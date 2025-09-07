6 rýchlo rastúcich pôdopokryvných rastlín, ktoré oživia záhradu, ak vás už nudí trávnik či mulč

Každý, kto sa pozrie na záhradu s riedkym trávnikom alebo miestami, kde sa mulč postupne rozpadol a zostala len holá pôda, má pocit, že tomu niečo chýba. Prázdne plochy pôsobia smutne a neudržiavane. Ak túžite po zmene a hľadáte riešenie, ktoré dodá vašim záhonom farby, štruktúru aj život, siahnite po pôdopokryvných rastlinách.
Trávnik je síce klasika, no kým vyzerá pekne, stojí to množstvo času – pravidelné kosenie, polievanie a starostlivosť vie človeka rýchlo unaviť. Mulčovanie je zas praktické, ale vizuálne môže pôsobiť jednotvárne a po čase stráca efekt. Pôdopokryvné rastliny sú naopak nenáročné, krásne a navyše pomáhajú potláčať burinu. Rozrastajú sa do šírky, vytvárajú hustý zelený koberec a mnohé druhy vás potešia aj pestrými kvetmi od jari až do jesene.
Video: Tipy na pôdopokryvné rastliny
Pozri si inšpirácie z kanála Zahrada, která léčí:
Zimozeleň menšia– nestarnúca klasika
Zimozeleň patrí medzi stálice slovenských aj českých záhrad. Jej drobné, tmavozelené a lesklé listy pretrvávajú aj počas zimy. Na jar, najčastejšie od apríla, sa medzi nimi objavujú fialové alebo biele kvety, ktoré rozžiaria aj tmavšie kúty. Darí sa mu najmä pod stromami, kde tráva zvyčajne dlho nevydrží. Rastie rýchlo, rýchlo zakorení a nevyžaduje takmer žiadnu špeciálnu starostlivosť.
Tarička – jarný koberec plný farieb
Táto drobná, no veľmi efektná rastlina vytvára husté vankúše, ktoré sú na jar doslova zaplavené kvetmi. Tařička sa krásne vyníma na miernych svahoch či medzi kameňmi. V čase kvitnutia takmer nevidno jej listy, pretože celá rastlina je zahalená do ružovej alebo fialovej záplavy. Dokáže rozžiariť záhradu už na začiatku sezóny a priniesť farbu tam, kde by inak bolo len šedé prázdno.
Pachysandra – spoľahlivá do tieňa
Ak hľadáte rastlinu, ktorá si poradí aj v tieni, pachysandra je voľbou číslo jeden. Ide o stálezelenú pôdopokryvnú rastlinu, ktorá vytvára hustý koberec jemne zelených listov. Vhodná je najmä pod stromy či do tmavých zákutí záhrady, kde sa iným rastlinám nedarí. Navyše je nenáročná, po zakorenení odoláva suchu, nepotrebujú ju ohrádzať pred zverou a pomáha aj pri spevňovaní svahov proti erózii.
Materina dúška– voňavý klenot pre vás aj pre včely
Nízka materina dúška je milovníčkou slnečných a suchších miest. Keď po nej prejdete rukou, okamžite uvoľní intenzívnu bylinkovú vôňu, ktorá sa šíri celou záhradou. V lete kvitne drobnými fialovými či ružovými kvietkami, ktoré lákajú včely, čmeliaky a iný užitočný hmyz. Je ideálna do špár chodníkov, medzi kamene alebo na svahy, kde dokáže vytvoriť voňavý a živý koberec.
Pakost kantabrijský – romantika na celý rok
Tento druh pakostu je obľúbený medzi záhradkármi vďaka svojej nenáročnosti a dlhotrvajúcemu kvitnutiu. Ružové kvety rozkvitajú od jari a vydržia až do konca leta. Husté listy pokryjú pôdu a nedajú priestor burine. Pakost je ideálny aj ako podrast k vyšším trvalkám – vytvára s nimi nádhernú kombináciu a dodáva záhonom prirodzený, trochu romantický vzhľad.
Šalvia hájna – sila farby a odolnosti
Okrasné druhy šalvie dokážu v záhrade doslova čarovať. Šalvia hájna vytvára bohatý porast a od mája do júna je obsypaná klasmi sýto fialových kvetov. Jej listy majú aromatickú vôňu a rastlina je veľmi odolná voči suchu, takže prežije aj horúce letá bez výraznej starostlivosti. Dodá záhonom štruktúru a výraznú farbu, ktorá pritiahne pohľady.
Prečo dať šancu pôdopokryvným rastlinám?
Ak chcete záhradu, ktorá je krásna, no zároveň nenáročná na údržbu, pôdopokryvné rastliny sú výbornou voľbou. Dokážu nahradiť trávnik tam, kde sa mu nedarí, a rozžiariť miesta, kde by inak bol len mulč alebo holá zem. Ich hustý porast potláča rast buriny, udržiava pôdu chránenú a mnohé druhy navyše kvitnú, takže do záhrady prinesú nielen zeleň, ale aj farby a vône.
Výsledkom je prirodzene pôsobiaca záhrada, ktorá vyzerá upravene a živé rastliny ju skrášľujú počas celého roka.