9 vecí, ktoré by ste si mali urýchlene odstrániť zo spálne, ak túžite po kvalitnejšom odpočinku a lepšej nálade – máte ich tam aj vy?

Spálňa by mala byť miestom, kde si dokážete úplne vypnúť, hodiť za hlavu všetky starosti a načerpať novú energiu. V praxi to však často vyzerá inak. Namiesto príjemnej oázy pokoja sa na každom kroku povaľujú zbytočnosti, ktoré nás vedome či nevedome oberajú o drahocenný spánok a vnútorný pokoj. Ak sa ráno budíte unavení alebo vás trápi pocit, že si v noci nedokážete dokonale odpočinúť, je načase zamerať sa na pretriedenie tohto priestoru. Tieto veci by mali zmiznúť z vašej spálne čo najskôr:

1. Staré a opotrebované vankúše

Vankúš, ktorý už má najlepšie roky za sebou, môže byť tichým vinníkom vašich problémov s krkom či chrbticou. Ak zistíte, že vankúš stratil tvar alebo je príliš mäkký či tvrdý, nastal čas na výmenu. Starý vankúš okrem nepohodlia môže hromadiť prachové roztoče a iné alergény, čo sa negatívne prejaví na kvalite spánku. Odborníci zvyknú odporúčať výmenu vankúšov každé dva roky, no ak sa už teraz pravidelne budíte so stuhnutým krkom či bolesťou hlavy, nemá zmysel čakať. Vždy si vyberajte taký model, ktorý vyhovuje vašim individuálnym potrebám – mäkší, tvrdší alebo ortopedický, pričom dôležitá je aj vhodná výplň vankúša.

2. Elektronické zariadenia a rušivé svetlo obrazoviek

Televízory, tablety či telefóny sú vo spálni často veľkými zlodejmi spánku. Modré svetlo z obrazoviek totiž narúša prirodzený biorytmus a obmedzuje tvorbu melatonínu, ktorý je podstatný pre pocit ospalosti. Dokonca aj malé kontrolky na nabíjačkách alebo blikajúce diodky môžu byť podvedome rušivé. Ak chcete dosiahnuť hlbší a nerušenejší spánok, premiestnite elektroniku do inej miestnosti. Pred spaním si radšej doprajte niekoľko minút s obľúbenou knihou, pustenou upokojujúcou hudbou alebo krátkou meditáciou.

3. Pracovné záležitosti a neporiadok

Pre mnohých ľudí je spálňa miestom, kde končia nielen pracovné dokumenty, ale aj samotný notebook či stohy papierov. Keď sa však pred očami neustále objavujú pripomienky nevybavených úloh, mozog sa ťažko prepína do relaxačného režimu. Aby ste tomu predišli, oddeľte prácu od oddychu tak, že všetky materiály presuniete do inej miestnosti alebo ich aspoň uschováte do uzavretej skrinky či zásuvky. Vaše telo aj myseľ sa vám poďakujú.

4. Nadbytočný nábytok, ktorý len zavadzia

Kreslo, ktoré neslúži na nič iné, než na zhromažďovanie šiat, prípadne stará komoda, do ktorej už nič neukladáte – ak v spálni prekáža nábytok, ktorý nepoužívate, len zmenšuje užitočný priestor. Naviac zhoršuje prúdenie vzduchu a môže vytvárať pocit stiesnenosti. Premyslite si, či naozaj potrebujete každú skriňu, stoličku a poličku. Čím voľnejšia a vzdušnejšia izba je, tým príjemnejšie a pokojnejšie sa v nej budete cítiť.

5. Výrazné dekorácie, ktoré vás namiesto upokojenia stimulujú

Možno sa vám zdajú dizajnové tapety či krikľavo farebné dekorácie lákavé, no príliš intenzívne vzory dokážu potlačiť vytúžený pocit pokoja. Aj príliš veľa malých ozdôbok, sôch alebo obrazov môže vyvolávať dojem preplnenosti. Stavte radšej na jemné, tlmené odtiene a menej dekorácií – minimalistické prostredie dokáže prispieť k vytvoreniu harmónie a skutočne podporí kvalitný spánok.

6. Prebytok oblečenia

Stoličky preplnené kopami oblečenia a skriňa, z ktorej sa ťažko niečo vyťahuje, len navyšujú chaos. Poriadok v šatníku znamená poriadok v mysli. Skúste pravidelne triediť šatstvo, zbavte sa kúskov, ktoré už nenosíte, a tie sezónne premiestnite mimo hlavnú skriňu – napríklad do vákuových vriec alebo úložných boxov. Budete mať prehľadnejšie miesto na spanie a zároveň uľahčíte rannú rutinu, keď budete hľadať, čo si obliecť.

7. Staré koberce a ošúchané textílie

Po rokoch používania sa v kobercoch a koberčekoch môžu hromadiť nielen prach, ale aj rôzne alergény či roztoče. To isté platí aj pre staršie závesy a prikrývky, ktoré už nedokážu zabezpečiť správnu izoláciu alebo obsahujú nečistoty. Zvážte výmenu starých textílií za nové a ľahšie sa vám bude dýchať nielen počas spánku, ale aj pri samotnom vetraní izby.

8. Doplnky, ktoré len zaberajú priestor

Sviečky, dekoratívne vankúše alebo suveníry z dovoleniek môžu dodať spálni charakter, no ak ich máte priveľa a takmer sa ich nedotýkate, ide skôr o zbytočné lapače prachu. Skúste zredukovať množstvo doplnkov na minimum. Nechajte si len tie, ktoré vám prinášajú radosť alebo majú skutočný úžitok (napríklad užitočnú nočnú lampu či jednu dekoratívnu sviečku). Vďaka tomu bude miestnosť pôsobiť čisto a upravene.

9. Sezónne veci, ktoré práve nepotrebujete

Hrubé zimné deky počas horúcich mesiacov alebo naopak letné prikrývky v zime – veci, ktoré sú mimo sezóny, vás v spálni len zbytočne oberajú o priestor. Ak nemáte dostatočne veľkú skriňu, skladujte ich na povale, v pivnici alebo v špeciálnych úložných boxoch. Vďaka tomu budete mať v spálni len tie prikrývky a textílie, ktoré reálne využívate.

Záver

Aj keď sa zdá, že zmeny vo vybavení spálne sú len kozmetickými detailmi, opak je pravdou. Komfort pri spánku priamo ovplyvňuje to, ako je izba zariadená a aká je jej atmosféra. Zbavenie sa nepotrebných vecí, elektroniky či starého nábytku vám môže priniesť novú úroveň pohody a regenerácie. Ak sa pustíte do tejto menšej „očisty“, výsledkom bude nielen krajšia a vzdušnejšia spálňa, ale najmä kvalitnejší spánok, vďaka ktorému sa každé ráno zobudíte s novou energiou a chuťou do dňa.