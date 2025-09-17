8 byliniek, ktoré posilnia zdravie čriev a pomôžu pri nadúvaní

Tráviace ťažkosti, ako je nadúvanie či plynatosť, sú veľmi častým problémom. Hoci ide väčšinou o prirodzený jav, niekedy môžu spôsobovať nepríjemné pocity a znižovať kvalitu života. V mnohých prípadoch sa úľava dá dosiahnuť úpravou jedálnička, dostatočným pitným režimom, pravidelným pohybom – a pomocou niektorých byliniek a korenín, ktoré majú vedecky overené účinky na trávenie.
Ako funguje tvorba plynov v črevách
Za normálnych okolností sa v črevách nachádza malé množstvo plynov – menej ako 200 ml. Počas dňa človek prirodzene uvoľní približne 600–700 ml plynov, väčšinou po jedle. Tento proces je úplne prirodzený. Problémom sa stáva až vtedy, keď plyny zostávajú zachytené v črevách, spôsobujú tlak, kŕče alebo nadúvanie.
Bylinky, ktoré môžu pomôcť tráveniu
1. Kurkuma
Kurkuma obsahuje látku kurkumín, ktorá má protizápalové vlastnosti. Výskumy ukazujú, že môže prispieť k lepšiemu tráveniu a podporiť tvorbu žlče. Bežne sa používa v kuchyni ako súčasť kari či polievok.
2. Zázvor
Zázvor je známy tým, že zmierňuje nevoľnosť a pocit ťažoby po jedle. Klinické štúdie potvrdili jeho účinnosť najmä pri cestovnej nevoľnosti a tráviacich problémoch. Čaj zo zázvoru môže po jedle uľaviť žalúdku.
3. Feniklové semienka
Fenikel sa tradične používa pri nadúvaní. Obsahuje látky, ktoré môžu uvoľňovať hladké svalstvo čriev, čím podporujú únik plynov a zmierňujú kŕče. Feniklový čaj je bezpečný a bežne odporúčaný aj deťom pri kolikách.
4. Kmín
Kmín je korenie, ktoré podporuje tvorbu tráviacich štiav a môže znížiť kŕče v bruchu. Preto je súčasťou mnohých tradičných jedál ťažších na trávenie.
5. Škorica
Škorica sa bežne používa na ochutenie sladkých aj slaných jedál. Niektoré štúdie naznačujú, že môže pomáhať regulovať hladinu cukru v krvi a podporovať trávenie. Nie je však vhodná vo veľkých dávkach, pretože vo vyššej koncentrácii môže zaťažovať pečeň.
6. Mäta pieporná
Mäta pieporná obsahuje mentol, ktorý pôsobí na uvoľnenie svalstva tráviaceho traktu. Klinicky overené sú jej účinky pri syndróme dráždivého čreva (IBS). Najčastejšie sa používa vo forme čaju alebo kapsúl s mätovým olejom. U ľudí s refluxom však môže zhoršiť pálenie záhy.
7. Cesnak
Cesnak má antibakteriálne a protipliesňové vlastnosti. Zároveň funguje ako prebiotikum – poskytuje potravu pre prospešné črevné baktérie. To prispieva k rovnováhe črevnej mikroflóry.
8. Koriander
Koriander (semená aj listy) sa používa najmä v ázijskej kuchyni. Má antioxidačné a protizápalové účinky a môže podporovať trávenie a znižovať plynatosť.
Bylinky a koreniny môžu zmierniť mierne tráviace ťažkosti, ale nenahrádzajú odbornú liečbu. Ak má niekto časté alebo silné bolesti brucha, výrazné nadúvanie, krv v stolici alebo chudne bez zjavnej príčiny, mal by navštíviť lekára.