5 jedál, ktoré výrazne zaťažujú srdce a cievy. Všeobecné odporúčania od lekárov

Cievna mozgová príhoda (ľudovo nazývaná aj „mŕtvica“) sa na Slovensku i v Česku radí k najčastejším príčinám úmrtí a dlhodobej invalidity. Každoročne postihuje tisíce ľudí a jej následky môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života. Často pritom stačí urobiť niekoľko zmien v životospráve, aby sme tomuto riziku dokázali predísť alebo ho aspoň znížiť. Aké potraviny by sme teda mali obmedziť na minimum, aby sme si chránili svoje cievy a srdce?

Civilizačné ochorenia ako novodobý mor

V dnešnej dobe žijeme v prostredí, ktoré nám ponúka široké možnosti – od dostupnosti rôznych druhov potravín z celého sveta až po pohodlný životný štýl. Takýto luxus bol pre našich predkov nepredstaviteľný, zároveň však prináša negatívnu stránku v podobe civilizačných ochorení, ktoré lekári stále častejšie označujú za „mor“ modernej doby. Patria sem rôzne druhy srdcovo-cievnych ochorení, medzi ktoré sa radí aj cievna mozgová príhoda.

Desivé štatistiky a dôležité varovanie

Ako ukazujú dostupné čísla, len v u nás postihne mozgová príhoda približne 23 500 ľudí ročne, pričom približne 20 pacientov denne na ňu zomiera. Až 19 % hospitalizovaných neprežije viac než tri mesiace po príhode. Tí, ktorí prežijú, neraz zápasia s trvalými následkami – problémy s rečou, pohybom či pamäťou. A hoci by sme očakávali, že v modernej spoločnosti by tieto čísla mali klesať, realita je, žiaľ, stále pomerne nepriaznivá.

Dôležitú úlohu v prevencii cievnej mozgovej príhody zohráva životný štýl, obzvlášť správne stravovanie. Dokonca aj zdanlivo drobné úpravy, ako je miernejší príjem soli, nasýtených tukov či cukrov, môžu z dlhodobého hľadiska zohrávať kľúčovú rolu vo vašej zdravotnej prognóze.

Čo spôsobuje mŕtvicu?

Cievna mozgová príhoda nastáva vo chvíli, keď dôjde k obmedzeniu alebo úplnému prerušeniu prietoku krvi do mozgu. Najčastejším dôvodom je upchatie mozgovej tepny zrazeninou, ktorá môže vzniknúť priamo v cieve alebo sa do nej „presunúť“ z inej časti tela. Menej často dochádza k prasknutiu cievy, čo vedie ku krvácaniu do mozgu. V oboch prípadoch hrozia rovnaké prejavy: prudké bolesti hlavy, slabosť jednej časti tela, poruchy videnia, reči či typický pokles ústneho kútika.

Jedným z hlavných dôvodov upchávania tepien (aterosklerózy) je tvorba usadenín, tzv. aterosklerotických plátov. Ide o zmesi tukových látok a cholesterolu, ktoré sa lepia na steny ciev, postupne ich zužujú a sťažujú prietok krvi. Ak sa časom uvoľní krvná zrazenina a zanesie sa do zúženej tepny, môže dôjsť k okamžitému upchatiu a následnej mozgovej príhode.

5 jedál, ktoré by kardiológ nikdy nezjedol

Nasledujúce potraviny predstavujú pre cievy a srdce najväčšiu záťaž. Ak ich nedokážete úplne vyradiť, aspoň sa ich snažte konzumovať s rozumom, v čo najmenšom množstve.

Mastné mliečne výrobky

Mlieko, syr či maslo môžu byť zdrojom kvalitných bielkovín, vápnika, vitamínov A, D a skupiny B. Najmä fermentované výrobky (napríklad jogurty či kefíry) prospievajú črevnej mikroflóre vďaka obsahu probiotík. Problémom však bývajú produkty s vysokým obsahom tuku (plnotučné mlieko, smotanové syry, maslo), ktoré obsahujú nadbytok nasýtených mastných kyselín zvyšujúcich LDL („zlý“) cholesterol. Ten sa ukladá v cievach a podporuje tvorbu aterosklerotických plátov. Sladkosti a pečivo s kokosovým a palmovým olejom

Aj niektoré rastlinné tuky, ako kokosový či palmový olej, obsahujú vysoký podiel nasýtených mastných kyselín. Nájdeme ich často v sušienkach, zákuskoch, cukrovinkách a priemyselne spracovanom pečive. Tieto výrobky obsahujú navyše obrovské množstvo rafinovaného cukru, čo prispieva k ukladaniu tuku v pečeni, zvyšovaniu cholesterolu a rozvoju obezity či cukrovky 2. typu. Červené a spracované mäso

