Aj bazalka z kvetináča môže opäť ožiť. Tieto tipy vám pomôžu s jej pestovaním

Bazalka je bylinka, ktorá si získala srdcia gurmánov po celom svete. Aj keď je pôvodne typická pre stredomorskú kuchyňu, dnes ju s obľubou pestujeme aj v slovenských domácnostiach. Milujeme ju pre jej nezameniteľnú vôňu a chuť, vďaka ktorej dokáže povýšiť bežné jedlá na výnimočné kulinárske zážitky. Skvele ladí nielen s pravou talianskou kuchyňou, ako sú cestoviny, pizza či šalát Caprese, ale perfektne sa hodí aj do rôznych šalátov, slaných koláčov či rizota.

No zrejme ste sa už stretli s častým problémom – kúpili ste si krásnu bazalku v kvetináči v supermarkete a tá vám po pár dňoch začala vädnúť a postupne odumierať. Prečo sa to deje a ako tomu predísť?

Prečo bazalka zo supermarketu dlho nevydrží?

Bazalky predávané v supermarketoch sú väčšinou určené na okamžitú spotrebu. Pestujú sa rýchlením na špeciálnych pultoch, kde korienky dostávajú živiny z vody, ktorá substrátom iba preteká. Tento spôsob pestovania spôsobuje, že zemina v kvetináči neobsahuje takmer žiadne živiny. Bazalka preto dokáže krátkodobo prežiť, no ak ju nechcete hneď celú spotrebovať, potrebuje dôkladnú a rýchlu pomoc.

Presaďte ju čo najskôr

Hneď po prinesení domov je vhodné bazalku presadiť. Kvetináč, v ktorom ste ju kúpili, je zvyčajne príliš malý a korienky v ňom trpia nedostatkom priestoru. Vyberte väčší kvetináč a použite kvalitný substrát na bylinky alebo bežnú záhradnícku zeminu zmiešanú s trochou perlitu na prevzdušnenie.

Po presadení bazalku jemne zalejte a postavte ju na svetlé, teplé miesto bez priameho slnečného žiarenia. Bazalka pochádza zo Stredomoria, preto miluje teplo a svetlo, no priame ostré slnko jej môže poškodiť listy.

Ako ju správne zalievať?

Aj keď má bazalka rada vlhko, rozhodne ju nezalievajte prehnane. Pôda by mala byť mierne vlhká, no nie premočená, pretože to môže spôsobiť hnitie koreňov. Ideálne je zalievať ju pravidelne v menších dávkach, napríklad každé dva až tri dni podľa potreby.

Dôležité zaštipovanie pre silnejšiu rastlinu

Bazalku je potrebné pravidelne zaštipovať. Ak chcete, aby bola hustá a nevyrastala príliš do výšky, pravidelne odštipujte celé vrcholčeky výhonkov – nie iba jednotlivé listy. Vďaka tomu rastlina pekne zhustne a vytvorí množstvo nových výhonkov.

Ak práve nemáte bazalku ako využiť čerstvú, ideálnym riešením je pripraviť si domáce pesto. To môžete uskladniť v uzatvárateľných nádobkách alebo bazalku zamraziť. Čerstvá bazalka v chladničke dlho nevydrží, preto je mrazenie alebo spracovanie na pesto ideálna voľba na zachovanie arómy.

Kupujte bazalku radšej v záhradníctve

Ak plánujete bazalku pestovať doma dlhodobo, lepšou voľbou je kúpiť si rastlinu priamo v záhradníctve. Tam dostanete zdravé a odolné rastliny, ktoré boli pestované klasickým spôsobom a majú dostatočne veľký kvetináč s vhodným substrátom. Takáto bazalka bude doma dlhodobo prosperovať a nebudete ju musieť tak skoro vymieňať.

Vonkajšie pestovanie – skvelá voľba po mrazoch

Po „zmrznutých mužoch“, teda v druhej polovici mája, môžete bazalku bez obáv vysadiť aj von na záhradku alebo balkón. Vonku bazalka krásne zmohutnie a rozrastie sa, treba však dávať pozor na posledné prízemné mrazy, ktoré by mohli rastlinku poškodiť. Pravidelné zaštipovanie aj vonku podporí tvorbu nových listov a zabráni vykvitnutiu, ktoré rastlinu vysiluje.

Pamätajte však, že bazalka je teplomilná a slovenské zimy vonku neprežije. Pred príchodom chladného obdobia je lepšie presunúť ju dovnútra alebo ju spracovať a uskladniť.

Pestovanie zo semienok ako lacnejšia alternatíva

Bazalku si môžete vypestovať aj zo semienok, čo je ekonomicky výhodné. Do kvetináča s kvalitnou zeminou a hnojivom pre bylinky vysejte semená a kvetináč postavte na južné okno, kde má rastlinka ideálne podmienky – najmenej 6 hodín slnečného svitu denne. Pri správnej starostlivosti vyrastie krásna bazalka, ktorá vás poteší po celý rok.

Klasický recept na Caprese – takto chutí najlepšie!

Ak sa vám podarí bazalku vypestovať, určite ju oceníte aj v klasickom talianskom šaláte Caprese. Pre autentickú chuť potrebujete zrelé, voňavé paradajky a kvalitnú mozzarellu z byvolieho mlieka. Mozzarellu nechajte chvíľu odkvapkať v cedníku a potom ju nakrájajte na plátky rovnako ako paradajky. Na tanier ich ukladajte striedavo, jemne osoľte, okoreňte čerstvo namletým korením a pokvapkajte kvalitným olivovým olejom. Nakoniec pridajte čerstvo odtrhnuté lístky bazalky.

Ak budete bazalku správne pestovať a starať sa o ňu, odmení sa vám sviežou chuťou a jedinečnou vôňou po celý rok!