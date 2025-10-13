5 byliniek, ktoré prežijú zimu na záhone a môžete ich zbierať aj spod snehu!

Bylinky patria medzi rastliny, ktoré nielen skrášlia záhradu, ale zároveň prinášajú množstvo liečivých a upokojujúcich účinkov.
Niektoré druhy sú natoľko odolné, že ich môžete ponechať vonku aj počas mrazivých mesiacov a čerstvé lístky si dopriať dokonca aj v zime. Ktoré to sú?
Pripravte bylinky na zimu
Jeseň je ideálny čas rozhodnúť sa, ktoré bylinky necháte na záhone a ktoré je lepšie presunúť dovnútra. Väčšina teplomilných druhov, ako je bazalka, kôpor, majorán či koriander, nezvláda nízke teploty.
Takéto rastliny radšej preneste do interiéru, alebo ich usušte a na jar vysejte nové.
Ak sa predpovedajú holomrazy bez snehu, aj mrazuvzdorné bylinky je vhodné prikryť netkanou textíliou, vrstvou lístia či slamou, ktoré ich ochránia pred extrémnym chladom.
Dobromysel obyčajná – nielen chutná, ale aj ozdobná
Dobromysel obyčajná (Origanum vulgare), známa aj ako oregano, vyniká nielen svojimi liečivými účinkami, ale aj krásnymi kvetmi v odtieňoch ružovej až bielej.
Skvelo sa hodí na okraje záhonov alebo ako dekorácia do črepníkov. Kvety vydržia až do neskorej jesene a rastlina bez problémov zvláda mrazy do –26 °C, takže sa o ňu v zime nemusíte báť.
Šalvia lekárska – pomocník na trávenie aj proti kašľu
Šalvia lekárska (Salvia officinalis) pochádza zo Stredomoria, no je prekvapivo odolná. Väčšina kultivarov znesie mrazy do –15 °C, niektoré dokonca až do –30 °C.
Rastie do výšky približne 50 cm a jej charakteristické šedozelené listy sú nielen pekné na pohľad, ale aj výborné v kuchyni.
Čerstvá šalvia podporuje trávenie, pomáha pri kašli a tlmí zápaly v ústnej dutine – a to aj počas zimných mesiacov.
Medovka lekárska – bylinka pre pokoj a dobrý spánok
Medovka lekárska (Melissa officinalis) má nezameniteľnú vôňu s tónmi citróna a medu. Dorastá do výšky 40 až 80 cm a v záhone sa rýchlo rozrastá, preto ju niektorí záhradkári považujú za invazívnu.
Stačí ju však občas pristrihnúť a odmení sa bujným rastom i sviežou vôňou. Vďaka trsovitému tvaru pekne doplní bylinkový aj trvalkový záhon.
Pažítka – ozdoba i prísada, ktorá zvládne mráz
Pažítka (Allium schoenoprasum) je čoraz obľúbenejšia aj medzi záhradnými architektmi, a to pre svoje dekoratívne fialovoružové kvety.
Aby ste si mohli dopriať čerstvú pažítku po celý rok, nezabúdajte ju pravidelne zastrihávať – tým podporíte jej rast. Vonku vydrží aj silné mrazy, až do –28 °C.
Mäta prieporná – osvieženie, ktoré len tak nezamrzne
Mäta prieporná (Mentha piperita) patrí medzi bylinky, ktoré v zime nezmrznú. Podobne ako medovka, aj ona má veľmi silnú schopnosť rozrastať sa.
Ak nechcete, aby vám zaplnila celý záhon, vysádzajte ju radšej do kvetináčov alebo menších nádob. Jej podzemné výhonky sa totiž šíria rýchlo a intenzívne.
Okrem týchto druhov sú mrazuvzdorné aj tymián, petržlen, materina dúška, ligurček, levanduľa či niektoré odrody rozmarínu.
Záver
Ak si chcete dopriať čerstvé bylinky aj počas zimy, stavte na druhy, ktoré zvládnu mráz a nevyžadujú veľkú starostlivosť. Navyše, mnohé z nich sú krásnou ozdobou záhonu aj v chladnom období.
Stačí im dopriať trochu ochrany a aj pod snehovou prikrývkou vám prinesú vôňu leta.