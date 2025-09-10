7 divov Európy. Tieto pamiatky by ste mali aspoň raz v živote navštíviť. Eiffelovka vedie rebríček, no čakajú vás aj ďalšie skvosty

Európa je kontinent, kde sa na pomerne malej ploche sústreďuje neuveriteľné množstvo kultúrnych pokladov, architektonických divov a historických pamiatok. Väčšina cestovateľov má vo svojom zozname povinných zastávok notoricky známe miesta, akými sú Eiffelova veža v Paríži či rímske Koloseum. No práve preto sa niekedy stane, že krásu iných európskych skvostov trochu prehliadame.
Existuje rebríček nazývaný „Sedem divov Európy“, ktorý zostavili samotní turisti podľa popularity jednotlivých pamiatok. Možno vás prekvapí, že v ňom chýbajú niektoré miesta, ktoré osobne považujete za výnimočné. Dôvod je prostý – rebríček odzrkadľuje to, kam najčastejšie smerujú kroky cestovateľov. A práve medzi tieto miesta patria Eiffelova veža v Paríži, Sagrada Familia v Barcelone, Tower Bridge v Londýne, rímske Koloseum, Akropola v Aténach, Grand Place v Bruseli či most kráľa Ľudovíta v Porte.
VIDEO: Akropola v Aténach patrí k najkrajším európskym pamiatkam
Poďme sa teda bližšie pozrieť na tie najvýznamnejšie z nich.
Eiffelova veža – ikonická „Železná dáma“
Na prvom mieste sa podľa očakávania umiestnila Eiffelova veža – symbol Paríža, ktorý je dnes neodmysliteľnou súčasťou panorámy francúzskej metropoly. Keď ju však architekt Gustave Eiffel postavil pri príležitosti Svetovej výstavy v roku 1889, reakcie boli omnoho rozpačitejšie. Mnohí Parížania ju považovali za nevkusnú kovovú konštrukciu, ktorá kazí vzhľad mesta. Dokonca sa plánovalo, že po dvadsiatich rokoch bude rozobratá. Našťastie k tomu nikdy nedošlo a z „dočasnej stavby“ sa stala svetová atrakcia, ktorú ročne navštívia milióny ľudí.
Zaujímavé je, že Eiffelovka počas svojej existencie menila farbu hneď niekoľkokrát. Pôvodne bola natretá benátskou červenou, neskôr hnedočervenou či hnedou okrovou. Dokonca pri príležitosti výstavy v roku 1900 dostala špeciálnu kombináciu piatich odtieňov, pričom spodná časť mala oranžovo-žltú farbu a vrchol svietil bledou žltou. Dnes je ladená do hnedastých tónov, aby prirodzene zapadala do okolitej krajiny. Za viac než 130 rokov svojej existencie bola prefarbená minimálne devätnásťkrát.
Sagrada Familia – Gaudího nedokončený sen
Na druhom mieste rebríčka stojí monument, ktorý patrí medzi najdiskutovanejšie stavby Európy – barcelonská bazilika Sagrada Familia. Pre jedných je fascinujúcim umeleckým dielom, pre iných zas gýčom. Nech si človek myslí čokoľvek, nemožno poprieť, že ide o jedno z najnavštevovanejších miest v Španielsku.
Stavba začala už v roku 1882 podľa plánov architekta Francisca de Paula del Villara. Ten však projekt opustil a vedenia sa ujal len 31-ročný Antoni Gaudí. Pre neho sa Sagrada Familia stala celoživotným poslaním – venoval jej 43 rokov, pričom posledné desaťročie svojho života nepracoval na ničom inom.
Gaudí pôvodne nadviazal na neogotický projekt, no postupne ho úplne prepracoval. Výsledkom je jedinečné dielo plné symboliky, organických tvarov a odkazov na prírodu. A hoci stavba ani dnes, po viac než 140 rokoch, nie je dokončená, Sagrada Familia sa stala neoddeliteľnou súčasťou Barcelony a lákadlom pre milovníkov architektúry z celého sveta.
Tower Bridge – symbol viktoriánskeho Londýna
Na treťom mieste sa ocitol Tower Bridge, majestátny most ponad rieku Temžu, ktorý patrí medzi najvýraznejšie dominanty Londýna. Postavený bol v rokoch 1886 – 1894 a navrhli ho architekt Horace Jones a inžinier John Wolfe Barry.
Most je ukážkou viktoriánskej architektúry, ktorá spája funkčnosť a estetiku. Jeho dve mohutné veže sú obložené cornwallskou žulou a portlandským kameňom, pričom vo vnútri sa skrýva oceľová konštrukcia. Najväčšou atrakciou je skutočnosť, že most je zdvíhací – otvára sa dodnes, a to približne päťsto krát ročne, aby mohli preplávať veľké lode.
Pôvodne boli pre verejnosť sprístupnené aj horné lávky medzi vežami, odkiaľ sa otváral nezabudnuteľný výhľad na mesto. Dnes sa na ne dostanete len v rámci špeciálnej platenej prehliadky, počas ktorej možno nazrieť aj do mechanizmov mosta. Ak budete mať šťastie a vystihnete čas zdvíhania, čaká vás naozaj nezabudnuteľné divadlo.
Koloseum – rímsky amfiteáter, ktorý odolal stáročiam
Štvrté miesto patrí jednému z najväčších symbolov antického Ríma – Koloseu. Tento obrovský amfiteáter začali stavať v roku 72 n. l. za vlády cisára Vespasiána a dokončil ho o osem rokov neskôr jeho syn Titus.
Koloseum má elipsovitý pôdorys s obvodom viac než pol kilometra. Pôvodne bolo vysoké až 52 metrov a dokázalo pojať približne 50-tisíc divákov. Slúžilo ako dejisko gladiátorských zápasov, verejných popráv či inscenácií mytologických hier.
Po páde Rímskej ríše stratilo svoju pôvodnú funkciu a počas stáročí sa využívalo ako pevnosť, obydlie, dokonca aj ako kameňolom. Časť mramoru z Kolosea bola použitá na výstavbu Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Od roku 1980 je amfiteáter zapísaný na zozname UNESCO a ročne ho navštevuje viac než šesť miliónov turistov z celého sveta.
Ďalšie európske skvosty
Rebríček siedmich divov Európy dopĺňajú ešte tri ikonické miesta:
- Akropola v Aténach – kolíska antickej kultúry a symbol starovekého Grécka
- Grand Place v Bruseli – jedno z najkrajších námestí Európy so zachovanou gotickou a barokovou architektúrou
- Most kráľa Ľudovíta v Porte – unikátna stavba spájajúca dve brehy rieky Douro a pýcha portugalskej architektúry
Každé z týchto miest má svoje čaro a atmosféru, ktorú žiadna fotografia ani video nedokáže naplno sprostredkovať. Najlepšie je preto zbaliť si kufor a zažiť ich osobne.
Európa je plná pokladov, ktoré rozprávajú príbehy staré stovky či tisíce rokov. A hoci tento rebríček zdôrazňuje len sedem z nich, cestovanie nám dáva šancu objavovať neustále nové miesta. Možno práve vy natrafíte na ďalší skrytý div, ktorý by si zaslúžil pridať do zoznamu.