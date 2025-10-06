5 chýb pri zazimovaní rastlín v kvetináčoch, ktoré môžu byť pre ne osudné. Vyhnite sa im

Ak chcete, aby sa vaše rastliny na jar prebudili zdravé, svieže a plné sily, je potrebné im zabezpečiť správne prezimovanie. Mnoho ľudí si to však uľahčí, urobí zopár drobných chýb – a tie môžu mať pre obľúbené rastliny fatálne následky. Zimné obdobie je pre zeleň v črepníkoch náročné, pretože ich korene majú len minimálnu ochranu a mráz ich dokáže rýchlo zničiť. Pozrime sa, aké chyby pri zazimovaní bývajú najčastejšie a ako sa im vyhnúť, aby sa vaše rastliny na jar opäť tešili zo života.
1. Nesprávne umiestnenie rastlín
Najčastejšou chybou je výber nevhodného miesta na zimovanie. Rastliny, ktoré potrebujú prezimovať bez mrazu, neznesú teploty pod nulou, no zároveň im škodí aj prílišné teplo. Mnohí ich preto nechtiac zničia tým, že ich nechajú buď vonku, alebo v prehriatej obývačke.
Ideálne prostredie je chladná, svetlá a dobre vetraná miestnosť – napríklad zimná záhrada, chodba alebo pivnica so svetlíkom. Teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí 5 až 10 °C, aby rastliny zostali v pokoji, no zároveň nevymrzli.
2. Nedostatočná ochrana koreňov
Korene rastlín v kvetináčoch sú najzraniteľnejšou časťou, pretože ich od mrazu neizoluje zem, ako je to pri rastlinách vysadených v záhone. Ak ich nechávate vonku, nikdy ich nepokladajte priamo na betón či dlažbu – chlad sa z týchto povrchov prenáša priamo do koreňov.
Kvetináče je vhodné obaliť jutou, polystyrénom alebo bublinkovou fóliou a položiť ich na drevenú alebo korkovú podložku. Takto sa zníži riziko premrznutia a korene budú mať stabilnejšiu teplotu aj počas mrazivých nocí.
3. Chyby pri zálievke – buď sucho, alebo topenie
Ďalším častým problémom je nesprávne zalievanie. Niektorí pestovatelia rastliny v zime úplne vysušia, iní ich naopak „utopia“ vo vode. Ani jeden extrém nie je správny.
V chladnom období majú rastliny nižšiu spotrebu vody, no úplne bez vlhkosti nevydržia. Zalievajte preto mierne a iba vtedy, keď je substrát suchý. Voda by sa nikdy nemala hromadiť v miske pod črepníkom, pretože by mohla spôsobiť hnívanie koreňov.
4. Nedostatok svetla
Aj keď rastliny počas zimného odpočinku nerastú tak rýchlo, stále potrebujú aspoň základný prísun svetla. Ak ich umiestnite do tmavej pivnice bez okna, oslabí ich to a môžu postupne odumrieť.
Najlepšie je dať ich blízko okna s rozptýleným svetlom, prípadne využiť pestovateľské LED lampy, ktoré doplnia potrebný svetelný režim. Takto si rastliny udržia energiu, ktorú na jar využijú na nový rast.
5. Zabúdanie na pravidelnú kontrolu
Mnoho pestovateľov urobí chybu v tom, že rastliny „uložia na zimný spánok“ a celé mesiace ich nekontrolujú. No aj počas zimy je potrebné raz za pár týždňov rastliny skontrolovať – pozrieť, či nemajú suché listy, známky plesne alebo škodcov.
Ak zbadáte problémy, konajte včas: napadnuté časti odstráňte a v prípade potreby rastlinu presuňte do suchšieho či svetlejšieho prostredia.
Bonus: Ako rastliny správne prebudiť na jar
Chyby sa často robia aj na jar, keď sa rastliny opäť „prebúdzajú“. Ak ich hneď po zime vystavíte ostrému slnku a teplému vzduchu, môže to byť pre ne šok. Preto ich postupne otužujte – najskôr ich presuňte na svetlejšie miesto, až potom ich preneste von.
Von ich dajte až vtedy, keď už nehrozia ranné mrazy. Takto prechod zvládnu bez stresu a odmenia sa vám bujným rastom a zdravými listami.