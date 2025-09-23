5 plemien psov, ktoré nemusia byť ideálnou voľbou k malým deťom: Sú drobné, ale vedia byť poriadne tvrdohlavé

Rozhodnúť sa, akého psa priviesť do domácnosti, nie je jednoduché. Okrem priestoru a času, ktoré mu viete venovať, hrá zásadnú úlohu aj to, či v rodine vyrastajú malé deti. Zatiaľ čo na prvý pohľad pôsobia malé psíky ako ideálni kamaráti pre deti, realita môže byť odlišná. Ich povaha je často komplikovanejšia a niektoré plemená vedia reagovať nervózne či dokonca útočne. To môže v prostredí, kde sa pohybujú malé deti, predstavovať problém.
Nižšie sa pozrieme na päť plemien, ktoré síce vyzerajú roztomilo a priateľsky, no pri výbere do rodiny s deťmi si vyžadujú veľkú dávku rozvahy a skúseností.
Psy a deti: radosť aj zodpovednosť
Pes je pre mnohé rodiny nielen spoločníkom, ale aj členom domácnosti. Pre deti predstavuje zdroj radosti, učenia sa zodpovednosti a rozvíjania empatie. Avšak práve malé deti ešte nedokážu odhadnúť, kde sú hranice pri kontakte so zvieraťom. Ťahanie za uši či chvost, príliš hlučné správanie alebo náhle pohyby môžu u psov vyvolať strach, stres či dokonca obrannú reakciu.
Zatiaľ čo väčšie plemená sú často pokojnejšie a tolerantnejšie, menší psi bývajú nervóznejší, rýchlejšie sa vyľakajú a reagujú prudšie. Preto je pri výbere plemena do rodiny potrebné myslieť nielen na veľkosť psa, ale predovšetkým na jeho temperament a schopnosť prispôsobiť sa detskému prostrediu.
Malé psy – milí spoločníci alebo výzva?
Menšie plemená si ľudia často volia do bytov či menších domov, pretože nezaberajú veľa miesta a ich fyzické potreby sa zdajú byť jednoduchšie na zvládnutie. Avšak ich povaha býva omnoho citlivejšia. Malé psy sú často ostražité, vnímavé na každý podnet a pri nedostatočnej socializácii môžu mať sklony k agresívnemu správaniu.
Ďalším problémom je, že mnohí majitelia malých psov zanedbávajú výcvik. Predstava, že malý pes nedokáže spôsobiť veľké škody, je mylná. Aj drobné plemená môžu svojím správaním vyvolať v rodine napätie a u detí strach.
Ak uvažujete o malom psovi, je potrebné zvážiť, či viete zabezpečiť dôsledný výcvik, socializáciu a naučiť deti správne so psom komunikovať.
Týchto 5 plemien si k deťom radšej dobre premyslite
1. Jazvečík
Na prvý pohľad pôsobí jazvečík svojou dlhšou postavou a krátkymi nohami ako zábavný rodinný spoločník. Pravda je však taká, že ide o psa s veľmi silnou osobnosťou. Jazvečíky bývajú tvrdohlavé, dominantné a nerady znášajú, keď im niekto narúša ich priestor. Malé dieťa môže nevedomky prekročiť hranicu jeho tolerancie, čo môže viesť k nepredvídateľnej reakcii.
2. Čivava
Drobná čivava je známa ako „kabelkový psík“, no za jej milou tváričkou sa skrýva temperamentný charakter. Toto plemeno je často veľmi naviazané na svojho majiteľa, no voči iným – vrátane detí – býva podozrievavé a žiarlivé. Čivava si rada bráni svoje teritórium, a preto môže reagovať agresívne aj v situáciách, ktoré dieťa vníma iba ako hru.
3. Jack Russell teriér
Jack Russell je malý, ale energický teriér s obrovskou chuťou do pohybu. Ak mu chýba dostatok aktivity a stimulácie, stáva sa nervóznym a podráždeným. V domácnostiach, kde nie je priestor na dlhé prechádzky či aktívne hry, môže jeho temperament spôsobiť problémy. Deti často nerozumejú jeho potrebe pohybu, a tak môže dochádzať k nedorozumeniam a konfliktom.
4. Jorkšírsky teriér
Yorkšír pôsobí ako milý drobný spoločník, no zároveň patrí medzi plemená, ktoré si dokážu tvrdo presadzovať svoje. Často býva rozmaznaný, čo vedie k nedostatku disciplíny. Yorkšír je veľmi citlivý na narušenie svojho priestoru a ak sa cíti ohrozený, môže reagovať hryzením. Pre malé deti, ktoré ešte nevedia odhadnúť hranice, to môže byť nepríjemná skúsenosť.
5. Pekinéz
Pekinéz je historicky plemeno šľachtických dvorov, kde bol zvyknutý na rešpekt a pokojné prostredie. Má silný teritoriálny inštinkt a nie je nadšený z hlučných či nepredvídateľných situácií. Deti často prekračujú jeho hranice a pekinéz na to reaguje odmietavo alebo až útočne. Preto nie je najvhodnejším kandidátom do rodiny s malými deťmi.
Záverečné odporúčanie
Treba si uvedomiť, že každý pes je jedinečný a jeho správanie závisí nielen od plemena, ale aj od výchovy, výcviku a prostredia, v ktorom vyrastá. Napriek tomu sa však pri niektorých plemenách riziko konfliktov s deťmi zvyšuje.
Ak plánujete psa do rodiny, kde sú malé deti, mali by ste:
- staviť na plemená známe svojou trpezlivosťou a miernosťou,
- venovať dostatok času socializácii a výcviku,
- učiť deti, ako sa k psovi správať s rešpektom,
- vždy dohliadať na kontakt medzi psom a malým dieťaťom.
Pes môže byť pre dieťa tým najlepším priateľom, no iba vtedy, ak sú správne nastavené hranice a vybraný vhodný spoločník.