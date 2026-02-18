7 druhov zeleniny, ktoré môžete vysievať už vo februári a dopriať si skorú úrodu

pestovanie reďkoviek
pestovanie reďkoviek Foto: www.shutterstock.com

Február je síce stále zimný mesiac, no pre niektoré druhy zeleniny môže byť už teraz vhodný čas na výsev. Platí to najmä vtedy, ak ich predpestujete v interiéri, vo fóliovníku alebo v skleníku, prípadne vysievate do nezamrznutej pôdy pod ochranným krytom. Niektoré plodiny chlad prirodzene znášajú, iné potrebujú dlhší čas na vývoj, a preto sa skorý výsev jednoznačne oplatí.

Tu sú druhy zeleniny, pri ktorých je februárový výsev skutočne správny a opakovane overený praxou.

1. Reďkovky – jedna z najistejších plodín pre skorý výsev

Reďkovky patria medzi najodolnejšiu a najrýchlejšie rastúcu zeleninu. Môžu sa vysievať veľmi skoro:

  • v skleníku či fóliovníku už vo februári
  • do vonkajšej pôdy len vtedy, ak nie je premrznutá a teploty nepadajú trvalo hlboko pod nulu

Klíčia rýchlo a skorá úroda prichádza obvykle za 25 – 35 dní.

2. Hrach – prirodzene chladnomilná plodina

Hrach znesie nízke teploty a patrí medzi najskoršie vysievané druhy zeleniny.

  • Vo februári sa odporúča vysievať v skleníku alebo do pařenišťa.
  • Vonku sa bežne vysieva koncom februára až v marci, podľa oblasti a počasia.

Skoré výsevy poskytujú rýchlejší nástup jarnej úrody.

3. Mrkva – skorý výsev je výhodný

Mrkva je koreňová zelenina, ktorá dobre znáša chladné prostredie počas klíčenia.

  • Vonkajší výsev je možný len vtedy, ak pôda nie je zamrznutá.
  • Skorý výsev je výhodný, pretože mrkva potrebuje dlhší čas na rast.
  • Vyžaduje jemne kyprú, nezhustenú pôdu.

Pri priaznivých podmienkach sa tak dá získať skoršia jarná úroda.

4. Hlávkový a listový šalát – zelenina s vysokou odolnosťou voči chladu

Šaláty patria medzi najodolnejšie listové plodiny.

  • Vo februári sa bežne predpestúvajú v interiéri alebo v skleníku.
  • Dokážu rásť aj pri nižších teplotách, no potrebujú svetlo.
  • Otužené sadenice sa vysádzajú von podľa počasia, zvyčajne v marci alebo apríli.

Pri správnom predpestovaní možno prvé lístky zbierať už skoro na jar.

5. Špenát – jedna z najlepších plodín pre zimný a skorý jarný výsev

Špenát je skutočný „šampión zimného pestovania“:

  • klíči aj pri nízkych teplotách
  • bez problémov rastie v skleníku či pod fóliou už vo februári
  • znesie aj krátkodobé slabé mrazy

Vďaka tomu poskytuje veľmi skoré mladé listy bohaté na železo a vitamíny.

6. Cibuľa (zo semena) – skorý výsev je potrebný kvôli dlhej vegetačnej dobe

Cibuľa pestovaná zo semena má dlhý vývoj, preto sa už tradične vysieva veľmi skoro.

  • Február je vhodný čas na predpestovanie v interiéri alebo v skleníku.
  • Silné sadenice sa vysádzajú von zväčša na jar, keď sa pôda oteplí.

Skorý výsev zaručuje, že cibuľa stihne vytvoriť veľké cibule ešte počas leta.

7. Kaleráb – hlúbovina vhodná na predpestovanie už vo februári

Kaleráb patrí medzi druhy, ktoré si vyžadujú predpestovanie, aby stihli vyrásť v dobrej kvalite.

  • Vo februári sa predpestúva doma alebo v skleníku,
  • sadenice sa presádzajú von po odznení silných mrazov (zvyčajne marec – apríl).

Vďaka skorému štartu rastliny vytvoria pevné hľuzy a poskytujú rýchlu úrodu.

Kedy vo februári rozhodne nevysievať?

Aby bol článok maximálne pravdivý, treba dodať aj toto:

  • Do zamrznutej pôdy sa nesmie vysievať žiadna plodina.
  • Vo februári je vonkajší výsev vhodný len pri teplotách nad nulou a pri pôde, ktorá sa dá kypriť.
  • Vždy záleží na konkrétnej oblasti — nížiny umožňujú skorší výsev, horské regióny nie.

Prečo skorý výsev funguje?

  • chladnomilné rastliny sú na to geneticky prispôsobené
  • vegetačné obdobie sa preťahuje, čo vedie k skoršej úrode
  • v skleníku je aj v zime stabilné mikroklíma, takže semená bezpečne klíčia

