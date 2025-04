10 tichých a vyrovnaných psích spoločníkov, ktorí sa prispôsobia každému majiteľovi

Ste skôr uzavretá povaha, ktorá uprednostňuje čítanie dobrej knihy alebo sledovanie zaujímavého dokumentu, než neustále točenie sa vo víre spoločenských udalostí? Zároveň však patríte medzi milovníkov psov a hľadáte pokojného parťáka, ktorý vám nebude narúšať váš osobný priestor? Prinášame prehľad 10 psích plemien, ktoré sú ideálnymi spoločníkmi pre introvertov a všetkých, čo majú radi pokojnejší životný štýl.

1. Mopslík

Mops je ideálnym príkladom vyrovnaného, prítulného psíka, ktorý sa najmä večer rád túli k svojmu majiteľovi. Prečo práve večer? Počas dňa býva dosť čulý a zvedavý, no neskáče hneď na každého človeka či iného psa. Na prechádzke si zvykne všímať najmä svoje okolie, nie cudzie osoby. Keď však príde večer, zvykne sa upokojiť a hľadá pohodlie pri svojom človeku. Pripravte sa ale na jednu vec – veľa mopslíkov chrápe a niekedy to môže byť počuť aj cez dvoje dvere.

2. Maltézsky psík

Maltézsky psík je známy tým, že sa veľmi rád túli, je učenlivý a s nadšením sa zapája do výcviku nových povelov. Ide o drobného psíka, ktorý zvládne aj život v menšom byte, a viacerí majitelia ho dokonca naučili chodiť na plienku, takže ho nemusia venčiť tak často vonku. Samozrejme, každodenná prechádzka na čerstvom vzduchu by mala byť základom – no ak ste typ človeka, ktorý sa vonku radšej vyhne prílišnej pozornosti, maltézsky psík vám to určite nebude mať za zlé.

3. Čivava

Ak by sa dalo povedať, že existuje psík vyšľachtený priamo pre introvertov, čivava by bola prvá adeptka. Zvyčajne sa veľmi nehrnie k neznámym ľuďom, stačí jej “jej” pán či panička a je spokojná. Na druhej strane, nie každá čivava je plachá k cudzím – nájdu sa aj také, ktoré po krátkom zoznámení dokážu nadšene cupitať za novou osobou bez toho, aby sa od nej pohli čo i len na meter. Každopádne je to psík, ktorý nepotrebuje veľké davy ľudí a vystačí si s jednou, prípadne dvomi obľúbenými osobami.

4. Nórsky lundehund

Možno ste o tomto plemene ešte nepočuli, no rozhodne by ste ho mali poznať, ak hľadáte psíka s rezervovaným postojom k cudzím ľuďom. Nórsky lundehund je v rodnom Nórsku nazývaný klenotom – pôvodne ho vyšľachtili na lov morských vtákov žijúcich v severných moriach. V dnešnej dobe je z neho prevažne spoločník, ktorý oplýva energiou, radosťou z pohybu a obrovskou vernosťou. Cudzím ľuďom zvykne nedôverovať, preto je ideálnou voľbou pre niekoho, kto obľubuje dlhé túry o samote a rodinný kruh.

5. Cairn teriér

Cairn teriér, hoci je to teriér, často pôsobí o niečo pokojnejším dojmom než jeho teriérski príbuzní. Je to veselé, aktívne plemeno, má však v sebe prirodzenú lojalitu a rád trávi čas s majiteľom. Obľúbi si aj cestovanie autom alebo dlhšie potulky. Ak máte chuť vyraziť na výlet a nechcete mať pri sebe rušivého spoločníka, cairn teriér môže byť skvelou voľbou. Zároveň býva dobrým strážcom domácnosti – nevyruší vás síce neustálym štekaním, no keď sa niečo deje, určite vám to dá najavo.

6. Basendži

Basendži je známy tým, že prakticky nešteká a hlási sa skôr špecifickým zvukom, ktorý pripomína jódlovanie. Vo všeobecnosti však vydáva minimum zvukov, preto sa hodí k ľuďom, ktorí preferujú ticho. Aj keď má rád pohyb, nepotrebuje neustálu pozornosť, takže ak ste typ človeka, ktorý si rád udržiava osobný priestor, basendži to bude rešpektovať. Je vhodný aj do bytu a najmä pre majiteľa, ktorý má rád pokojnejšie plemená.

