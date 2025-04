5 neodolateľných vôní, ktoré psy zbožňujú. Uhádnete, prečo je druhá taká obľúbená?

Psy sú známe tým, že majú vynikajúci čuch. Bez ohľadu na plemeno či vek vnímajú a rozlišujú pachy oveľa intenzívnejšie ako ľudia. Niet preto divu, že aj oni majú svoje obľúbené a menej obľúbené vône. Znalosť ich pachových preferencií môže pomôcť lepšie porozumieť nášmu chlpáčovi, zvýšiť jeho pohodu a podporiť jeho pozitívne správanie. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na päť vôní, ktoré psíky najčastejšie zbožňujú. Možno sa v nich nájdete aj vy a spoznáte, čo vášmu miláčikovi robí radosť.

1. Bylinky, kvety a iné prírodné vône

Štúdia, ktorú uskutočnil tím odborníkov z univerzity v Lublini, sa zamerala na preferenciu rôznych pachov u štrnástich psov rôznych plemien žijúcich v domácnostiach. Týmto psom predložili až 33 rozličných pachových vzoriek. Výsledok? Ukázalo sa, že psy najčastejšie reagovali na vône čučoriedok, černíc, mäty, ruží, levandule a linaloolu.

Tento poznatok sa dá využiť v praxi napríklad pri výbere interiérových kvetov, esenciálnych olejov či kozmetiky, ktorú pre psov používame. Pokiaľ je to možné, voľte radšej jemné prírodné arómy, ktoré vášmu chlpáčovi vyhovujú, než silno parfumované výrobky. Tak mu uľahčíte relaxáciu, znížite stres a podnietite príjemné pocity pri spoločnom trávení času.

2. Neodolateľná aróma mäsa

Keď si odmyslíme prírodné vône rastlinného pôvodu, asi nijak neprekvapí, že psi doslova milujú pach mäsa. Mnohí majitelia psov poznajú ten typický pohľad a nadšenie, akonáhle sa v kuchyni rozvonia kuracie či hovädzie. Psi za takouto vôňou často neváhajú vyskočiť do výšok, kam by si inak netrúfli, alebo prejsť cez prekážky, ktoré by za iných okolností ignorovali.

Podľa spomínanej štúdie sa v psom mozgu aktivuje čuchové centrum obzvlášť silno, keď zacítia pach mäsovej potravy. Ide o prirodzenú reakciu, vyplývajúcu z evolúcie psa ako mäsožravca. Pozitívnu asociáciu však ešte viac prehlbuje to, že mäso spájame s dobrou odmenou či kŕmením. Váš pes si tak arómu mäsa vždy spojí s príjemným zážitkom.

3. Vôňa rodiny a “svojej svorky”

Pes je spoločenské zviera a prirodzene sa viaže na svoju svorku. V podmienkach moderného človeka sa ňou stáva rodina, ktorá psa chová. Preto sú jednými z najobľúbenejších pachov aj tie, ktoré patria ľuďom z “jeho” domácnosti. Vôbec pritom nezáleží na tom, akú voňavku používate – najdôležitejšie sú prirodzené telesné pachy (vôňa pokožky, vlasov, potu či oblečenia).

Štúdie ukázali, že psí mozog reaguje oveľa silnejšie na pach človeka, ktorý patrí do jeho “svorky”, než na pachy cudzích osôb. Pravdepodobne ste si všimli, že si váš pes občas berie do pelechu vašu použitú ponožku alebo tričko. Robí to preto, aby cítil vašu vôňu, ktorá mu pomáha zvládnuť chvíle, keď ste práve preč. Je to jeho spôsob, ako zostať v duševnom spojení so svojou rodinou.

4. Pachy psích kamarátov

Psy vždy zostávajú verné aj svojej zvieracej podstate. Hoci žijú s ľuďmi a vychádzajú s nimi, prirodzene ich to ťahá aj k iným psom. Vzájomne sa rozpoznávajú a “čítajú” pomocou pachov, pričom sa nezameriavajú len na tvár či srsť, ale aj na zadné partie. Pre človeka môže byť podobné očuchávanie, najmä pri prvom kontakte, smiešne či trápne, no pre psov je úplne prirodzené a nesmierne dôležité.

Práve z týchto pachov dokážu zistiť pohlavie, zdravotný stav, vek a neraz aj aktuálnu náladu svojho psieho partnera. Keď sa teda na ulici alebo v parku stretnú dvaja psy, nechajte ich, aby si k sebe pričuchli a vymenili si “informácie”. Je to ich psí pozdrav, ktorý odráža vrodenú zvedavosť aj potrebu socializácie.

5. Vône prírody ako návrat ku koreňom

Ani tie najrozmaznanejšie psy, ktoré sú zvyknuté na teplo domova, pohodlné pelechy a plné misky, nepopierajú svoje prírodné inštinkty. Vôňa lesa, mokrej trávy či zeminy je pre nich niečo ako závan slobody a návrat ku koreňom. Dokonca aj malé plemená, ktoré často vídame v kabelkách, vedia na prechádzke oduševnene očuchávať všetko v okolí.

Keď ste s nimi vonku, nechajte ich pokojne sa vyváľať v opadanom lístí, ovoňať rastliny popri chodníku a zoznámiť sa s malými značkami od iných psov. Tieto prírodné pachy môžu pomôcť chlpáčom k pocitu sebaistoty a spokojnosti. Doprajte im preto na prechádzkach trochu voľnosti pri objavovaní sveta čuchom – práve tak posilňujú svoju psychickú rovnováhu a prirodzené správanie.

Zhrnutie

Psy majú mimoriadne vyvinutý čuch, ktorý výrazne ovplyvňuje ich každodenné fungovanie i emócie. Hoci preferencie môžu byť individuálne, väčšina chlpáčov nadšene reaguje na:

Prírodné vône (bylinky, kvety, linalool) Mäso a mäsité pochúťky Pachy svojich ľudských spoločníkov Arómu psích kamarátov Vône prírody – zemina, listy, tráva

Vďaka týmto informáciám môžete jednoduchšie vytvoriť prostredie, v ktorom sa bude váš pes cítiť čo najlepšie, a zároveň tak prispejete k jeho zdravému a spokojnejšiemu životu. Nech už máte doma drobnú čivavu či mohutného bernardína, nezabúdajte, že práve ich čuch je vstupnou bránou do sveta pachových zážitkov, ktoré milujú.