso
- je bohatá na bielkoviny, ktoré posilňujú imunitu
- prospieva cievam a celkovému fungovaniu organizmu
Keďže má vyšší obsah tuku, je lepšie dopriať si ju skôr príležitostne. Tajomstvom prípravy je aj správne solenie – husacie pečienky je vhodné osoliť až na záver varenia alebo pred samotným servírovaním, aby si zachovali lahodnú chuť a jemnú konzistenciu.
Perlička – kráľovná dvora
Perlička, kedysi ozdoba šľachtických dvorov, má pôvod v Afrike a u nás sa dlho chovala len výnimočne. Dnes ju nájdeme aj na menších farmách a pomaly si nachádza cestu na slovenské stoly.
Čím je výnimočná?
- obsahuje dvojnásobok bielkovín v porovnaní s kuracím mäsom
- je zdrojom vitamínu B a zdravých tukov, ktoré chránia srdce
- má jemnú, ale výraznejšiu chuť – kombináciu kurčaťa a bažanta
- je dobre stráviteľná a vhodná aj pre ľudí s citlivým trávením
Perličie mäso má nízky obsah tuku, takže sa odporúča pri redukčných diétach. Zasýti na dlhší čas a pritom nezaťaží tráviaci systém. V gastronómii si získava čoraz väčšiu popularitu, najmä pre svoju delikátnu chuť a schopnosť podčiarknuť ďalšie suroviny v jedle.
Prečo dať šancu inému mäsu než kuraciemu?
Kuracie mäso je síce lacné a dostupné, no z pohľadu výživy ide skôr o štandard. Králičie, husacie či perličie mäso prinášajú:
- vyšší obsah bielkovín
- dôležité minerály ako železo a fosfor
- menej tuku a cholesterolu (v prípade králika a perličky)
- pestrosť chutí, ktoré obohatia jedálny lístok
S pribúdajúcim vekom potrebuje naše telo ešte viac kvalitných bielkovín, ktoré podporujú udržanie svalovej hmoty a pevnosť kostí. Obzvlášť ženy po menopauze by mali myslieť na dostatok proteínov, vitamínu D a vápnika, pretože táto kombinácia pomáha predchádzať rednutiu kostí a zlomeninám.
Záver? Kurča zostane klasikou, no občasná zmena v podobe králika, husi či perličky prinesie do jedálnička nielen nové chute, ale aj významné zdravotné benefity.