7 druhov zeleniny, ktoré môžete vysievať už vo februári a dopriať si skorú úrodu

Február je síce stále zimný mesiac, no pre niektoré druhy zeleniny môže byť už teraz vhodný čas na výsev. Platí to najmä vtedy, ak ich predpestujete v interiéri, vo fóliovníku alebo v skleníku, prípadne vysievate do nezamrznutej pôdy pod ochranným krytom. Niektoré plodiny chlad prirodzene znášajú, iné potrebujú dlhší čas na vývoj, a preto sa skorý výsev jednoznačne oplatí.
Tu sú druhy zeleniny, pri ktorých je februárový výsev skutočne správny a opakovane overený praxou.
1. Reďkovky – jedna z najistejších plodín pre skorý výsev
Reďkovky patria medzi najodolnejšiu a najrýchlejšie rastúcu zeleninu. Môžu sa vysievať veľmi skoro:
- v skleníku či fóliovníku už vo februári
- do vonkajšej pôdy len vtedy, ak nie je premrznutá a teploty nepadajú trvalo hlboko pod nulu
Klíčia rýchlo a skorá úroda prichádza obvykle za 25 – 35 dní.
2. Hrach – prirodzene chladnomilná plodina
Hrach znesie nízke teploty a patrí medzi najskoršie vysievané druhy zeleniny.
- Vo februári sa odporúča vysievať v skleníku alebo do pařenišťa.
- Vonku sa bežne vysieva koncom februára až v marci, podľa oblasti a počasia.
Skoré výsevy poskytujú rýchlejší nástup jarnej úrody.
3. Mrkva – skorý výsev je výhodný
Mrkva je koreňová zelenina, ktorá dobre znáša chladné prostredie počas klíčenia.
- Vonkajší výsev je možný len vtedy, ak pôda nie je zamrznutá.
- Skorý výsev je výhodný, pretože mrkva potrebuje dlhší čas na rast.
- Vyžaduje jemne kyprú, nezhustenú pôdu.
Pri priaznivých podmienkach sa tak dá získať skoršia jarná úroda.
4. Hlávkový a listový šalát – zelenina s vysokou odolnosťou voči chladu
Šaláty patria medzi najodolnejšie listové plodiny.
- Vo februári sa bežne predpestúvajú v interiéri alebo v skleníku.
- Dokážu rásť aj pri nižších teplotách, no potrebujú svetlo.
- Otužené sadenice sa vysádzajú von podľa počasia, zvyčajne v marci alebo apríli.
Pri správnom predpestovaní možno prvé lístky zbierať už skoro na jar.
5. Špenát – jedna z najlepších plodín pre zimný a skorý jarný výsev
Špenát je skutočný „šampión zimného pestovania“:
- klíči aj pri nízkych teplotách
- bez problémov rastie v skleníku či pod fóliou už vo februári
- znesie aj krátkodobé slabé mrazy
Vďaka tomu poskytuje veľmi skoré mladé listy bohaté na železo a vitamíny.
6. Cibuľa (zo semena) – skorý výsev je potrebný kvôli dlhej vegetačnej dobe
Cibuľa pestovaná zo semena má dlhý vývoj, preto sa už tradične vysieva veľmi skoro.
- Február je vhodný čas na predpestovanie v interiéri alebo v skleníku.
- Silné sadenice sa vysádzajú von zväčša na jar, keď sa pôda oteplí.
Skorý výsev zaručuje, že cibuľa stihne vytvoriť veľké cibule ešte počas leta.
7. Kaleráb – hlúbovina vhodná na predpestovanie už vo februári
Kaleráb patrí medzi druhy, ktoré si vyžadujú predpestovanie, aby stihli vyrásť v dobrej kvalite.
- Vo februári sa predpestúva doma alebo v skleníku,
- sadenice sa presádzajú von po odznení silných mrazov (zvyčajne marec – apríl).
Vďaka skorému štartu rastliny vytvoria pevné hľuzy a poskytujú rýchlu úrodu.
Kedy vo februári rozhodne nevysievať?
Aby bol článok maximálne pravdivý, treba dodať aj toto:
- Do zamrznutej pôdy sa nesmie vysievať žiadna plodina.
- Vo februári je vonkajší výsev vhodný len pri teplotách nad nulou a pri pôde, ktorá sa dá kypriť.
- Vždy záleží na konkrétnej oblasti — nížiny umožňujú skorší výsev, horské regióny nie.
Prečo skorý výsev funguje?
- chladnomilné rastliny sú na to geneticky prispôsobené
- vegetačné obdobie sa preťahuje, čo vedie k skoršej úrode
- v skleníku je aj v zime stabilné mikroklíma, takže semená bezpečne klíčia