5 chýb, ktorými majitelia nevedomky zhoršujú psovi kvalitu života

Pes je verný spoločník, ktorý si zaslúži nielen lásku, ale aj správnu starostlivosť. Mnohé chyby, ktoré majitelia robia, nevznikajú zo zlej vôle, ale z nevedomosti alebo pohodlnosti. Napriek tomu môžu výrazne ovplyvniť zdravie a šťastie štvornohého priateľa. Pozrime sa na päť najčastejších prešľapov, ktoré môžu psa pripraviť o pohodu, a na to, ako sa im vyhnúť.
1. Nedostatok pohybu a duševnej stimulácie
Niektorí majitelia veria, že psovi stačí rýchla prechádzka okolo domu. Pravdou však je, že pes potrebuje pravidelný pohyb a dostatok podnetov, aby bol psychicky aj fyzicky spokojný. Nuda sa u psov prejavuje nepokojom, ničením vecí či apatiou.
Ako to napraviť?
Odborníci odporúčajú zaradiť denne aspoň jednu dlhšiu prechádzku, doplniť ju hrou s inými psami, tréningom alebo zmenou bežnej trasy. Aj krátky nácvik povelov či hľadanie maškŕt doma psovi zamestná myseľ a posilní jeho sebavedomie.
2. Nesprávne alebo nevhodné stravovanie
Zvyšky z obeda či sladkosti sú pre psov nevhodné. Nevhodná strava vedie k problémom s trávením, obezite či poškodeniu orgánov.
Ako to napraviť?
Veterinári odporúčajú vyberať kvalitné granule alebo pripraviť vyváženú domácu stravu konzultovanú s odborníkom na výživu psov. Veľkosť porcie by mala zodpovedať hmotnosti, veku a aktivite psa. Dôležitá je aj stála dostupnosť čerstvej vody.
3. Podcenenie veterinárnej starostlivosti
Navštíviť veterinára až pri problémoch je chyba. Prevencia dokáže zachytiť ochorenia v ranom štádiu.
Ako to napraviť?
Odborníci odporúčajú absolvovať preventívnu prehliadku aspoň raz ročne. Nevyhnutné sú očkovania, odčervenie a pravidelná ochrana proti parazitom. Nezabúdajte ani na zuby, uši a kožu, ktoré sú častým zdrojom problémov.
4. Nedostatok času, pozornosti a lásky
Pes potrebuje kontakt so svojím človekom. Ak trávi väčšinu dňa osamotený, môže to viesť k úzkosti či depresii.
Ako to napraviť?
Každý deň si nájdite čas na spoločné aktivity – či už je to prechádzka, tréning, hra alebo obyčajné pohladenie. Dôležité je, aby pes cítil, že je súčasťou rodiny a že na vás môže spoľahnúť.
5. Nesprávna výchova a používanie trestov
Krik a fyzické tresty psovi ubližujú a ničia dôveru. Pes potrebuje jasné hranice, no aj trpezlivosť a motiváciu.
Ako to napraviť?
Tréneri odporúčajú používať pozitívnu motiváciu – odmeny, pochvalu a hru. Dôležitá je dôslednosť a pokojný prístup. Ak si neviete rady, oplatí sa obrátiť na odborníka na výcvik psov, ktorý vám ukáže správne metódy.
Záver a odporúčania odborníkov
Mať psa znamená niesť zodpovednosť za jeho fyzické aj psychické zdravie. Malé chyby, ktoré sa nám zdajú nepodstatné, môžu z dlhodobého hľadiska výrazne ovplyvniť jeho život.
Podľa veterinárov a odborníkov na správanie psov by mal každý majiteľ:
- zabezpečiť dennú dávku pohybu a hier,
- venovať pozornosť vyváženej strave a pravidelne ju prispôsobovať veku či kondícii psa,
- nezanedbávať preventívne prehliadky u veterinára,
- vytvoriť psovi stabilné a láskyplné prostredie,
- a pri výchove stavať na dôvere, trpezlivosti a pozitívnom prístupe.
Ak sa majiteľ týmto zásadám prispôsobí, pes sa mu odmení nielen zdravím, ale aj neochvejnou vernosťou a radosťou zo spoločného života.