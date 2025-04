Ak vašim orchideám predčasne opadávajú kvety, na vine môže byť ovocie, ktoré máte položené v ich blízkosti

Pestovanie orchideí sa v minulosti považovalo za skutočné umenie, a to najmä v časoch, keď boli tieto exotické rastliny raritou a bežný pestovateľ sa s nimi stretával len zriedkakedy. V súčasnosti však už orchidey môžeme nájsť v mnohých domácnostiach, kde si ich majitelia cenia predovšetkým pre ich ohromujúce a dlhotrvajúce kvety. Napriek tomu, že orchidey dokážu kvitnúť celé týždne, niekedy sa stane, že im púčiky či kvety začnú opadávať skôr, než by sme si priali. Možno by ste ani nepovedali, že príčinou môže byť obyčajné ovocie, ktoré ste nechali položené hneď vedľa kvetináča.