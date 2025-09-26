6 kvetov, ktoré musíte stihnúť vysadiť ešte tento mesiac. Inak prídete o jar plnú farieb

Koniec septembra patrí medzi najkrajšie obdobia pre záhradkárov. Leto sa síce pomaly lúči, no pôda je ešte stále príjemne teplá a rastliny majú dostatok času, aby si vytvorili silný koreňový systém pred príchodom zimy. Práve teraz je ideálny moment, kedy sa oplatí vysádzať trvalky – vďaka tomu vás už na jar privítajú pestré záhony plné života.
Na rozdiel od jarného obdobia, keď je v záhrade množstvo práce, je jeseň pokojnejšia. Slnko stále hreje, ale nevyčerpáva, takže sadenie je pohodlné a menej namáhavé. Ak využijete tento čas múdro a zasadíte správne druhy rastlín, jar vám prinesie bohatú odmenu v podobe kvitnúcich záhonov. Tu je šesť trvaliek, ktoré sa oplatí zasadiť práve v septembri.
1. Narcisy – nestarnúca klasika
Narcisy patria medzi najobľúbenejšie jarné kvety a niet sa čomu čudovať. Sú nenáročné, spoľahlivo kvitnú a vnesú do záhrady sviežu energiu. Cibule je najlepšie vysádzať ešte v septembri – pôda by mala byť dobre priepustná, cibule sa ukladajú kolmým smerom a do hĺbky asi trojnásobku ich výšky. Na jar sa potom môžete tešiť na žlté či biele kvety, podľa zvolenej odrody. Jesenná výsadba im poskytne dostatok času na zakorenenie a zaručí silné a zdravé rastliny.
2. Čemerica – prvá posolkyňa jari
Ak hľadáte rastlinu, ktorá kvitne medzi úplne prvými, siahnite po čemerici. Táto trvalka dokáže rozkvitnúť už koncom zimy, keď v záhrade ešte nič iné nekvitne. Čemerice milujú polotieň a humóznu pôdu, a keď ich zasadíte v septembri, stihnú sa dobre prispôsobiť ešte pred mrazmi. Ich kvety môžu byť biele, ružové, fialové aj tmavšie, pričom zelené listy zostávajú dekoratívne po celý rok.
3. Veternica – jemná krása s rozprávkovým nádychom
Veternice, známe aj ako sasanky jarné, dokážu dodať záhrade zvláštne čaro. Ich kvety sú jemné, akoby zamatové, a pôsobia veľmi romanticky. Najlepšie sa im darí na slnečnom stanovišti a v ľahšej, dobre priepustnej pôde. Keď ich zasadíte ešte v septembri, do jari stihnú zakoreniť a vytvoria pôvabné kvetenstvo, ktoré rozžiari každý kút záhrady.
4. Okrasný cesnak – efektná ozdoba záhonov
Guľovité kvety okrasného cesnaku sú doslova magnetom pre oči. Ich majestátne fialové či ružové gule pôsobia dekoratívne a veľmi elegantne. Cibule je potrebné vysádzať práve na jeseň, do pôdy, ktorá dobre odvádza vodu a zároveň si udrží miernu vlhkosť. Okrasné cesnaky potrebujú slnko a priestor, aby sa mohli rozrásť do výšky a na jar sa vám odmenia nezvyčajnou krásou.
5. Heuchera – listy ako umelecké dielo
Heuchera je trvalka, ktorú si mnohí pestovatelia obľúbili nie kvôli kvetom, ale pre jej neobyčajne krásne listy. Tie môžu byť zelené, červené, bronzové či dokonca so strieborným alebo kovovým leskom. Najlepšie sa jej darí v polotieni alebo na slnečnom stanovišti, pričom potrebuje výživnú pôdu. Na jar pôsobí ako ideálne pozadie pre kvitnúce rastliny, ale aj ako solitér vie vyniknúť.
6. Medovka lekárska – kúsok divočiny do vašej záhrady
Ak chcete záhrade dodať trochu voľnosti a prirodzenosti, siahnite po medovke. Ide o nenáročnú a odolnú rastlinu, ktorá dobre znáša sucho a pritiahne množstvo užitočného hmyzu. Jeho súkvetia pôsobia bohatým dojmom a pri minimálnej starostlivosti sa vám na jar odvďačí hustým porastom kvetov. Je ideálny pre tých, ktorí preferujú skôr prírodný, než príliš upravený vzhľad záhrady.
Praktické tipy, aby sa výsadba podarila
- Vyhnite sa premokreným miestam: počas zimy by nadbytočná voda mohla rastliny poškodiť.
- Dobre pripravte pôdu: obohaťte ju kompostom alebo vyzretým hnojom, aby mala dostatok živín pre mladé korene.
- Nezabúdajte na mulč: vrstva lístia alebo ihličia pomôže chrániť korene pred prudkými mrazmi.
- Zalievanie: aj keď je september, stále môže byť suché počasie. Novovysadené rastliny pravidelne zavlažujte, kým pôda úplne nezamrzne.
Ak chcete, aby vaša záhrada na jar prekypovala farbami a pôsobila živým dojmom, september je na to ideálnym mesiacom. Stačí si správne vybrať trvalky, pripraviť im vhodné podmienky a o pár mesiacov budete mať radosť z nádhernej rozkvitnutej záhrady.