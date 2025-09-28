7 jesenných polievok, ktoré vás zahrejú lepšie než deka. Zemiaková, kulajda aj taliansky penicilín

Jeseň so sebou prináša sychravé počasie, kratšie dni a chladné večery. Práve v tomto období nie je nič príjemnejšie, než si dopriať tanier horúcej polievky, ktorá nielen zahreje telo, ale aj pohladí dušu. Polievky sú navyše ideálnym jedlom – pripraviť sa dajú rýchlo, zasýtia a mnohé z nich poslúžia aj ako domáci liek pri nachladnutí. Prinášame vám sedem osvedčených receptov, ktoré si môžete uvariť doma a užiť si pravú jesennú pohodu.
1. Zemiaková s hubami – klasika z detstva
Tradičná zemiaková polievka nesmie v jesennom jedálničku chýbať. Základ tvorí koreňová zelenina, zemiaky a samozrejme huby – ideálne čerstvé, ale výborne poslúžia aj sušené. Dochucuje sa cesnakom, majoránom a ďalším korením, ktoré jej dodávajú nezameniteľnú chuť. Uvarená poctivo podľa receptu starých mám krásne rozvonia celú kuchyňu a zasýti aj po náročnom dni.
2. Miliónová polievka – spomienka na škôlku
Možno si ju pamätáte z detstva pod názvom „škôlkarská polievka“. Najčastejšie sa však označuje ako miliónová, pretože je plná drobných krupicových zrniečok, ktoré vyzerajú ako malé perličky. Polievka je jednoduchá, lacná a pripravíte ju rýchlo aj pre väčšiu rodinu. Hoci je recept úplne nenáročný, výsledok poteší chuťou aj nostalgiou – pripomenie bezstarostné detstvo a vôňu jedální.
3. Šošovicová s mrkvou – rýchla záchrana pri nedostatku času
Červená šošovica sa varí veľmi rýchlo, takže je skvelou surovinou pre dni, keď nemáte čas stráviť hodiny pri sporáku. V kombinácii s mrkvou vytvára chutnú a výživnú polievku, ktorá je hotová za pár minút. Okrem toho zasýti a dodá telu vlákninu aj bielkoviny. Ideálna voľba na rýchlu večeru počas pracovného týždňa.
4. Bleskový boršč – sýte jedlo z jedného hrnca
Kto má rád tradičný boršč, určite ocení aj jeho rýchlejšiu verziu. Namiesto dlhého varenia s hovädzím mäsom sa pripravuje s mletým mäsom, takže sa výrazne skráti čas v kuchyni. Napriek tomu si zachová svoju sýtosť a bohatú chuť. Ak uvaríte plný hrniec, môžete ho podávať ako hlavný chod – a určite si každý rád pridá ešte jednu naberačku.
5. Falošná držková s hlivou – jemná a zdravšia alternatíva
Nie každý obľubuje klasickú držkovú polievku z hovädzích držiek. Ak však chcete ochutnať niečo podobné, skúste jej zdravšiu alternatívu s hlivou ustricovou. Táto huba nahradí mäso, dodá polievke špecifickú chuť a zároveň je veľmi prospešná pre zdravie. Polievka je sýta, výživná a chutí aj tým, ktorí by klasickú držkovú nikdy neochutnali.
6. Kulajda – kráľovná hubových polievok
Kulajda patrí medzi najobľúbenejšie české a moravské špeciality. Najlepšie chutí z čerstvých húb, no ak ich nemáte, pokojne použite aj sušené. Jej základom je smotanový základ, kôpor a vajíčko – to môžete buď rozšľahať priamo v polievke, uvariť namäkko alebo využiť trik s mikrovlnkou. Výsledkom je krémová a výrazne aromatická polievka, ktorá sa právom nazýva kráľovnou medzi hubovými.
7. Taliansky penicilín – pastina proti prechladnutiu
Keď príde nádcha, bolesť hrdla alebo únava, talianske babičky majú svoj tajný recept – polievku pastina, známejšiu aj ako taliansky penicilín. Pripravuje sa z drobných cestoviniek a jemného vývaru, ktorý pôsobí upokojujúco na žalúdok a posilňuje imunitu. V Taliansku je považovaná za univerzálny liek na všetky neduhy, takže ak sa necítite vo svojej koži, určite ju vyskúšajte aj vy.
Polievky k jeseni neodmysliteľne patria. Hrejú, zasýtia, sú nenáročné na prípravu a navyše dokážu spojiť rodinu pri jednom stole. Či už stavíte na klasiku, ako je zemiaková alebo kulajda, alebo sa pustíte do experimentu s talianskym penicilínom, vždy získate jedlo, ktoré vám zlepší deň. Skúste niektorý z uvedených receptov a uvidíte, že aj sychravá jeseň môže byť vďaka horúcemu tanieru polievky veselšia a príjemnejšia.