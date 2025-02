Aj keď by sa mal čistiť aspoň raz mesačne, zväčša sa naň zabúda. Toto miesto v kuchyni skrýva najviac nečistôt

V každej kuchyni existuje jedna pomôcka, ktorú používate denne a často aj viackrát za deň. Nielen vy, ale všetci členovia domácnosti. Napriek tomu len veľmi málo ľudí napadne pravidelne ju čistiť. A pritom je to mimoriadne dôležité, pretože sa v nej môžu hromadiť rôzne nečistoty a baktérie, ktoré určite nechcete mať v priestore, kde uchovávate svoje kuchynské potreby a príbory.

Reč je o príborníku alebo zásuvkovom organizéri, kde skladujete príbory, nože, škrabky a ďalšie kuchynské náčinie. Príborníky sa dnes vyrábajú z rôznych materiálov – od plastu cez drevo až po kov či ratan. Väčšina ľudí si síce zakladá na čistej kuchyni, po varení utrie všetky povrchy, umyje riad a dá všetko do poriadku, avšak čistenie samotného organizéra na príbory sa zvyčajne zanedbáva. Aby bola vaša kuchyňa naozaj hygienická, odporúča sa venovať príborníku aspoň raz mesačne dôkladnú pozornosť.

Prečo je pravidelné čistenie príborníka dôležité?

V moderných kuchyniach býva zásuvka s príborníkom často umiestnená veľmi blízko varnej dosky alebo blízko kuchynského ostrova, kde krájate zeleninu či mäso. Pri príprave jedla tu môžu lietať drobné kúsky potravín, omrvinky či kvapky šťavy, ktoré sa nebadane dostanú aj do samotného príborníka. Keď sa v ňom nahromadia zvyšky jedla, začnú sa rozkladať, čím vzniká nepríjemný zápach a ideálne prostredie pre rôzne baktérie a plesne.

Okrem toho sa zvyšky mäsa alebo pečiva môžu stať lákadlom pre drobný hmyz. Je dôležité uvedomiť si, že príbory a iné nástroje potom prichádzajú do styku s týmito nečistotami – takže ak neradi riskujete svoje zdravie alebo zdravie svojej rodiny, pravidelné čistenie príborníka je nevyhnutnosťou. Podľa odborníkov z oblasti hygieny postačuje pri bežnom používaní umyť a vydezinfikovať organizér raz mesačne. Ak však varíte a pečiete naozaj často, zvážte čistenie každé dva či tri týždne.

Ako na čistenie podľa materiálu

Najlepší postup pri čistení sa líši v závislosti od druhu materiálu, z ktorého je príborník vyrobený. Zásada číslo jeden však platí pre všetky verzie:

Vyberte celý obsah – príbory, varešky, nože, otvárače na konzervy, proste všetko, čo ste do organizéra uložili. Odstráňte nahrubo drobky a zvyšky potravín. Môžete ich vysypať do odpadkového koša alebo vyluxovať ručným vysávačom. Vyčistite a dezinfikujte.

Drevené, kovové a ratanové príborníky:

Vyčistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s trochou čistiaceho prostriedku na riad.

Pre ešte dôkladnejšiu dezinfekciu môžete použiť ocot – jemne navlhčite handričku v roztoku octu a vody a všetko dôkladne vytrite.

Dajte si záležať, aby organizér pred opätovným vložením do zásuvky dobre vyschol a aby ste rovnako vyčistili aj samotnú zásuvku. Hlbšie rohy môžete vyluxovať alebo vytrieť vlhkou handričkou.

Plastové a kovové organizéry do myčky:

Ak máte plastový alebo nerezový príborník, ktorý podľa výrobcu môže ísť do umývačky riadu, vložte ho tam a zvoľte primeraný čistiaci program.

Mycia tableta a teplá voda vo vnútri umývačky sa postarajú o dôkladné odstránenie baktérií, mastnoty i zvyškov jedla.

Drevené alebo ratanové organizéry do myčky rozhodne nepatria, pretože by sa mohli pokriviť, poškodiť či napučať.

Jednoduchá rutina, ktorá zaberie pár minút

Aj keď sa vám môže zdať, že je to ďalšia úloha navyše, čistenie príborníka raz mesačne (prípadne častejšie, ak varíte intenzívnejšie) vám v konečnom dôsledku ušetrí starosti s nepríjemným zápachom, množstvom baktérií a možnosťou výskytu hmyzu. Keď už príborník raz dôkladne vyčistíte, jeho priebežná údržba bude oveľa jednoduchšia.

Odmenou za túto malú investíciu času vám bude pocit istoty, že riad, s ktorým manipulujete, je vždy hygienicky skladovaný. A verte, že keď budete nabudúce vyberať čistú lyžičku, dlhá pauza bez nechcených prekvapení v príborníku stojí za to.

Tip na záver: Ak máte doma malé deti, ktoré sa učia samostatne manipulovať s príborom, o to viac by ste mali na čistotu príborníka dbať. Deti sú citlivejšie na rôzne baktérie a môžu ľahšie prísť do kontaktu s nečistotami, ktoré si potom prenesú do úst.

Pravidelná starostlivosť o tento často prehliadaný, no mimoriadne dôležitý kuchynský priestor vám zaistí zdravšiu domácnosť a príjemnejšie prostredie pre každodenné varenie či stolovanie.