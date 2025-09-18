Aj skúsení záhradkári robia túto chybu pri pestovaní cukety. Ako sa jej vyhnúť a mať bohatú úrodu?

Cuketa je zelenina, ktorá si za posledné roky vybudovala pevnú pozíciu v slovenských záhradkách. Mnohí ju považujú za nenáročnú plodinu, ktorú dokáže pestovať prakticky každý – dokonca aj úplný začiatočník. Je to do veľkej miery pravda, no ani cuketa sa nezaobíde bez základnej starostlivosti. Ak zanedbáme niektoré jej potreby, výsledkom môže byť slabšia úroda alebo sklamanie zo znehodnotených plodov.
Práve jej rýchly rast a odolnosť voči nepriaznivým podmienkam často navádzajú k predstave, že rastlina „si poradí sama“. A hoci cuketa skutočne rastie aj pri minimálnej starostlivosti, skúsení pestovatelia vedia, že detaily robia rozdiel medzi priemernou a výnimočnou úrodou.
Najčastejšia chyba: opelenie nie je samozrejmosť
Jedným z najväčších úskalí pri pestovaní cukiet je proces opelenia kvetov. Rastlina tvorí dva druhy kvetov – samčie a samičie. Samčie produkujú peľ, samičie zas plodia samotné cukety. Bez prenosu peľu z jedného na druhý kvet však plody nevzniknú.
Za bežných okolností nám s týmto procesom pomáhajú včely, čmeliaky či iný hmyz. No stačí niekoľko chladných alebo daždivých dní a opeľovače sa objavia len zriedka. Rovnako problém nastáva pri pestovaní vo fóliovníkoch či skleníkoch, kde hmyz nemá prístup.
Riešenie: manuálne opelenie
Ak chcete mať istotu, siahnite po štetci alebo vatovej tyčinke a peľ preneste sami. Najvhodnejší čas je ráno, keď sú kvety otvorené a peľ čerstvý. Táto jednoduchá činnosť vám môže zabezpečiť desiatky chutných plodov.
Pestovanie vo fóliovníku: praktické, ale náročnejšie
Niektorí pestovatelia sadia cukety do fóliovníkov podobne ako uhorky. Rastline to síce vyhovuje, no hmyz sa k nej takmer nedostane. V takýchto podmienkach je ručné opelenie nevyhnutnosťou. Odmenou sú však stabilné podmienky, rýchlejší rast a vyššia odolnosť voči výkyvom počasia.
Dôležitá vzdialenosť pri výsadbe
Ďalším častým problémom je nedostatok priestoru. Cuketa je mohutná rastlina – jej listy a výhony v krátkom čase zakryjú veľkú plochu. Ak im nedoprajete dostatočný odstup (ideálne 1 × 1 meter), riskujete problémy.
Pri príliš hustom pestovaní sa pod listami hromadí vlhkosť a nedostatok vzduchu vytvára prostredie pre plesne a hubové choroby. Tie dokážu zničiť úrodu skôr, než sa dočkáte jej vrcholu.
Správna zálievka – základ úspechu
Mnohí záhradkári robia chybu pri polievaní. Cuketa má rada vodu, ale nesmie sa polievať zhora. Mokré listy sa rýchlo spália na slnku a navyše sú náchylné na plesne.
Najlepšie je zavlažovať priamo ku koreňom, ideálne ráno alebo večer, keď je pôda schopná vodu dobre vstrebať. V septembri už rastliny nepotrebujú také množstvo vody ako v lete, no stále by nemali úplne vyschnúť.
Nezabúdajte ani na hnojenie – cuketa ocení organické alebo minerálne hnojivo s nízkym obsahom dusíka. Inak rastlina vytvorí množstvo listov, ale plodov bude málo.
Zber v správny čas je kľúčový
Ďalšou častou chybou je príliš neskorý zber. Kedysi sa záhradkári radi chválili obrovskými plodmi, no dnes vieme, že kvalitu určujú mladé cukety s dĺžkou 15 až 20 cm. Sú krehké, chutnejšie a obsahujú viac živín.
Pravidelný zber navyše podporuje rast nových plodov. Ak necháte rastline priveľa veľkých cukiet, spomalí sa jej výkonnosť a ďalšia úroda bude slabšia. V septembri sa preto oplatí zbierať pravidelne, aby ste si užili poslednú vlnu úrody pred koncom sezóny.
Ako uchovať cuketu na zimu?
September je čas posledných zberov a mnohí záhradkári riešia otázku, ako uchovať cuketu, aby vydržala aj po sezóne. Možností je hneď niekoľko:
1. Krátkodobé skladovanie
Menšie plody vydržia niekoľko dní v chladničke, väčšie môžete uložiť do pivnice alebo chladu, kde ostanú použiteľné aj niekoľko týždňov.
2. Mrazenie
Najjednoduchší spôsob. Cuketu stačí nakrájať na kocky alebo plátky, krátko blanšírovať vo vriacej vode (1 – 2 minúty), nechať vychladnúť a uložiť do mrazničky. Takto vydrží až rok a je pripravená na polievky, prívarky či dusenie.
3. Zaváranie a konzervovanie
Cuketu možno zavárať podobne ako uhorky – v sladkokyslom náleve. Obľúbené sú aj cuketové čatní, lečo alebo pikantné nátierky, ktoré poslúžia v zime ako rýchly základ na varenie.
4. Sušenie
Nakrájanú cuketu môžete usušiť v sušičke ovocia alebo rúre. Sušené kúsky sa dajú rozdrviť na prášok a použiť do polievok či omáčok.
September – čas bilancovania a posledných úprav
S príchodom jesene sa záhrada mení. Teploty klesajú, dni sa skracujú a rast cukiet sa postupne spomaľuje. Práve teraz je vhodný čas urobiť záverečné zbery a rastlinám dopriať poslednú starostlivosť.
- Pravidelne odstraňujte odumreté alebo poškodené listy, aby ste znížili riziko plesní.
- Sledujte počasie – v prípade skorých mrazov je lepšie cukety obrať vopred.
- Posledné plody spracujte – časť skonzumujte čerstvé, zvyšok uchovajte na zimu mrazením alebo konzervovaním.
Záver: cuketa nie je úplne bezstarostná
Cuketa je síce jednou z najjednoduchších plodín, no bez našej pozornosti neprinesie to, čo od nej očakávame. Stačí si zapamätať niekoľko základných pravidiel – opeliť kvety, správne polievať, dodržiavať odstupy pri výsadbe, zbierať plody včas a spracovať úrodu na zimu.
Ak sa týmto chybám vyhnete, vaša záhrada vám aj na konci sezóny ponúkne chutné a zdravé cukety, z ktorých pripravíte nielen tradičné jedlá, ale aj zásoby, ktoré využijete počas celej zimy.
Ak sa chcete naučiť ešte viac praktických trikov o pestovaní cukiet, pozrite si video z kanála ZÁHRADA PRE RADOSŤ: