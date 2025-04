Ak sa objaví pleseň, tento predmet na parapete nesmie chýbať

Trápi vás pleseň v okolí okien alebo v iných častiach domu? Pokiaľ sa snažíte zbaviť neželaných fľakov a zatuchnutého zápachu, existuje jeden veľmi nenápadný, a pritom účinný pomocník, ktorý si s vlhkosťou poradí skôr, než sa zmení na pleseň. Základnú surovinu na tento domáci lapač vlhkosti už navyše pravdepodobne máte doma – je ňou soľ.

Nasledujúci tip môže pôsobiť až príliš jednoducho, ale je skvelým riešením, ako predísť tvorbe plesní a udržať si prostredie doma zdravšie. Dozviete sa tiež, aké ďalšie opatrenia by ste mali prijať, ak nechcete, aby sa pleseň usadila za skriňou, pod kobercami alebo v kútoch miestností.

Ako a prečo vlastne pleseň vzniká?

Ak ste sa zatiaľ s plesňou vo vašom byte či dome nestretli, môžete sa považovať za šťastlivcov. Vo väčšine domácností sa však tento problém skôr či neskôr vyskytne, a to zvyčajne na miestach, kde je nazhromaždená prebytočná vlhkosť a chýba dostatočné vetranie. Nejde o náhodný jav, ale skôr o dôsledok nevhodných podmienok v interiéri.

Vysoká vlhkosť vzduchu: Môže za ňu napríklad varenie bez digestora, sušenie bielizne v miestnosti alebo zlá izolácia.

Tento stav sa môže časom zhoršovať, najmä ak opakovane dôjde k navlhnutiu rovnakých miest. Preto je dôležité plesne riešiť ihneď a predchádzať ich vzniku.

Prečo práve soľ na parapete?

Jednoduchý dôvod: Soľ dokáže absorbovať vlhkosť zo vzduchu, a tým pomáha predchádzať tvorbe plesní.

Stačí ju nasypať do misky alebo menšieho otvoreného vrecúška, ktoré položíte na parapet (prípadne na iné miesto, kde sa vlhkosť najviac hromadí). Soľ postupne zachytáva vodnú paru z okolia a bráni tomu, aby sa v týchto priestoroch vytvárali pliesňové ložiská.

Ako zabrániť plesniam vo vašom dome alebo byte?

Boj s plesňami nie je len o jednom triku. Napriek tomu, že soľ predstavuje výborného pomocníka, akumulovaná vlhkosť sa môže objaviť na viacerých miestach a z rôznych príčin. Preto je ideálne spojiť tento trik s ďalšími odporúčaniami, aby ste docielili optimálne podmienky v interiéri.

Pravidelné a dôkladné vetranie

Nestačí iba pootvoriť okno na niekoľko minút. Odporúča sa vyvetrať prievanom, aby sa vzduch rýchlo vymenil a znížila sa tak vlhkosť v miestnosti. V zime je vhodné intenzívne, ale krátke vetranie, aby sa príliš neochladili steny. Zabezpečte ventiláciu aj v chate či na chalupe

Ak máte problémy s plesňami na miestach, kde pravidelne nebývate, je vhodné nechať po odchode pootvorené skrine, zásuvky, prípadne aj úložné priestory pod posteľami. Otvorené nechávajte aj chladničky a mrazničky, ktoré nie sú v prevádzke, aby sa v nich netvorili plesne. Udržiavanie stabilnej teploty

Príliš veľké výkyvy teplôt spôsobujú, že v určitých častiach miestnosti môže kondenzovať vlhkosť. Tá potom sadá na chladnejšie povrchy, na ktorých má pleseň ideálne podmienky na rast. Využite odvlhčovače vzduchu

Na trhu existuje široká škála odvlhčovačov – od malých elektrických prístrojov až po tabletové pohlcovače vlhkosti. Môžete si vyrobiť aj vlastné, napríklad pomocou soli, ryže, dreveného uhlia či jedlej sódy. Tieto materiály prirodzene pohlcujú vlhkosť, no je potrebné ich pravidelne vymieňať. Obmedzte zdroje horúcej pary vo vlhkých miestnostiach

V priestoroch, kde už bežne zápasíte s plesňou, je vhodné vyhýbať sa zbytočnému zvyšovaniu vlhkosti – nevarte tam často, nesušte tam bielizeň a pri sprchovaní či kúpaní myslite na dostatočné odvetranie. Skontrolujte izoláciu a tesnenie

Plesne sa často tvoria v rohoch a v miestach, kde netesnia okná či dvere, alebo kde je nekvalitná izolácia. V týchto priestoroch sa môže tvoriť prievan, výraznejšie teplotné rozdiely a následné rosenie povrchov. Investícia do kvalitnejších okien alebo lepšej izolácie môže zásadne pomôcť znížiť vlhkosť.

Jednoduché domáce lapače vlhkosti

Soľ nie je jedinou voľbou. Rovnako účinné môžu byť aj iné bežné suroviny, ktoré zrejme nájdete vo svojej kuchyni:

Ryža: Vďaka svojej štruktúre a schopnosti absorbovať vodu ju možno nasypať do pohára či vrecúška a položiť na parapet alebo do rohov izieb.

Najdôležitejšie je umiestniť tieto „lapače vlhkosti“ tam, kde sa vlhkosť drží najviac – spravidla to býva v rohoch miestností, pri oknách a na parapetoch, prípadne v kúpeľni či iných problémových priestoroch. Tieto materiály majú schopnosť časom nasať množstvo vlhkosti z okolia, preto ich pravidelne kontrolujte a vymieňajte, aby zostali stále účinné.

Investícia do odstraňovania príčiny

Hoci vyššie uvedené riešenia môžu vo veľkej miere pomôcť, nesmieme zabúdať na to, že zápas s plesňami býva dlhodobý proces, pokiaľ neriešite samotnú príčinu. Môže to znamenať väčšiu investíciu, napríklad do obnovy tesnenia okien, vylepšenia izolácie muriva či presunutia zdrojov vlhkosti (ako rýchlovarná kanvica) na vhodnejšie miesto.

Zhrnutie:

Soľ a iné bežné suroviny poslúžia ako jednoduché a lacné domáce lapače vlhkosti.

Výsledky budú ešte efektívnejšie, ak zároveň vytvoríte vhodnejšie podmienky v interiéri – pravidelne vetrajte, dodržiavajte stabilnú teplotu a odstráňte zdroje vysokej vlhkosti.

Ak sa plesne opakujú, zvážte väčšie stavebné úpravy (zlepšenie izolácie, výmenu okien a pod.).

Nezabúdajte, že plesne v dome či byte môžu mať vážny dopad na vaše zdravie aj psychickú pohodu. Preto je lepšie predchádzať ich vzniku, než neskôr riešiť rozsiahlou rekonštrukciou silne napadnuté steny či nábytok. Soľ na parapete je skvelý začiatok, no komplexné riešenie zahŕňa viacero malých, ale účinných krokov. Ak ich spojíte, máte šancu vyhrať nad plesňou raz a navždy.