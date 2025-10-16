5 smrteľných hriechov pri výchove psa. Nerobíte ich aj vy?

Dobre vychovaný pes je odrazom svojho majiteľa – a dôvodom na poriadnu hrdosť.
Mnohí však majú doma štvornohého nezbedníka, ktorý neposlúcha, šteká, uteká, žobre alebo ničí veci. Aké chyby robíme najčastejšie pri výchove psa?
Základom je, aby pes presne vedel, čo od neho očakávate a čo je naopak zakázané. V celej domácnosti by ste mali používať rovnaký tón hlasu, aby nebol zmätený.
Pokyny musia rešpektovať všetci členovia vašej „smečky“. Tu sú najväčšie chyby, ktorým by ste sa mali pri výchove svojho psa vyhnúť.
1. Ukážte psovi, že ste vodca
Pes musí mať jasno, aké postavenie v „smečke“ máte. Ak z vás cíti strach, neistotu alebo nervozitu, začne preberať vedenie on – a vtedy sa problém len prehlbuje.
Bez rešpektu z vás pes urobí svojho „sluhu“ a bude si robiť, čo chce.
Na prechádzke by ste mali mať vodítko voľné, nie napnuté. Ak začne pes ťahať a vy mu to dovolíte, ukazujete mu, že on vedie vás, nie vy jeho.
Pri každom zatiahnutí vodítka reagujte jemným, ale rozhodným trhnutím, aby pochopil, že vy určujete smer.
Najčastejšie chyby pri výchove psa nájdete aj vo videu:
2. Žobranie pri stole
Možno vám to neprekáža, ale väčšina ľudí to považuje za nepríjemný zlozvyk. Nikdy mu od stola nedávajte jedlo. Stačí raz a pes si zapamätá, že to má povolené.
Aj keď sa na vás pozerá smutnými očami, musíte odolať. Ak začne skákať alebo otravovať, použite jasný povel „fuj“ alebo „nesmieš“.
Toto pravidlo musia dodržiavať všetci členovia domácnosti – inak vaša snaha stráca zmysel.
Pes si totiž veľmi rýchlo zistí, ako si presadiť svoje – aj malý kúsok z vášho taniera.
3. Príliš dlhý tréning
Máte doma šteniatko alebo mladého puberťáka? Potom platí zlaté pravidlo: menej je viac. Dlhé tréningy psa len unavia a znechutia.
Krátke cvičenia s prestávkami sú omnoho efektívnejšie.
Ak sa ho snažíte učiť príkazy príliš dlho, môže sa stať, že už ani nevie, čo od neho chcete. Stráca motiváciu a pozornosť.
Ideálne je trénovať asi 10 minút a meniť prostredie, aby ho to bavilo.
4. Zabúdate psa pochváliť
Pri výcviku je chvála rovnako dôležitá ako zákaz. Ak pes splní povel, odmeňte ho pamlskom, pohladením alebo nadšeným hlasom.
Učí sa tak oveľa rýchlejšie a s chuťou.
Kričaním a nervozitou nič nedosiahnete – pes sa len zľakne alebo stratí dôveru. Výchova psa si vyžaduje hlavne trpezlivosť, dôslednosť a čas.
5. Neutekajte za psom, keď neposlúchne
Ak trénujete privolanie alebo aportovanie bez vodítka, nikdy nebežte za psom, keď nezareaguje. Vníma to ako hru a ešte viac sa vzdiali.
Zostaňte pokojne stáť, prípadne si čupnite a zavolajte ho znova. Jasný, pokojný tón je v tejto situácii kľúčový.
Bonus:
Pes cíti lásku inak ako človek – a nie vždy potrebuje slová.
Ak mu chcete dokázať, že ho milujete, urobte to skutkami: trpezlivosťou, dotykom a časom, ktorý mu venujete.
Pamätajte: pes vás číta lepšie, než si myslíte. Ak mu ukážete jasné hranice, istotu a láskavosť, odvďačí sa vám bezvýhradnou poslušnosťou a vernosťou.