7. Shiba Inu

Mnohí si Shibu Inu spájajú s líškou vďaka jej oranžovo-bielej srsti a roztomilému ňufáčiku. Často sa však hovorí, že správaním pripomína skôr mačku. Toto japonské plemeno má vyššiu inteligenciu, býva samostatné a k cudzím ľuďom sa zvykne správať odmerane. Majiteľ si tak môže užiť pokojné prechádzky bez nutnosti zdĺhavého konverzovania s ostatnými psíčkarmi – Shiba Inu si udržiava dôstojný odstup a nepotrebuje zbytočné spoločenské kontakty.

8. Baset

Baset je svojou nižšou aktivitou priam legendárny. Často sa opisuje ako rozkošný leňoch, ktorý rozhodne neprotestuje, ak väčšinu dňa strávite doma s knihou v ruke alebo pri televízii. Stačí mu kratšia prechádzka okolo bloku a potom sa zvyčajne najradšej vráti do pohodlia domova. Pre niektorých ľudí je baset synonymom pohody a pohodlia – ak máte radi pokojný život a nepotrebujete superaktívneho psa, baset bude vašou ideálnou voľbou.

9. Chrt

Chrti sa často spájajú s dostihmi a rýchlym behom, no v skutočnosti ide o prekvapivo kľudných a citlivých spoločníkov. Keď nie sú na bežeckej dráhe, radi sa povaľujú na gauči a nechajú sa hladkať. Aj keď majú radi pohyb, väčšinu dňa sú skôr pokojní a šetria si energiu na krátke prebehnutie sa. Na dlhšie vychádzky alebo beh v parku sa však takisto radi pridajú, pokiaľ to majiteľ bude chcieť. S cudzími ľuďmi a nadmerným ruchom nemusia byť nadšení, no ku svojmu majiteľovi si vytvárajú silné puto.

10. Šarpej

Šarpej je ľahko rozpoznateľný vďaka výrazným vráskam a modročiernemu jazyku. Často býva opisovaný ako pokojné a samostatné plemeno. Nie je to typ psa, ktorý sa nadšene vrhá k cudzincom. Ak nie je dobre socializovaný, môže pôsobiť až odmerane. Voči svojmu majiteľovi a rodine však býva verný a milujúci. Potrebuje trpezlivý a dôsledný výcvik, no výsledkom je spoľahlivý pes, ktorý po boku svojho človeka pokojne zvláda dni plné pohody.

Bonus: Saluki (Perský chrt)

Saluki, známy aj ako saluka, je kráľovsky pôsobiace plemeno, kedysi vyšľachtené na lov gaziel. Môže byť skvelým spoločníkom pre tých, ktorí vyhľadávajú tichú a pokojnú energiu. Hoci má rád pohyb v prírode, v byte sa väčšinou správa kultivovane. Neplznú tak výrazne, čo je vítaný bonus pre majiteľov, ktorí si potrpia na čistotu. Pozor však pri prechádzkach v lese: Saluki môže v sebe prebudiť lovecký inštinkt, preto sa často odporúča mať ho radšej na vôdzke.

Zhrnutie

Všetky tieto plemená môžu byť ideálne pre človeka, ktorý potrebuje predovšetkým pokoj a netúži byť stredobodom pozornosti na každom rohu. Či už ide o mopslíka s jeho chrápaním, rezervovanú čivavu alebo vzácneho nórskeho lundehunda, každý zo spomenutých psíkov má niečo, čo ocenia najmä majitelia milujúci tiché chvíle o samote. Pri výbere psa však vždy zvážte, či sú vaše životné podmienky naozaj kompatibilné s potrebami daného plemena.

Napriek všetkej tichosti a rezervovanosti stále platí, že každý pes vyžaduje pozornosť, lásku, správnu socializáciu a pravidelné prechádzky. Ak im to všetko viete poskytnúť, môžete sa tešiť na skvelého parťáka, ktorý vám do života prinesie presne toľko radosti a pohody, koľko potrebujete.