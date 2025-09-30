Ak svojho psa hladkáte po hlave alebo ho objímate, mali by ste s tým prestať. Podľa kynológov robíte veľkú chybu

Milujete svojho štvornohého parťáka nadovšetko? Potom by ste mali vedieť, aké správanie mu nie je príjemné a čomu je lepšie sa vyhnúť.
Ako sa hovorí, pes je najvernejší priateľ človeka. O to viac si zaslúži, aby sme sa k nemu správali s rešpektom a porozumením. To však neznamená, že by mal mať vo všetkom navrch – psy potrebujú aj jasné pravidlá. Existujú situácie, ktoré im jednoducho nesedia. Možno ich váš miláčik trpí len potichu, no v skutočnosti mu prekážajú.
Video: Čo psy nemajú rady
Pozrite si krátke zhrnutie v tomto videu na YouTube (kanál Doggy Digs):
Prehnané objímanie
Ak patríte medzi majiteľov, ktorí svojho psa často a pevne objímajú, radšej s tým opatrne. Objatie je pre nás prejav lásky, no pre psa to môže znamenať obmedzenie slobody a pocit ohrozenia. V príliš tesnom zovretí sa necíti komfortne; hoci vám dôveruje, môže byť nervózny alebo aj zavrčať.
Vodítko a potreba voľnosti
Psy prirodzene túžia po pohybe a slobode. Doprajte im preto bezpečné chvíle bez vodítka – až keď majú zvládnutý základný výcvik a spoľahlivo chodia pri nohe. Dovtedy používajte pevné vodítko, prípadne kombináciu s navíjacím. Nikdy psa prudko a opakovane neškubte; je to nepríjemné a môže to vyvolať agresivitu voči okoliu.
Ťahanie za chvost a labky
Psy ťahanie za chvost alebo labky vyslovene neznášajú. Deti to niekedy robia v domnení, že je to hra. Vysvetlite im, že takto sa so psom nezaobchádza a že si zaslúži iba jemné, príjemné dotyky.
Priestor na zoznámenie
Pri stretnutí s novým človekom psa do kontaktu netlačte. Nechajte ho, aby si využil čuch, sluch a inštinkty. Potrebuje si „naladiť“ danú osobu – jej energiu, vôňu, hlas aj gestá. Nie každý mu musí byť sympatický na prvý pohľad.
Hladenie po hlave
Málokto vie, že psy nemajú radi dotyky v oblasti hlavy – obzvlášť od vysokého človeka. Takýto kontakt si vyžaduje veľkú mieru dôvery. Ak chcete psa pohladiť, priblížte ruku pomaly k ňufáku, aby si vás mohol ovoňať. Nedotýkajte sa priamo nosa, naň sú opatrné. Oveľa radšej majú škrabkanie pod bradou.
Priamy očný kontakt
Pohľad do očí je pre psy citlivá téma. Ak človeka nepoznajú, často sa mu vyhýbajú – je to správanie zdedené zo svorky. Pes sa autorite do očí nepozerá. Ak ho budete nabádať na častý vzájomný očný kontakt, môže sa preň strácať prirodzený rešpekt.