Hovädzie či bravčové mäso v rozumných porciách môže byť cenným zdrojom bielkovín a železa, ale ich nadmerná konzumácia sa spája so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení. Obzvlášť rizikové sú údeniny, ako klobásy, salámy, slanina alebo šunka, kde okrem nezdravých tukov nájdete aj veľké množstvo soli, cukru a konzervačných látok. Smažené jedlá (hranolky, krokety, rezne)

Smaženie na rafinovaných olejoch pri vysokých teplotách zvyšuje množstvo nežiaducich látok, ktoré prispievajú k zápalom v tele a zvyšujú LDL cholesterol. Hoci ide o obľúbené „rýchle“ jedlá, pri snahe udržať zdravé cievy je lepšie ich konzumáciu obmedziť na minimum. Hotové a polotovary

Polotovary, ktoré sa dajú rýchlo ohriať v mikrovlnke či rúre, sú síce lákavé, no takmer vždy obsahujú nadbytok soli, cukru, konzervačných látok a často i nekvalitné oleje. Pravidelná konzumácia takýchto jedál môže byť jednou z rýchlych ciest k vysokému krvnému tlaku, cukrovke a obezite.

Prečo sa oplatí staviť na prevenciu

Prirodzene, ak sa chcete chrániť pred cievnou mozgovou príhodou, samotné obmedzenie týchto „problematických“ jedál nemusí stačiť. K dôležitým faktorom patrí aj pohybová aktivita (napríklad aspoň 30 minút chôdze denne), eliminácia stresu a vyhýbanie sa fajčeniu. Dôležitá je aj pravidelná kontrola krvného tlaku, hodnôt cholesterolu a cukru v krvi.

Z hľadiska stravy sa odporúča zamerať na jedlá bohaté na vlákninu a minerály, ako je čerstvá zelenina, ovocie, kvalitné celozrnné obilniny, strukoviny či orechy a semienka. Lekári tiež zdôrazňujú význam zdravých tukov, ktoré pochádzajú hlavne z rýb (losos, makrela, sardinky), avokáda alebo olivového oleja. Práve tieto zložky pomáhajú vyrovnávať hladiny cholesterolu v krvi.

Neznáma „super“ zelenina

V diskusiách o zdravej strave sa občas spomína delikátna zelenina, ktorá obsahuje trikrát viac bielkovín než vajíčka. Mnohí ju však na Slovensku či v Česku vôbec nepoznajú. Takýto príklad môže motivovať ľudí, aby sa nebáli v kuchyni experimentovať a hľadali netradičné, no hodnotné potraviny. Stále totiž platí stará pravda, že pestrá strava je najlepšou cestou k udržaniu zdravia a vitality.

Dlhodobý kľúč k zdravším cievam

Zhrnuté a podčiarknuté, najlepšou ochranou pred cievnou mozgovou príhodou, obezitou, vysokým krvným tlakom, cukrovkou a inými ochoreniami srdca a ciev je dbať na rovnováhu medzi prijatými a vydanými kalóriami, vyhýbať sa prebytku nezdravých tukov, cukru a soli. Ak do jedálnička pridáte viac vlákniny, ovocia, zeleniny a nenahrádzate každé jedlo živočíšnymi tukmi či spracovanými potravinami, výrazne tým prispievate k ochrane srdcovo-cievneho systému.

Mnohé z rizikových faktorov dokážeme do určitej miery ovplyvniť a vďaka tomu výrazne zvýšiť šancu, že sa dožijeme aktívneho a plnohodnotného veku. Nie je potrebné úplne sa vzdať obľúbených jedál, no všetko treba robiť s mierou – a pri tých najrizikovejších by sme naozaj nemali siahnuť príliš často.

Zhrnutie pre zdravý životný štýl

Obmedzte tučné mliečne výrobky, spracované mäso a sladkosti s nezdravými rastlinnými tukmi.

Uprednostňujte ryby, hydinu, kvalitné rastlinné oleje a dostatok zeleniny, ovocia, orechov a semienok.

Nezabúdajte na pravidelný pohyb, dostatočný spánok a psychohygienu.

Kontrolujte si krvný tlak, hladinu cukru i cholesterolu v krvi.

Vyhýbajte sa fajčeniu a snažte sa minimalizovať stres.

Týmto prístupom si zlepšujete kondíciu svojich ciev a znižujete riziko, že vás jedna z najzávažnejších civilizačných chorôb, akou je cievna mozgová príhoda, zastihne nepripravených.