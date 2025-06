10 potravín, ktoré sú pre vášho psa jedovaté. Prečo mu čokoládu nikdy nesmiete dať, hoci ju tak veľmi prosí?

Možno si myslíte, že keď niečo bez problémov zjete vy, musí to predsa zvládnuť aj váš pes. Pozor! Tento omyl môže mať tragické následky. Niektoré bežné potraviny z vašej kuchyne totiž pôsobia na psa ako skutočný jed. A čo je ešte horšie? Na vážne ohrozenie jeho života niekedy stačí len veľmi malé množstvo.

Váš pes pripomína malé dieťa, ktoré chce ochutnať všetko, na čo narazí. Avšak na rozdiel od detí psy nemajú absolútne žiadnu predstavu o tom, čo im môže ublížiť. Ich žalúdok a pečeň sú naprogramované úplne inak ako tie ľudské. To, čo vy považujete za maškrtu, je pre psa často smrteľnou hrozbou.

Prečo je čokoláda pre psa jedom číslo jeden?

Čokoláda je síce symbolom lásky a potešenia pre ľudí, ale psí organizmus ju nedokáže spracovať. Obsahuje látku theobromín, ktorá je pre psa toxická. Už 20 gramov kvalitnej horkej čokolády môže smrteľne ohroziť psa vážiaceho 10 kilogramov.

Najhoršie na tom všetkom je, že sa otrava nemusí prejaviť hneď. Theobromín pôsobí pomaly, takže keď zbadáte príznaky, môže byť už neskoro na efektívnu pomoc.

Pamätajte si: Čím tmavšia čokoláda, tým vyšší obsah theobromínu. Ani mliečna čokoláda nie je bezpečná, pretože psia pečeň jednoducho nie je schopná bojovať s touto toxickou látkou. Predstavte si, že by ste poslali stredovekého rytiera bojovať proti modernému tanku. Presne také bezmocné sú psie orgány proti čokoláde.

Pozrite si video: Zistite viac o potravinách, ktoré psí metabolizmus nezvládne.

Cibuľa a cesnak: Tichí ničitelia psích červených krviniek

Cibuľa a cesnak sa v tele psa menia na zákerných sabotérov. Nenápadne, no systematicky ničia jeho červené krvinky. Nie je pritom rozhodujúce, či ide o čerstvú zeleninu, varenú cibuľu, cesnakový prášok či rôzne ochucovadlá. Aj malé množstvo môže byť kritické.

Len 5 gramov cibule na kilogram psieho tela spôsobuje vážnu anémiu. To znamená, že stredne veľkému psovi stačí jedna väčšia cibuľa, aby sa ocitol v ohrození života. A čo je ešte horšie? Príznaky otravy sa zvyčajne prejavia až o niekoľko dní, keď je liečba už náročná.

TOP 10 najväčších nepriateľov psa z vašej kuchyne:

Čokoláda – obsahuje toxický theobromín.

– obsahuje toxický theobromín. Cibuľa – ničí psie červené krvinky a spôsobuje anémiu.

– ničí psie červené krvinky a spôsobuje anémiu. Cesnak – pôsobí úplne rovnako zákerne ako cibuľa.

– pôsobí úplne rovnako zákerne ako cibuľa. Avokádo – obsahuje persín spôsobujúci dýchacie problémy a poruchy srdcového rytmu.

– obsahuje persín spôsobujúci dýchacie problémy a poruchy srdcového rytmu. Hrozno a hrozienka – aj veľmi malé množstvo môže nezvratne poškodiť obličky.

– aj veľmi malé množstvo môže nezvratne poškodiť obličky. Makadamové orechy – už šesť orechov spôsobuje paralýzu zadných končatín a slabosť.

– už šesť orechov spôsobuje paralýzu zadných končatín a slabosť. Varené kosti – štiepia sa na ostré úlomky, ktoré môžu pretrhnúť črevo.

– štiepia sa na ostré úlomky, ktoré môžu pretrhnúť črevo. Alkohol – psie pečeňové bunky nemajú potrebné enzýmy na jeho spracovanie.

– psie pečeňové bunky nemajú potrebné enzýmy na jeho spracovanie. Kofeín – pôsobí podobne toxicky ako čokoláda a môže vyvolať vážne srdcové komplikácie.

– pôsobí podobne toxicky ako čokoláda a môže vyvolať vážne srdcové komplikácie. Xylitol (umelé sladidlo) – spôsobuje prudký pokles hladiny cukru v krvi a hypoglykemickú kómu.

Xylitol: Smrtiace sladidlo, ktoré máte v kabelke alebo v aute

Umelé sladidlo xylitol, ktoré sa nachádza v žuvačkách bez cukru či cukríkoch, je pre psa mimoriadne toxické. Zatiaľ čo ľuďom spôsobí maximálne mierne tráviace problémy, psí organizmus si ho pomýli s cukrom a začne nekontrolovateľne produkovať inzulín.

Dôsledkom je náhly pokles krvného cukru, ktorý môže viesť až k hypoglykemickej kóme, a to už do 30 minút po požití. Dokonca aj jedna obyčajná žuvačka bez cukru môže dostať psa do nemocnice. V USA veterinári každoročne riešia stovky prípadov, pričom až 70 percent otráv končí smrťou, ak sa s liečbou začne príliš neskoro.

Ako postupovať, keď pes zjedol niečo nebezpečné?

Ihneď zavolajte veterinára , a to aj v prípade, že pes zatiaľ nevykazuje príznaky otravy.

, a to aj v prípade, že pes zatiaľ nevykazuje príznaky otravy. Nezvracajte psa bez predchádzajúcej konzultácie – pri niektorých látkach by ste mohli situáciu len zhoršiť.

– pri niektorých látkach by ste mohli situáciu len zhoršiť. Majte pripravené všetky informácie – čo pes zjedol, koľko toho bolo, kedy sa to stalo a aká je jeho váha.

– čo pes zjedol, koľko toho bolo, kedy sa to stalo a aká je jeho váha. Odložte si vzorku toxickej potraviny – veterinár ju dokáže rýchlejšie identifikovať a určiť liečbu.

– veterinár ju dokáže rýchlejšie identifikovať a určiť liečbu. Reagujte okamžite – prvých 30 minút je pri mnohých otravách kritických.

– prvých 30 minút je pri mnohých otravách kritických. Majte stále poruke číslo na veterinárnu pohotovosť – vážna situácia môže prísť aj počas noci alebo víkendu.